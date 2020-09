Der Abrisskönig aus Wurzen: Kafril-Chef Jens Karnahl sagt Tschüss

Wurzen/Lossatal

Wenn es den typisch ostdeutschen Chef überhaupt jemals gab, dann war es Jens Karnahl. Bodenständig, hemdsärmelig, Kumpel durch und durch, ohne Allüren, aber mit Prinzipien. Zwar schenkte er sich die in DDR-Betrieben übliche „Straße der Besten“, doch die besten Kraftfahrer und besten Baumaschinisten – die zeichnete er dennoch jedes Halbjahr persönlich aus. Das Betriebsvergnügen war ihm wichtig, das Wiesenfest heilig, der Mitarbeiter eben mehr als nur ein Kostenfaktor. Er duzte seine Leute, und sie duzten ihn. Mit zwei weinenden Augen verabschieden sie heute ihren Chef in den wohlverdienten Ruhestand.

Die fast 30-jährige Erfolgsgeschichte begann 1991 mit einer fristlosen Entlassung. Jens Karnahl und sein Brigadier Karl-Heinz Fraatz mussten im Agrochemischen Zentrum ihre Siebensachen packen. Weil sich die beiden Freunde als Privatleute um einen Auftrag in der freien Wirtschaft bemühten, setzte man sie vor die Tür: „Ich war im besten Alter, hatte drei kleine Töchter und musste Geld verdienen“, erinnert sich der Großzschepaer Karnahl. Weil er und sein Mitstreiter noch einen Hans Dampf in allen Gassen brauchten, holten sie Macher Klaus Ihle mit ins Boot.

Mit neuartiger Bankettfräse begann Siegeszug

Als Kafril starteten die Drei durch. Und zwar mit einer Dienstleistung, die sie schon als Landwirte ausführten: „Zu DDR-Zeiten wurden die Straßen im Winter mit Steinsand gestreut. Der Fahrtwind fegte den Sand irgendwann an den Straßenrand, wo sich kleinere Hügel bildeten. Diese verhinderten das Ablaufen des Regenwassers, wodurch die Fahrbahn oft Schaden nahm. Wir frästen diese Erhöhungen ab und arbeiteten auch die Straßengräben nach“, so Karnahl. Auf einer Messe entdeckte er eine neuartige Bankettfräse und schlug seinem Chef vor, diese anzuschaffen.

Der aber sagte, man habe dafür kein Geld, das müsse er, Karnahl, schon selber machen. So kam es dann auch, mit der Konsequenz des Arbeitsplatzverlustes. Denn Karnahl und Co. schnappten den Auftrag in gewisser Weise ihrem eigenen Dienstherrn vor der Nase weg. So hart der Einschnitt damals auch schien – rückblickend war er ein großes Glück, schätzt der Unternehmer ein. „Wer weiß, welche Richtung mein Leben genommen hätte, wenn wir damals nicht mir nichts dir nichts auf uns alleine gestellt gewesen wären – mit Schaufel, Besen und neuer Fräse.“

Firma erschließt immer neue Geschäftsfelder

Das Geschäft lief gut an. Auf den Straßen im Osten herrschte großer Nachholebedarf. Schon in der ersten Woche erwirtschaftete das Trio einen Umsatz von 100000 D-Mark. Die Mitarbeiterzahl wuchs stetig. Denn die listigen Bauern erschlossen immer neue Betätigungsfelder. Zusätzlich zur Bankett-Pflege gründeten sie eine Zuckerrübenagentur. Sie schafften vier Lkw an und fuhren die vor Ort gesiebten Rüben zur Zuckerfabrik nach Zeitz. Außerdem fällten sie für die LPG, die Platz für neue Apfelsorten brauchte, jede Menge Bäume und schredderten das Holz.

Zur Galerie Geschäftsführer denkt stets über den Tellerrand seiner Firma hinaus

Über einen Bekannten im Dorf, der bei Züblin arbeitete, kam Kafril an einen ersten großen Auftrag in der Baubranche. „Wir versuchten uns an der Entkernung einer alten Brauerei und stellten uns dabei offenbar gar nicht dumm an“, stapelt Karnahl bewusst tief. Der Abbruch stellte den großen Durchbruch dar. City-Tunnel, BMW-Werk, Umbau des Zentralstadions, Knoten Magdeburg – Kafril ist im Erd- und Tiefbau längst ein Markenname. Selbst europaweit krallen sich die Schaufeln der gelben Bagger manch attraktiven Auftrag. Stichwort: Z-Tower in Riga

Aufbruch zu neuen Ufern

Schuster bleib’ bei deinen Leisten. In Bezug auf Kafril verliert dieses Sprichwort jede Gültigkeit. Denn bei Kafril blieb so gut wie niemand bei seinem Leisten. Im Gegenteil: So wie sich Hobbyschwimmer Karnahl jeden Morgen im Kaolinsee bei Hohburg immer ehrgeizigere Ziele steckt, brechen in der Firma auch andere ständig zu neuen Ufern auf: Dieter Kloppe, der zuvor die Pflanzenschutzspritze fuhr, wurde erster Bauleiter, der gelernte Rinderzüchter Dirk Kubaile gar Oberbauleiter.

