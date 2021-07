Delta-Varianten zur Urlaubszeit: Wie kritisch ist die Situation in Sachsen?

Dresden/Berlin

Es sind beunruhigende Nachrichten, die in die europäische Urlaubssaison hineintönen. In mehreren Ländern steigen die Corona-Zahlen, obwohl auch dort sommerliche Temperaturen herrschen, Menschen sich eher im Freien aufhalten und Impfkampagnen voranschreiten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, dass sich nach zehn Wochen Entspannung nun auch in Europa der Trend wieder umgekehrt habe. Als Grund gilt überall die Delta-Mutation des Virus. Die ist ansteckender als der Wildtyp und kann auch bei teilweisem Impfschutz noch zur Gefahr werden.

In Großbritannien macht der Anteil von B.1.617.2 am Infektionsgeschehen inzwischen 90 Prozent aus. Ende Juni wurden auf den Inseln innerhalb einer Woche 50.000 neue Delta-Fälle registriert – darunter auch bei Menschen, die bereits einmal geimpft wurden. Die Situation am Ärmelkanal hat inzwischen wieder das Niveau von Anfang Februar erreicht, als dort die dritte Infektionswelle schwappte. Einzige Ausnahme sind aktuell die Todeszahlen, die noch vergleichsweise niedrig bleiben. Die Erfahrung zeigt allerdings: Es dauert in der Regel einen Monat, ehe sich unter vermehrten Infektionen auch wieder schwere Verläufe zeigen.

Wöchentliche Delta-Verdopplung in Sachsen

Delta-Infektionen gibt es auch in Mitteldeutschland. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt traten im Frühjahr die ersten Fälle auf. Nach Ende der „Bundesnotbremse“ ist die Situation bisher aber trotzdem noch entspannt. Wo insgesamt weniger Viren verbreitet sind, haben auch Mutationen nur geringeren Spielraum. Aktuell gibt es in Deutschland kein Bundesland mit wöchentlich mehr als zehn neuen Fällen je 100.000 Einwohnern, in Sachsen sind noch etwa 350 Menschen nachweislich infiziert. Laut Dresdner Sozialministerium wurden bisher im Freistaat konkret 41 Delta-Infektionen bestätigt. Dazu gab es weitere 89 Verdachtsfälle, bei denen die Proben aber nicht sequenziert wurden. Im Vergleich zur Vorwoche macht das etwa 60 von insgesamt 150 neu aufgetretenen Corona-Infektionen aus – und somit knapp 40 Prozent des Geschehens.

Das deckt sich mit den Zahlen, die das Robert-Koch-Institut jeden Mittwoch für die bundesweite Situation veröffentlicht. In Thüringen waren es laut RKI bis Ende Juni etwas mehr als 40 Delta-Fälle, in Sachsen-Anhalt etwa 150. In Nordrhein-Westfalen wurde derweil schon von 1500 Infektionen mit dieser Virus-Variante berichtet, bundesweit insgesamt knapp 6500. Im Vergleich zu den 160.000 Delta-Fällen bisher in Großbritannien ist das aber noch kein großes Problem.

Zeit zum Zurücklehnen gibt es dennoch nicht. „Aktuell sehen wir grob eine wöchentliche Verdopplung der Anzahl. Das heißt für uns: Achtsam sein, die AHA-Regeln weiter beachten und die Impfkampagne weiter intensiv vorantreiben“, so eine Sprecherin der sächsischen Gesundheitsbehörde. Über regionale Daten verfügt das Ministerium nicht, zumal es auch nicht flächendeckend Labore gibt, die jede Probe auf Mutationen untersuchen. Zuletzt kamen die meisten Delta-Meldungen wohl auch deshalb vor allem aus Dresden und Leipzig, wo entsprechende Strukturen vorhanden sind.

Bisher keine schweren Verläufe in Sachsen

Laut Patricia Kleine, Geschäftsführerin der Landesärztekammer (SLÄK), sind dem Verband bisher auch noch keine schweren Erkrankungen nach Delta-Infektion bekannt. Eine Nachfrage am Freitag in Leipziger Krankenhäusern bestätigt dies: Es gebe zwar noch immer einige Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Stationen, die mit schweren Verläufen kämpfen, hieß es unisono aus Uniklinik und Klinikum St. Georg. Delta sei bisher aber noch nicht Auslöser dessen.

„Es ist bekannt, dass die Delta-Variante infektiöser ist. Und nachdem, was uns schon mit der britischen Variante passiert ist, machen wir uns natürlich trotzdem Sorgen“, so SLÄK-Geschäftsführerin Kleine. Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KVS) warnt allerdings vor Angstmacherei. Die jetzige Situation sei zwar durchaus mit den anderen bisherigen Varianten vergleichbar. Allerdings sei man diesmal besser gerüstet: Es gebe Schnelltests und Impfstoffe. Entscheidend sei, nun so viele Menschen zu impfen wie möglich, so der KVS-Chef im Mitteldeutschen Rundfunk.

Delta dominiert spätestens im Herbst

Angesichts der zuletzt rasanten Ausbreitung gehen die Experten zumindest davon aus, dass Delta auch hierzulande bestimmend wird. Der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz (Uni Leipzig) schätzt, dass dies spätestens im Herbst der Fall sein wird. „Dies hat vor allem Auswirkungen auf dann noch nicht geimpfte Personengruppen. Hier muss man auch an Menschen denken, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Auch im Kinderbereich ist eine vierte Welle vorstellbar“, so Scholz.

Inwieweit steigenden Corona-Infektionen in Deutschland vorher schon wieder ein Thema werden, hängt neben der Achtsamkeit im Land vor allem am Reisegeschehen ab. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) rief diese Woche noch einmal dazu auf, generell nicht in Gebieten mit Virusvarianten Urlaub zu machen. Dazu gehören laut RKI aktuell unter anderem Großbritannien, Russland und Portugal.

