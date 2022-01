Dresden

Die schwarz-grün-rote Koalition will die aktuelle umstrittene Höchstgrenze von zehn Teilnehmern bei Demonstrationen in Sachsen ausweiten. Innenminister Roland Wöller (CDU) hat nach Informationen der Leipziger Volkszeitung einen ersten Vorschlag gemacht: Er befürwortet demnach eine neue Höchstgrenze von 1000 Teilnehmern.

Wöller reagiert auf Wünsche aus der Polizei

Wöller reagiert mit seinem Vorschlag auf Wünsche aus den Reihen der sächsischen Polizei. Sie verspricht sich durch eine neue Obergrenze eine Entlastung der Einsatzkräfte. Die Anzahl der „Corona-Spaziergänge“, mit denen unter anderem die rechtsextremen „Freien Sachsen“ die Einschränkungen für Demonstrationen umgehen wollen, ist vor allem montags nach wie vor hoch. Ein Großteil der Proteste zieht aber zum Teil nur wenige hunderte Personen an. Bei einem höheren Grenzwert, wird argumentiert, müsste die Polizei künftig nicht versuchen, diese zu unterbinden. Sie könnte sich auf die großen Kundgebungen konzentrieren.

Die Landesregierung hatte die Zehn-Personen-Höchstgrenze vor Wochen eingeführt, um auf die steigende Anzahl an Corona-Neuinfektionen zu reagieren. Man wollte so das Infektionsrisiko eindämmen. Allerdings gibt es seit Wochen Unmut von verschiedenen Seiten an dem Grenzwert.

Kritik an Zehn-Personen-Regel von verschiedenen Seiten

Die AfD wirft der Regierung vor, Proteste gegen die Corona-Maßnahmen mit der Zehn-Personen-Regel zu kriminalisieren. Die Regel diene „einfach nur dazu, die Kritiker der fehlgeschlagenen Corona-Politik mit fadenscheinigen Argumenten mundtot zu machen“, sagte AfD-Fraktionschef Jörg Urban am Mittwoch im Landtag. Seine Fraktion hatte eine Sondersitzung des Parlaments zum Thema Versammlungsrecht einberufen lassen. Die von der AfD geforderte Aufhebung aller Beschränkungen lehnte der Landtag dabei mit Mehrheit ab.

Das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“, das seit Jahren Demos gegen Rechts organisiert und zuletzt auch beim Protest gegen die „Corona-Spaziergänger“ aktiv war, hält die Art der Beschränkungen für nicht gerechtfertigt: „Dass die Versammlungsfreiheit auf eine konkrete Zahl begrenzt wurde, ist überhaupt nicht nachvollziehbar“, sagte Sprecherin Irena Rudolph-Kokot (SPD) der LVZ. „Je nach Größe des Platzes sind doch auch mit Abstandsregeln und Maske unterschiedlich viele Menschen möglich.“

Koalition will auch Gegenprotest stärken

Die schwarz-grün-rote Koalition hat die derzeit erlaubte Teilnehmerzahl bei Kundgebungen generell als Problem erkannt. Innenpolitiker Valentin Lippmann (Grüne) sprach sich im Landtag für eine „moderate“ Erhöhung aus. Er argumentierte, auf diese Weise könne sich auch der Protest gegen die selbst ernannten „Spaziergänger“ sichtbar organisieren.

Ob die Koalition und das Kabinett Wöllers Vorschlag folgen, ist offen. Bereits zu Beginn der Woche war intern diskutiert worden, die Auflage für die Teilnehmerzahl kurzfristig anzupassen. Die Koalitionsspitze einigte sich dann doch, Änderungen erst im Rahmen der neuen Corona-Verordnung zu ermöglichen, die kommende Woche am Mittwoch beschlossen werden soll. Nicht entschieden ist zudem, inwiefern Kundgebungen in Sachsen weiterhin nur ortsfest stattfinden können.

Von Kai Kollenberg und Matthias Puppe