Der elterliche Bauernhof von Jens Karnahl in Großzschepa bei Wurzen ist bis heute Stammsitz der Firma mit weit über 300 Mitarbeitern. Karnahl investierte nicht ohne Risiko in ein Altenpflegeheim in Hohburg, das er fortan in Eigenregie betreibt, und übernahm die Wutra, einen Wurzener Traditionsbetrieb, der Fördertechnik für die Schüttgutindustrie herstellt. Das Vorzeigeunternehmen sponsert etliche Vereine, darunter die Handballer vom SC DHfK. Karnahl, der Fußballfan, besitzt eine Dauerkarte für Fußball-Bundesligist RB Leipzig.

Mehr Zeit für Hobbys und Familie

Einer seiner neun Enkel, Kasimir, kickt bei den Rasenballern. Ein anderer, Lasse, für Chemie. „Wenn ich jetzt in Ruhestand gehe, werde ich sicher mehr Spiele sehen können“, sagt der scheidende Unternehmer. Er gehe ja nicht ganz, sondern bleibe Gesellschafter – zusammen mit Karl-Heinz Fraatz: „ Klaus Ihle wird im nächsten Jahr 80, er ist längst Rentner“, erinnert Karnahl an den dritten Aktivisten der ersten Stunde. Er wolle sich nicht in alles wie der Tauchsieder reinhängen, verspricht der Macher: „Jedenfalls, so lange der Laden läuft.“

Lieber wolle er Rad fahren. Mit Manfred Stephan und Günther Schmidt. Jeden Sonntag. 50 Kilometer und mehr. Oft sehen ihn seine Kollegen im Trainingsanzug. Eine Krawatte sei ihm fremd, winkt Karnahl ab. Auf Äußerlichkeiten lege er keinen gesteigerten Wert. Er setze auf innere Werte wie Treue. Der dreifache Vater sieht seine Firma als erweiterte Familie. Kein Wunder, dass er die jüngsten Mitarbeiter, darunter drei Vietnamesen, am liebsten in seiner Nähe hat. Auch deshalb baute er ihnen im Ort ein Lehrlingswohnheim.

Das sagen Freunde, Wegbegleiter und Kollegen über den Chef

Jürgen Schmidt (69), Chef vom Rittergutsverein Jens ist ein Motor der gesamten Region Lossatal und Wurzen. Mit beeindruckender Weitsicht und bemerkenswerter Zuversicht hat er seine Firma groß gemacht. Seine vermittelnde, ruhige Art öffnete dem Unternehmen viele Türen. Er sorgt nicht nur für hunderte Arbeitsplätze in der Region, sondern unterstützt als großzügiger Sponsor etliche Vereine. Als Vorsitzender des Rittergutsvereins Großzschepa kann ich sein Engagement für das einst desolate Herrenhaus nicht hoch genug würdigen. Seine Firma hat entscheidend mitgeholfen, aus der verwahrlosten Anlage einen kulturellen Treffpunkt des ganzen Dorfes zu machen: Jazzkonzert, Parkfest, Hochzeiten – all das bereichert das Dorfleben ungemein. Er mäht die Wiesen, schlämmt den Teich, sorgt für einen Biotop. Ganz nebenbei sei erwähnt, dass sich Jens bereit erklärte, im Verein mein Stellvertreter zu sein. Das Wurzener Land hat ihm viel zu verdanken – angefangen von der Umgestaltung des Wurzener Kasernengeländes über das Wohngebiet an der Nischwitzer Straße bis hin zum Bau des neuen Gymnasiums.

