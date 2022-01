Leipzig

Impfungen können zwar nicht unbedingt Corona-Infektionen abwehren – aber vor allem bei Geboosterten schwere Erkrankungen verhindern. Das sagt Dr. Thomas Grünewald, der Chef der sächsischen Impfkommission (Siko), im LVZ-Interview. Er hält weitere, regelmäßige Auffrischungen für notwendig: So wird wahrscheinlich im Frühjahr ein an Omikron angepasster mRNA-Impfstoff kommen.

Herr Dr. Grünewald, momentan scheinen sich die Corona-Infektionen auch bei Geboosterten zu häufen. Täuscht der Eindruck – oder kommt es tatsächlich immer wieder zu Ansteckungen?

Natürlich können sich Geimpfte – und auch Geboosterte – infizieren. Die entscheidende Frage ist allerdings, wie schwerwiegend die Infizierten erkranken: Dieses Risiko wird für Geboosterte selbst bei der neuen Omikron-Variante um etwa 90 Prozent reduziert. Diesen Wert finde ich sehr beeindruckend. Deshalb ist für das allgemeine Verständnis ganz wichtig: Es wird nicht unbedingt eine Infektion abgewehrt, aber bei den allermeisten geboosterten Menschen werden schwere Verläufe verhindert.

„Impfen allein genügt nicht, um die Verbreitung zu verhindern“

Was verstehen Sie unter schweren Verläufen genau?

Das sind Fälle, die so schwer beeinträchtigt sind, dass es zu einem Krankenhausaufenthalt kommt. Das muss nicht zwangsläufig eine intensivmedizinische Behandlung bedeuten – kann aber, und zwar mit allen Konsequenzen, die wir mittlerweile kennen.

Können Sie sagen, inwieweit auch Geboosterte die Infektion streuen können?

Die grundsätzliche Botschaft lautet: Das Impfen allein genügt nicht, um die Verbreitung zu verhindern. Darüber müssen sich alle im Klaren sein. Es wäre eine irrige Annahme zu glauben, dass Geimpfte niemanden mehr anstecken können oder vor Krankheitssymptomen gefeit sind. Allerdings wissen wir, dass Geimpfte deutlich kürzer als Ungeimpfte infektiös sind. Während ungeimpfte Immungeschwächte bis zu einigen Wochen den Erreger ausscheiden und übertragen können, reduziert sich die Ansteckungsgefahr bei Geimpften erheblich.

„Kaum eine Impfung bietet hundertprozentigen Schutz“

Wie kann es aber zu den Durchbrüchen kommen?

Impfdurchbrüche sind eine normale Sache, die vielen Menschen aber wahrscheinlich nicht so gewahr ist. Wir hatten und haben auch jedes Jahr bei der Grippe-Schutzimpfung immer wieder Durchbrüche. Denn es gibt kaum eine Impfung, die einen hundertprozentigen Schutz bietet. Und bei Sars-CoV-2 und seinen Varianten sind wir jetzt einem ganz neuen Erreger ausgesetzt: Das heißt, dass unser Immunsystem noch gar nicht so trainiert sein kann, wie es beispielsweise bei Influenza der Fall ist.

Zur Person Dr. Thomas Grünewald (57) ist gebürtiger Berliner und hat am dortigen Rudolf-Virchow-Klinikum gearbeitet. Ab 2000 war er Oberarzt und später Leitender Oberarzt am Leipziger Klinikum St. Georg, seit 2008 Geschäftsführender Oberarzt für die gesamte Innere Medizin. Seit Januar 2020 leitet Grünewald die Klinik für Infektions- und ­Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz. Im November 2020 wurde er von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für vier Jahre (2021 bis 2024) zum Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission (Siko) berufen.

Das würde allerdings auch bedeuten, dass immer wieder neue Auffrischungen notwendig werden?

Das ist richtig. Wir können davon ausgehen, dass es regelmäßige Auffrischungsimpfungen geben muss. In welchem Intervall ein solches Boostern notwendig wird, lässt sich heute noch nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise könnte das jedes Jahr oder alle zwei Jahre der Fall sein. Das hängt auch davon ab, wie hoch die Mutationsrate des Virus ist. Grundsätzlich gilt: Je höher die Immunisierungsquote in der Bevölkerung ist, desto geringer ist das Risiko, dass sich der Erreger schnell verändert.

„Aktuell befinden sich die angepassten Impfstoffe in der Erprobung“

Aktuell wird ein Boostern frühestens nach drei Monaten empfohlen.

Genau, darüber sollte sich jede und jeder im Klaren sein – und diese Möglichkeit nutzen. Und wenn demnächst der an Omikron angepasste mRNA-Impfstoff kommt, werden sich auch alle Geboosterten noch einmal impfen lassen müssen.

Als die neuen mRNA-Impfstoffe auf den Markt gekommen sind, wurden zügige Anpassungen für den Fall versprochen, dass sich der Erreger verändert – weshalb ist das bislang nicht erfolgt?

