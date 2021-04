Leipzig

Sie haben Depressionen, familiäre Probleme, Angst vor Einsamkeit, Lernprobleme, sie werden gemobbt – und manche haben sogar Suizidgedanken: Immer mehr Kinder und Jugendliche sind seelisch krank. Die Zahl der psychotherapeutschen Behandlungen junger Menschen ist in Sachsen zwischen 2009 und 2019 von 14.884 auf 36.097 gestiegen und hat sich damit mehr als verdoppelt. Mädchen sind häufiger betroffen. Und: Die Corona-Pandemie hat im ersten Halbjahr 2020 zu sechs Prozent mehr Psychotherapien geführt. Zu diesen Ergebnissen kommt der jüngste Barmer-Arztreport, der Mittwoch vorgestellt wurde. Er basiert auf Daten zu mehr als 50.000 sächsischen Kindern und Jugendlichen bis 24 Jahren. Die Psychotherapeuten im Freistaat verzeichnen auch mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung.

Mehr Mobbing und Hass im Internet

„Die Entwicklung macht uns große Sorgen“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. Als Ursachen führt der Report schwere Belastungen und Anpassungsstörungen auf (23 Prozent) – dazu gehören Trauerfälle und Trennungen, Mobbing und Hass im Internet. Weitere Therapiegründe: Depressionen (14,3 Prozent) sowie emotionale Störungen im Kindesalter (13,6 Prozent), zum Beispiel Überängstlichkeit oder Isolation. Psychotherapie-Praxen für Kinder und Jugendliche in Sachsen konstatieren zudem mehr Lernprobleme, Ess-Störungen und Suizidgedanken. Bei einer Umfrage gaben 340 Therapeutinnen und Therapeuten an, es gebe seit November 2020 auch deutlich mehr Hinweise auf Kindeswohlgefährdung, wie psychische Vernachlässigung, psychische Misshandlung, häusliche Gewalt, körperliche Misshandlung oder Vernachlässigung und sexualisierte Gewalt. Bei 80 Prozent der Befragten hat sich die Zahl der Anfragen seit November 2020 erhöht.

Achtung bei ruckartigen Wesensveränderungen

Zugleich teilten ebenfalls 80 Prozent mit, dass sie keine freien Therapie-Plätze mehr haben. Allerdings: Oft hilft schon ein Sprechstunden-Termin oder ein Krisengespräch – und die sind auch kurzfristig zu haben, sagt Cornelia Metge, Vorsitzendes des Ausschusses der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. Weitere Anlaufstellen in dringenden Fällen: Kinderärzte und die Rufnummer 116 117 bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Als Alarmsignale nennt Metge ruckartige Wesensveränderungen, plötzliche Streitsucht, Unausgeglichenheit, Rückzug, verändertes Essverhalten, Antriebs- und Schlafprobleme. „Hören Sie in Ihrem Umfeld auf Ihren Bauch und Ihren gesunden Menschenverstand“, rät die Therapeutin. Barmer-Chef Magerl betont die Bedeutung der Prävention und fordert, psychische Probleme aus der Tabuzone zu holen, professionell und unaufgeregt mit ihnen umzugehen. „Seelische Gesundheit ist genauso wichtig wie Zahngesundheit“, sagt Susanne Knappe, Professorin für Gesundheitswissenschaften an der TU Dresden.