Jörg Hoffmann (55), Technischer Geschäftsführer Wutra Für den Traditionsbetrieb Wutra ist es ein Segen, dass wir im August 2018 von Kafril übernommen wurden. Damit dürften wir eines der wenigen Unternehmen sein, das wieder zurück in ostdeutsche Hand kam. Wir hatten uns verpflichtet, die 100 Arbeitsplätze zu halten – das haben wir auch geschafft. Jens hat einen riesigen Anteil daran. Wir stellen Fördertechnik für die Schüttgutindustrie her. 2019 feierten wir 130-jähriges Bestehen. Die Geselligkeit ist unserem Chef wichtig. So hatten wir sogar schon die Burkartshainer Karnevalisten bei uns zu Gast. Funkengarde und Männerballett – welche Werkhalle erlebt das schon?!

Heike Formann (56), Geschäftsführerin Haus Alma „Wir bauen ein Pflegeheim im Dorf“ – auf diese Idee kann wirklich nur ein Investor mit großer Heimatliebe kommen. Seit Mai 2018 ist Jens’ Traum tatsächlich Wirklichkeit geworden. Das Seniorenzentrum mitten in Hohburg hat 72 Bewohner, die in sechs Wohngruppen zusammen leben. Im Namen der Mitarbeiter kann ich schon jetzt sagen, dass unser Haus Alma mehr als ein Erfolg ist. Jetzt ist sogar noch geplant, auf dem Grundstück ein Betreutes Wohnen für 30 Personen anzubieten. Und das alles nur, weil Jens diesen Mut aufbrachte, in seine Idee zu investieren. Er will der Gemeinde etwas von seinem unternehmerischen Erfolg zurück geben. Und gibt damit den Senioren die Gelegenheit, auch im hohen Alter im gewohnten Umfeld bleiben zu können. Sie müssen eben nicht in die Stadt ziehen, sondern schauen auf die Pferdekoppel, riechen, wenn Gülle auf die Felder gefahren wird, und lauschen dem vertrauten Klang der Kirchenglocken. 80 Prozent unserer Bewohner kommen aus der Region. Übrigens, auch ich habe eine ganz neue Herausforderung bekommen.

Thomas Vogel (34); Einsatzleiter Brecheranlagen Als Baumaschinist kam ich in den Betrieb. Jens schenkte mir schon als 26-Jährigem das Vertrauen, in leitender Funktion zu agieren. Und so arbeite ich jetzt schon seit acht Jahren als Bauleiter, habe bei Millionenprojekten den Hut auf. Von solchen Aufstiegschancen kann man anderswo sicher nur träumen. Jens bestärkt seine Leute darin, über sich hinaus zu wachsen. Er fragt gar nicht groß, zweifelt nicht am Erfolg, sondern sagt: Ja, geht los!

Matthias Kluge (37), Polier Jens hat ein Herz für junge Leute. Er gibt ihnen immer eine Chance. Bei mir war es auch so. Und zwar hatte ich meine Lehre bei einem anderen Arbeitgeber begonnen, der dann aber in Insolvenz ging. Jens war meine Rettung. Ich durfte bei ihm meine angefangene Ausbildung zum Straßen- und Tiefbauer fortsetzen und beenden. Aufgrund meiner Leistungen wurde ich nach der Lehre übernommen und bin jetzt schon 19 Jahre im Unternehmen. Ich bin Jens für alles dankbar – auch dafür, dass ich mich zum Polier weiter entwickeln konnte. So einen Chef findest du nicht so oft. Er hat ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter, hilft ihnen bei Bedarf auch privat. Bei Krankheitsfällen in der Familie findet er gerade für Montagearbeiter unbürokratisch Lösungen, dass sie sowohl arbeiten als auch für ihre Angehörigen da sein können. Ich bin Familienvater. Die Kindergartenbeiträge übernimmt der Betrieb. Der Chef gratuliert jedem Kollegen zum Geburtstag. Wer sich „rundet“, bekommt einen Blumenstrauß. Sein Büro steht immer offen.

Dirk Kubaile, Oberbauleiter Ich habe Jens als einen sehr verständnisvollen und toleranten Menschen kennen gelernt. Er sieht andere Meinungen nicht als lästiges Problem, sondern – im Gegenteil – als Bereicherung. Durch das gegenseitige konstruktive Aneinander-Reiben konnten im Unternehmen im Laufe der Zeit bestimmte Strukturen optimiert werden. Als Beispiel fallen mir da die Abrechnungen der Bauleistungen ein. Früher musste sich der Bauleiter darum kümmern. Inzwischen ist dafür eine eigene Abteilung mit sieben Mitarbeiterinnen geschaffen worden. Eine Lösung, die längst auch Jens für einen Fortschritt hält – und das, obwohl er zunächst anderer Meinung war. Zugunsten der Sache lässt er sich eben auch gern überzeugen. Eine Charaktereigenschaft, die ich sehr an ihm schätze.

Von Haig Latchinian