Die ersten Nachweise von Omikron sind ab Mitte November in Südafrika erfolgt und kurze Zeit später lag die Charakterisierung vor. Aktuell befinden sich die angepassten Impfstoffe in der Erprobung. Ich denke, das ist relativ schnell gegangen – schließlich ist das kein Reifenwechsel.

„Für Omikron beläuft sich der genetische Unterschied auf zehn bis zwölf Prozent“

Das heißt, dass vorher keine Anpassungen auf Delta oder Gamma vorgenommen wurden?

Bislang war es so, dass eine Immunität sowohl gegen Delta als auch die anderen zuvor zirkulierenden Varianten gut durch die verfügbaren Impfstoffe erreicht werden konnte. Die Wirksamkeit war und ist sehr gut. Das ist bei Omikron nun nicht mehr der Fall. Bei der Delta-Variante lag die genetische Abweichung vom ursprünglichen Corona-Wildtyp zwischen einem und drei Prozent. Für Omikron beläuft sich dieser Unterschied auf zehn bis zwölf Prozent.

Wann wird dieser neue Impfstoff zur Verfügung stehen?

Das sollte etwa Ende des ersten Quartals 2022 sein. Mit absoluter Sicherheit lässt sich das aber noch nicht sagen.

„Für Ungeimpfte bleibt das Risiko weiterhin unkalkulierbar“

Erste Erfahrungen aus Südafrika, Großbritannien und den USA besagen, dass Omikron deutlich ansteckender ist, jedoch nicht so krank macht. Wie bewerten Sie die Gefahr?

Die Einschätzungen deuten auf einen milderen Verlauf hin – wobei man allerdings sagen muss: Diese Aussage gilt vor allem für Menschen, die geimpft sind oder die die Erkrankung schon einmal durchgemacht haben. Für Ungeimpfte bleibt das Risiko weiterhin unkalkulierbar. Deshalb sollte sich niemand täuschen lassen: Zwar verläuft die Omikron-Variante wahrscheinlich weniger schwerwiegend als ihre Vorläufer, das bedeutet aber keineswegs, dass sich Ungeimpfte in Sicherheit wiegen können. Das wäre ein gefährlicher, möglicherweise lebensbedrohlicher Trugschluss.

Trägt zu diesem Risiko auch die vergleichsweise geringe Impfquote in Sachsen bei?

Natürlich ist die Impfquote viel zu niedrig. Und natürlich sind in Sachsen deutlich mehr Impfungen notwendig. Doch im Fall von Omikron würden wir für eine ausreichende Populationsimmunität wahrscheinlich mehr als 98 Prozent brauchen, um auf der sicheren Seite zu sein. Die Möglichkeit, einen solchen Wert zu erreichen, ist meines Erachtens derzeit völlig unrealistisch.

„Es wird immer wieder neue Virus-Varianten geben“

Wird uns in drei oder vier Monaten die nächste Virus-Variante ereilen?

Es wird immer wieder neue Varianten geben, da die permanenten Veränderungen in der Natur eines Virus liegen. Dazu gehört auch, dass sich die Erreger im Laufe ihrer Entwicklung häufig in ihrer Gefährlichkeit abschwächen: Dann wird aus einer pandemischen eine epidemische Situation, wie wir sie beispielsweise von der Grippe kennen. Wann uns die nächsten Corona-Mutationen erreichen, lässt sich heute noch nicht sagen. In den vergangenen beiden Pandemie-Jahren gab es alle drei bis sechs Monate neue Varianten. Aktuell stellen wir unter anderem in Frankreich eine weitere Variante fest. Doch nicht alle Varianten erreichen eine solche Relevanz und Verbreitung wie Omikron.

Halten Sie es für möglich, dass sich die Impfquote mit dem neuen Totimpfstoff Nuvaxovid von der Firma Novavax deutlich erhöht? Immerhin haben nicht wenige Menschen ihre Bedenken gegen die mRNA-Impfstoffe.

Zunächst möchte ich mit einem Irrtum aufräumen: Nuvaxovid ist ein ebenso Totimpfstoff – wie alle bisherigen Corona-Impfstoffe auch. Die in der Öffentlichkeit häufig verwendete Bezeichnung Totimpfstoff gilt also für alle. Mit Nuvaxovid ist nun der erste auf einer Proteinbasis entwickelte Impfstoff zugelassen worden. Damit sprechen wir über verschiedene Impfstoffklassen: mRNA, Vektor und nun auch Eiweiß-basiert.

„Mit Nuvaxovid haben diejenigen, die noch etwas zögerlich sind, eine weitere Möglichkeit“

Und, welchen Erfolg versprechen Sie sich von Nuvaxovid?

Es ist möglich, dass Nuvaxovid Ende Januar oder Anfang Februar, also in etwa vier Wochen, in Deutschland verfügbar sein wird. Damit haben diejenigen, die jetzt noch etwas zögerlich oder auch skeptisch sind, eine weitere Möglichkeit für ihre Corona-Schutzimpfung. Es ist zu hoffen, dass damit auch die Impfquote in Sachsen steigt.

Von Andreas Debski