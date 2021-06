Delta-Mutation in Sachsen: Virologe warnt vor Erkrankungen bei Kindern

Leipzig/Dresden

Nach schweren Pandemie-Monaten macht sich in Sachsen Entspannung breit. Allerdings mehren sich parallel auch Warnungen vor der neuen Delta-Mutation des Covid-19-Erregers. Vor allem in Großbritannien und auf der iberischen Halbinsel müssen die Regierungen deshalb wieder Schutzmaßnahmen verschärfen. Im aktuell sehr niedrigen Corona-Geschehen in Sachsen spielt die Variante noch eine untergeordnete Rolle. Das wird sich allerdings ändern, prognostizieren Experten. Der Leipziger Virologe Uwe Gerd Liebert sieht unter anderem auch Kinder in Gefahr.

Ende Mai waren im Freistaat die ersten Fälle der Delta-Mutation aufgetaucht, seither gab es jede Woche einzelne Meldungen. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sprach am Dienstag von etwas mehr als 20 nachgewiesenen Infektionen. Vor allen aus den beiden Metropolen gab es laut ihrer Behörde schon Bestätigungen: zehn aus Dresden und zehn aus Leipzig. Im Landkreis Leipzig gibt es inzwischen sechs bestätigte Fälle der besonders ansteckenden Variante. Dazu kommen noch etwa 40 Verdachtsfälle sachsenweit – wie zuletzt beispielsweise am Gymnasium in Geithain (Landkreis Leipzig). Dort hieß es am Dienstag zum Glück: Entwarnung, alle Kinder negativ.

Schulkinder erkranken häufiger schwer

„Zurzeit ist es noch kein wirklich großes Delta-Infektionsgeschehen in Sachsen“, sagt auch Professor Uwe Gerd Liebert. Trotzdem ist der frühere Leiter der Virologie am Uniklinikum Leipzig beunruhigt. Einerseits, weil sich diese Mutation noch leichter als ihre Vorgängerinnen übertrage. Vor allem aber auch, weil die Jüngsten nun häufiger zum Ziel werden. „Auffällig ist, dass nicht nur Schulkinder häufiger erkranken, sondern auch der Anteil der schwer kranken Kinder ansteigt, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen“, sagt Liebert. Bei ein bis zwei Prozent der Jüngsten sei dies inzwischen der Fall.

„Dazu kommt, dass auch die Kinder, die nicht erkranken, das Virus zumindest leichter weiter verbreiten – an Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten“, warnt der Experte. Es sei wahrscheinlich, dass Delta irgendwann auch in Deutschland alle anderen Varianten verdränge, so wie es aktuell schon in Großbritannien der Fall ist. Liebert hofft, dass der Freistaat bis dahin beim Impfen doch noch zu den anderen Bundesländern aufschließen kann. „Man muss das so sagen: Wir sind in Sachsen diejenigen, die bisher am schlechtesten geimpft worden sind.“

Prof. Uwe Gerd Liebert leitete bis September 2020 das Institut für Virologie am UKL. Quelle: Stefan Straube/UKL

Sachsen fällt beim Impfen weiter zurück

Dabei sei ein vollständiger Impfschutz für alle Menschen über 20 Jahren von großer Bedeutung. Denn gerade die Delta-Variante wisse die Lücken auszunutzen, die bei partiellem Impfungen noch verbleiben. Am Montag hatten in Sachsen erst 31 Prozent jenen vollständigen Schutz schon erhalten. Vor wenigen Wochen war der Freistaat in dieser Kategorie noch Spitzenreiter – wurde inzwischen aber vielfach überholt. Bei den Erstimpfungen liegen die Sachsen ohnehin schon länger abgeschlagen auf dem letzten Platz.

An der Verfügbarkeit der Vakzine liege das zumindest nicht, sagt die Sozialministerin. Köpping rief am Dienstag noch einmal dazu auf, sich schützen zu lassen. Von den 12.000 am Vormittag freigeschalteten Terminen seien am Nachmittag erst 2500 abgefragt worden. Etwa 5000 Menschen hätten in Sachsen zudem ihre zweite Impfung abgesagt, so Köpping. Vor allem im Erzgebirgskreis seien die Vorbehalte gegenüber den Vakzinen besonders groß.

Mit Bauchschmerzen sehen Virologen nicht zuletzt auch die weitreichenden Lockerungen, die Sachsen in der nächsten Corona-Schutzverordnung beschließen wird. Professor Liebert nannte das Vorgehen am Dienstag „mutig“ und warnte: „Wenn die Bevölkerung nun denkt, wir können wieder sorgloser sein, dann wird die Politik demnächst sehr schlechte Karten bei der Bekämpfung der Pandemie haben.“

Von Matthias Puppe