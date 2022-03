Leipzig

Klarer hätte es die Staatsanwaltschaft in Leipzig nicht formulieren können: So wie Gil Ofarim die Geschehnisse im Westin Hotel geschildert hat, hat es sich nach ihrer Auffassung „tatsächlich nicht ereignet“. Noch ist die Anklage nicht zugelassen, noch ist kein Urteil gesprochen – doch eines ist bereits jetzt mehr als klar: Es gibt in diesem Fall so und so nur Verlierer. Das Hotel, das bereits seit einem halben Jahr gegen die Vorverurteilung angekämpft hat. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter, der nun zwar rechtlich rehabilitiert ist, der jedoch Monate um seinen Ruf kämpfen musste. Gil Ofarim, dessen öffentliche Karriere mindestens beschädigt ist und der eine deftige Strafe befürchten muss. Und nicht zuletzt der so wichtige Kampf gegen den Antisemitismus, der gerade jetzt weitergehen muss.

Druck der schnellen Meinungsäußerung

Die Ereignisse und die öffentlich-mediale Aufregungsspirale im Fall Ofarim sind ein stückweit ein Lehrstück der hiesigen Zeit, in der sich der Druck der schnellen Meinungsäußerung, der Drang zur Empörung und Vorverurteilung zuweilen über die tatsächlichen Fakten stellen. An diesem Oktober-Dienstag waren viele schnell dabei, laut aufzuschreien und sich zu echauffieren – weil das, was da scheinbar im Raum stand, tatsächlich empörend war: Eine offen antisemitische Beleidigung mitten in einer Hotellobby im weltoffenen Leipzig? Aber klar, meinten manche – es ist ja Sachsen. Selbst die Justizministerin des Bundeslandes, der Wirtschaftsminister und Prominente bundesweit verurteilten den „Vorfall“ öffentlich, schnell fanden sich Hunderte Menschen zur Solidaritätsdemonstration vor dem Hotel ein. Auf Basis der Äußerung einer Person auf Instagram.

Getriebene der digitalen Spirale müssen professionell bleiben

Gerade bei Politikerinnen und Politikern schwingt bei der schnellen Reaktion der Druck mit, sich stets schnell abzugrenzen oder zu positionieren. Sie sind Getriebene der digitalen Nachrichtenspirale, die ein Innehalten, Nachdenken und Abwägen für die, die in Verantwortung stehen, sicher auch immer schwerer macht. Dass aber eine Justizministerin in Sachsen es nicht schafft, ihren Äußerungsdrang zu zügeln und ihre Behörden zunächst ihre Arbeit machen zu lassen, ist frappierend. Die Staatsanwaltschaft tat gut daran, sich Zeit zu nehmen, umfangreich zu ermitteln und sich dem Druck der öffentlichen Vorverurteilung nicht zu beugen. Dafür ist der Rechtsstaat da.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch kann man sich so einen unerhörten Antisemitismus-Vorwurf ausdenken? Es gehört auch zu dieser Geschichte, dass das unvorstellbar bleibt. Und trotz dieses Falls ist Antisemitismus in Sachsen, aber auch andernorts, weiterhin ein weit verbreitetes Übel, dem sich die Gesellschaft mit aller Kraft entgegenstemmen muss. Da, wo er wirklich passiert. Dass nun durch die Anklage gegen Gil Ofarim wieder Judenhass laut artikuliert wird, zeigt, warum es so wichtig bleibt.

Von Hannah Suppa