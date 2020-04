Delitzscher sitzen in Neuseeland fest – und sind dankbar

Christchurch/Delitzsch

Ostern wieder zu Hause zu sein, davon träumen Peter und Annett Lützkendorf. Die Delitzscher, beide 52, sitzen derzeit in Christchurch fest, das ist die größte Stadt auf der Südinsel von Neuseeland. Am 6. März hatten sie sich auf den Weg in ihr Traumland gemacht, fasziniert von der wunderschönen Landschaft und den super netten Einheimischen. Vor zwei Jahren hatten sie das Land erstmals bereist. Nun waren eine Woche Nordinsel geplant, die sie noch nicht kannten, und zwei Wochen Süden.

Keinerlei Besonderheiten bei der Einreise

„Die lange Vorfreude auf die Reise und gerade die letzten Wochen vor dem Urlaub haben uns ein wenig über die Realität hinweg getäuscht“, sagen sie heute. Aber dass die Pandemie eine solche Dynamik entwickelt, sei ihnen zum Zeitpunkt der Abreise überhaupt nicht bewusst gewesen.

Als sie am 8. März in Auckland landeten, gab es keinerlei Besonderheiten bei der Einreise. Die Delitzscher mieteten einen Camper, verbrachten je eine wunderschöne Woche auf der Nord- und auf der Südinsel, lernten wunderbare Leute kennen.

Peter und Annett Lützkendorf aus Delitzsch beim Segeln in der Bay of Islands. Quelle: privat

Es gab nicht überall Internet, erst nach einer Weile bekamen Peter und Annett Lützkendorf mit, wie die Welt sich in den wenigen Tagen verändert hatte. Im Gespräch mit einem neuseeländischen Ehepaar in einer Kneipe erfuhren sie, dass ihr Gastland am 20. März die Grenzen dicht gemacht hatte. Auf Campingplätzen wurden sie teilweise gefragt, warum sie nicht in Quarantäne sind.

Plötzlich keine Flüge mehr nach Hause

Am 22. März entschieden sich die Delitzscher zur vorzeitigen Rückreise, doch es gab keine Optionen mehr. Ihr regulärer Rückflug am 28. war gecancelt. Das einzige Angebot, das noch kam: Für 8000 Euro pro Person eventuell fliegen zu können. „Utopisch“, sagt Peter Lützkendorf. Das Problem: Non-Stop-Flüge gibt es nicht und Transitländer verweigern Deutschen derzeit den Zwischenstopp. Auch ein möglicher Flug von der Nordinsel über Doha ist seit Freitag nicht mehr möglich, da Inlandsflüge für Touristen tabu sind. Derzeit sind die Delitzscher in einem Apartment in Christchurch – mit Mikrowelle, Kühlschrank und vor allem Internetanschluss – und sind sehr froh darüber. Denn viele Deutsche sind noch auf Campingplätzen, auf dem Flughafen gestrandet oder ihr Hotel wurde geschlossen. Seit dem kompletten Lockdown am 25. März dürfen Unterkünfte nicht mehr gewechselt werden. Die Vorschriften sind ähnlich wie in Sachsen.

Eine leere Hauptstraße in Christchurch, die Bealey Avenue. Quelle: privat

Große Dankbarkeit für die Unterstützung

Einzige Chance für die Delitzscher ist nun die Rückholaktion des Auswärtigen Amtes in Deutschland. Sie haben sich auf der Liste registriert, warten nun auf eine erlösende Mail mit Informationen zur Heimkehr. In einer Facebook-Gruppe tauschen Betroffene ihre Erfahrungen aus. Bei aller Ungewissheit und Sorge sind Peter und Annett Lützkendorf vor allem dankbar. „Wir sind froh, dass wir in einer Republik leben, wo der Staat sich um die Leute kümmert“, sagen sie und betonen, dass sie ihren Teil tragen werden, nicht der Steuerzahler für ihre Heimreise aufkommen soll. Dankbar sind sie der Familie, den Freuden, Nachbarn und Arbeitskollegen für deren große Unterstützung, die vielen Grüße, die Kraft geben. Annett Lützkendorf arbeitet beim Unternehmen Dachser SE in Landsberg, ihr Mann bei Dow Chemical in Bitterfeld. Beide sind froh über den Rückhalt ihrer Arbeitgeber.

Immerhin schon in der Nähe eines Flughafens

„Besonderer Dank auch an unsere Freundin Susan aus Christchurch, die uns hier in der Not geholfen hat und dem super netten Hotelbesitzer des All Star Inn Christchurch, der uns beherbergt“, betonen sie. „Die Neuseeländer sind äußerst nett und zuvorkommend, wir werden nirgendwo angefeindet“, betont Peter Lützkendorf. Immerhin seien sie schon in der Nähe eines Flughafens. Etwa 12 000 Deutsche würden sich derzeit in Neuseeland aufhalten. Völlig unklar sei, wie die etwa 3000 nach Hause gelangen sollen, die übers Land verteilt weit weg von Flughäfen seien und nicht reisen dürfen.

Von Inge-Dore Engelhardt