Leipzig

Welche Regionen Ostdeutschlands drohen abgehängt zu werden? Laut einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sieht es unter anderem im Osten von Sachsen und im südlichen Sachsen-Anhalt wenig rosig aus. Besonders betrifft das die Entwicklung der Bevölkerung. Das Institut hat insgesamt 96 deutsche Regionen hinsichtlich der Faktoren Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur untersucht.

Gut schneiden dabei – sowohl im Osten als auch im Westen – vor allem die Metropolen ab. Gerade in Hinblick auf die Überalterung sieht es hingegen in einigen Landstrichen schlecht aus: In Oberlausitz-Niederschlesien, Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Lausitz-Spreewald sowie Ost- und Südthüringen sei das Durchschnittsalter der Einwohner in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen, so die Macher der Studie.

Handlungsbedarf in Südsachsen und der Lausitz

Über die Gesamtheit der drei Faktoren hinweg sieht das IW Handlungsbedarf für 19 Regionen – darunter in Sachsen die Gegend um Chemnitz und die Oberlausitz. In Thüringen sind gleich drei von vier Regionen gefährdet, in Sachsen-Anhalt sei das Risiko überall mittel- oder sehr hoch. Besonders schlecht steht es um die Altmark und die Region um Bitterfeld und Wittenberg. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gibt es je eine gefährdete Region.

Für die Studie untersuchte das Kölner Institut, wie die von ihr zuvor definierten Regionen in Deutschland in verschiedenen Bereichen abschneiden. Dafür bewertete es die Gebiete nach insgesamt zwölf messbaren Indikatoren wie etwa die Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Durchschnittsalter der Bevölkerung, Geburtenrate, Verschuldung oder Breitbandversorgung.

Positive Entwicklung im Osten

Dabei kommt das IW auch zu dem Schluss, dass sich die Entwicklung in einigen Bereichen Ostdeutschlands umkehre. Mehr Menschen kehren zurück anstatt wegzuziehen – vor allem Rentner, aber auch junge Familien. „Die Abwanderung aus Ostdeutschland ist gestoppt“, sagte Co-Autor Jens Südekum. Grund seien etwa die angespannte Wohnsituation in den Großstädten oder die bessere Versorgung mit Kita-Plätzen.

In einigen westdeutschen Regionen sieht die Studie hingegen dringenden Handlungsbedarf. Vor allem wirtschaftlich stehen beispielsweise Duisburg/Essen, Emscher-Lippe und Bremerhaven schlecht da.

Diskussion um sterbende Landstriche

Erst in der vergangenen Woche hatte das Thema die Gemüter erregt. Der Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, Reint Gropp, hatte in einem Interview dafür plädiert, abgehängte Landstriche abgehängt zu lassen.

Deutschland solle sich „vom Dogma gleichwertiger Lebensverhältnisse verabschieden“, hieß es. Einige Regionen im Osten würden sterben.

Von jhz