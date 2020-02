Unter den besten 23 Kandidaten: Ramon Kaselowsky aus Zschernitz bei Delitzsch ist erneut eine Runde weiter. Der 26-Jährige hat die nächste Runde des Auslandsrecalls von „Deutschland sucht den Superstar“ in Südafrika überstanden. So geht es jetzt weiter.

Von links: Francesco Mobilia (21), Ramon Kaselowsky (26) und Raphael Goldmann (28) performen am zweiten Set des Auslands-Recalls in der Bucht von Storms River Mouth im Tsitsikamma Nationalpark den Song „We Are The World“ von Michael Jackson. Quelle: TV NOW / Stefan Gregorowius