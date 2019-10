Leipzig

30 Jahre nach dem Mauerfall tun sich Risse auf. Zwischen Stadt und Land, Ost und West, arm und reich. Zwischen denen, die Angst haben, ihre deutsche Identität zu verlieren, und denen, die Frieden und Freiheit durch die Bürgerwut der anderen bedroht sehen. Frank-Walter Steinmeier sieht die Demokratie in Gefahr. „Die Haarrisse haben sich zu Rissen entwickelt“, sagt der Bundespräsident. Seit Beginn seiner Amtszeit ringt er deshalb für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Er will die Risse kitten, betont immer wieder das Gemeinsame, die Werte der Demokratie: Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber ist der gesellschaftliche Frieden in Deutschland noch zu retten? Die politische Kultur verroht, Familien sind zerstritten, Kulturschaffende, Journalisten und Kommunalpolitiker werden bedroht, eingeschüchtert, angegriffen oder gar getötet.

Ein Film entlang der Risse

Die rbb-Autoren Torsten Mandalka und Olaf Sundermeyer haben sich für ihre Dokumentation „Kampf ums Land – Steinmeiers Ringen um Zusammenhalt“ ein Jahr entlang der gesellschaftlichen Risse bewegt. Gemeinsam mit Menschen, die dort leben und die erfüllt sind mit Zweifeln an Staat und Politik. Und sie haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Versuch begleitet, die Demokratie zu retten.

Zwischen Bautzen und Duisburg-Marxloh

Mandalka und Sundermeyer waren in Nordrhein-Westfalen und Sachsen unterwegs. Sie haben mit Menschen im zerrissenen Duisburg-Marxloh gesprochen. Sie waren bei Martina Angermann, einer Bürgermeisterin im Landkreis Bautzen, die über Hass und Bedrohungen ernsthaft erkrankt ist. In der Oberlausitz haben sie den 94-jährigen Eberhard Mönch besucht, der vier Systeme durchlebt hat, Stalingrad überlebt und sich am Ende seines Lebens in dem besten Deutschland wähnt, das er je erlebt hat. Er ist jedoch von Nachbarn umgeben, die an dieser Demokratie zweifeln. Die rbb-Journalisten zeigen auf, wie die AfD in Ostritz von der Grenzkriminalität profitiert. Und sie waren auf „Kaisermania“-Tournee mit Roland Kaiser in Dresden. Der Sänger warnt vor der Menschenfeindlichkeit bei Pegida und AfD. Trotzdem wird er dort von vielen geliebt – auch weil er alle Menschen mitnehmen will, statt einige auszugrenzen. Darin ist er sich mit dem Bundespräsidenten einig. Der Film macht aber auch deutlich, dass echte Gespräche zwischen den gespaltenen Teilen der Gesellschaft inzwischen teils nicht mehr möglich sind – etwa wenn der nordrhein-westfälische AfD-Politiker Guido Reil und der sächsische Grünen-Politiker Jürgen Kasek in Riesa erfolglos versuchen, miteinander zu diskutieren.

Steinmeier : Nicht aufrechnen, wem es besser oder schlechter geht

Es gebe Anlass für viele im Westen, sich manche der unerzählten Geschichten aus dem Osten anzuhören, sagt Steinmeier. Aber auch im Osten müssten die sichtbaren Folgen von Strukturwandel im Westen registriert werden. Man solle nicht aufrechnen, wem es besser oder schlechter gehe. Man dürfe nicht wieder in eine Sprache gegen Demokratie und gegen demokratische Institutionen verfallen, warnt Steinmeier und nicht versuchen, das Volk gegen die Institutionen der repräsentativen Demokratie auszuspielen. „Wir sind nicht in Weimar, aber den Gefährdungen, die zum Ende von Weimar geführt haben, denen sollten wir möglichst frühzeitig entgegen treten.“

Kampf ums Land – Steinmeiers Ringen um Zusammenhalt. 3. Oktober, 19.15 Uhr, ARD

