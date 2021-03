Chemnitz

Die Stadt Chemnitz hat zwei für Samstag in der Innenstadt geplante Demonstrationen verboten. Es geht um eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Politik und eine geplante Gegen-Demo unter dem Motto „Chemnitz bleibt Querdenkfrei“. Die derzeitige Infektionslage mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 sowie fast komplett belegten Covid-Intensivbetten in den Krankenhäusern der Region sprechen aus Sicht der Stadt gegen die geplanten Versammlungen, wie es in einer Mitteilung von Donnerstagabend heißt.

Die geplante Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen war unter dem Motto „Wahrheit - Freiheit - Frieden“ vom Bündnis Chemnitz steht auf angemeldet worden; mit bis zu 1000 Teilnehmern am Karl-Marx-Monument. Zur Demonstration „Chemnitz bleibt Querdenkfrei - Für eine solidarische Gesellschaft“ hat das Bündnis Chemnitz Nazifrei mit anderen Organisationen aufgerufen. Angemeldet wurden bis zu 500 Teilnehmer.

Von dpa, liko