Der Flughafen Leipzig-Halle: Wirtschaftsmotor und Streitobjekt

Leipzig/Nordsachsen

er Flughafen Leipzig-Halle wächst. Und das seit Jahren. Laut Angaben der Deutschen Flugsicherung ( DFS) wurden 2019 mehr als 75 000 Starts und Landungen gezählt, fast 30 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Zu Beginn 2020 billigte der Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Flughafen AG, dessen Tochterunternehmen die Flughafen Leipzig/Halle GmbH ist, den weiteren Ausbau. Rund 500 Millionen Euro sollen in neue Vorfelder, Logistik- und Bürogebäude im Nord- und Südteil sowie dem Zentralbereich des Flughafens investiert werden. Die Zahl von derzeit rund 65 Starts und Landungen von Frachtmaschinen pro Nacht soll weiter erhöht werden.

Enorme Steigerung in allen Bereichen

Das heißt zunächst einmal, an dem schon jetzt zweitgrößten Frachtdrehkreuz Deutschlands wird zu den rund 10 000 Beschäftigten in etwa 100 Unternehmen weiteres Personal hinzukommen. Allein der Onlinehändler Amazon kündigte rund 200 neue Jobs in ihrem geplanten Frachtzentrum an. Bereits im vergangenen Oktober hatte der Flughafen Investitionen in Höhe von 210 Millionen Euro allein für DHL angekündigt. Das Geld fließt in den Bau neuer Rollwege und Standflächen für Flugzeuge. Eine Fläche von 67 Hektar steht zur Verfügung.

Die Amazon-Halle soll 20.000 Quadratmeter groß werden und direkt neben dem bestehenden World Cargo Center (im Bild rechts unten) gebaut werden. Auf seinem 1400 Hektar großen Areal sowie im Umfeld verfügt der Flughafen Leipzig/Halle über weitere freie Entwicklungsflächen, die logistik- und luftfrachtaffinen Unternehmen beste Voraussetzungen bieten. Quelle: Uwe Schoßig/Flughafen Leipzig-Halle

Bisher können vor den DHL-Sortierzentren etwa 60 Flugzeuge parken. „Geplant sind 36 zusätzliche Parkpositionen“, kündigte Markus Otto, Chef der DHL-Frachtairline European Air Transport (EAT) mit Sitz in Leipzig an. DHL wickelt hier aktuell täglich 350 000 Sendungen ab, laut Prognosen, die das Unternehmen während Informationsveranstaltungen in Rackwitz und Schkeuditz Anfang des Jahres präsentierte, könnte das Aufkommen bis 2032 auf 800 000 Sendungen steigen.

Kritiker fordern ein neues Planfeststellungsverfahren

Der Flughafen ist ohne Frage ein Wirtschaftsmotor für die Region, die seit mehreren Jahren wie kaum eine andere in Deutschland wächst. Im Umkehrschluss bedeuten die Vorhaben jedoch mehr Flüge, eine höhere Frequenz und somit eine stärkere Belastung für Mensch und Umwelt. Neben DHL steuern mittlerweile über fünfzig Frachtairlines Leipzig-Halle an. Der Landkreis Nordsachsen ist mit den Gemeinden Schkeuditz, Taucha und Rackwitz ebenso wie der Leipziger Nordraum besonders stark betroffen.

Anwohner in den Einflugschneisen fühlen sich nicht ernst genommen. Sie, Initiativen und andere befürchten, dass sich mit dem geplanten Ausbau die Lärm-, Gesundheits- und Klimabelastung enorm erhöhen wird. Derweil sind sich Politiker uneins, wie Fluglärm am besten vermieden werden kann. Neben Änderungen des 16 Jahre alten Planfeststellungsbeschlusses steht sogar ein komplett neues Verfahren im Raum.

Bisheriger Höhepunkt: Durch einen Antrag der Grünen wurde die Leipziger Verwaltung durch den Stadtrat beauftragt, den geplanten Flughafenausbau von einer unabhängigen Kanzlei für Verwaltungsrecht dahingehend prüfen zu lassen, „ob beziehungsweise inwieweit die in Rede stehenden Erweiterungspläne nur ein Planänderungsverfahren oder aber ein neues Planfeststellungsverfahren verlangen beziehungsweise beanspruchen“ kann. So der Antrag.

Lila sind die beiden bereits planfestgestellten Rollwege und Blau sind geplante Baufelder Quelle: Patrick Moye

Doch nicht nur die Vergrößerung des Flughafens steht im Fokus. Auch die damit verbundenen Flugrouten werden regelmäßig diskutiert. Besonderes Streitthema ist dabei die „kurze Südabkurvung“. Diese wird beflogen, wenn die Maschinen unmittelbar nach ihrem Start nach Süden abdrehen und über den Auwald und den Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg fliegen.

• So entstehen Flugrouten

Der Ablauf von An- und Abflügen an Flughäfen wie dem Airport Leipzig-Halle ist durch Flugverfahren geregelt. Sie sind speziell für jeden Airport standardisiert und in einer Rechtsverordnung erlassen. Die Verfahren gelten grundsätzlich für Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR). Von diesen wird gesprochen, wenn der Weg und die Lage eines Flugzeugs allein mithilfe der an Bord vorhandenen Instrumente bestimmt werden. Das trifft im Regelfall auf alle Maschinen zu, die im Linien-, Charter- oder Frachtverkehr eingesetzt werden. Dabei werden den Piloten feste Routen, Flughöhen und Geschwindigkeiten zugewiesen.

Auf dem Weg zur Festlegung eines solchen Verfahrens gilt es einige Stationen in mehreren beteiligten Behörden abzuarbeiten. Wie dieser aussieht, erklärt Sandra Teleki, Sprecherin für den Bereich Fluglärm und Umwelt der Deutschen Flugsicherung ( DFS) in München.

Immer dann, wenn ein bestehender Flughafen erweitert wird, ist die DFS gesetzlich dazu verpflichtet zu prüfen, ob sie mit den bestehenden An- und Abflugverfahren ihren gesetzlichen Auftrag der „sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung“ nachkommen kann, erklärt Teleki. Am Flughafen Leipzig-Halle ist dies letztmalig mit der Änderung des Anflugverfahrens am 30. Januar geschehen. Der geplante Ausbau sowie die Kapazitätsengpässe der Kunden machen laut der DFS-Sprecherin weitere Anpassungen bis zum Jahr 2023 notwendig.

Sandra Teleki ist Sprecherin bei der Deutschen Flugsicherung in München. Diese Kontrollzentrale ist auch für den Leipziger Raum zuständig. Quelle: Deutsche Flugsicherung

Vor- und Gegenvorschläge

Wichtige Punkte bei der Planung seien beispielsweise die Standards und Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ( ICAO) und Bestimmungen des Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Demnach müsse unter anderem berücksichtigt werden, welche Verläufe betrieblich sinnvoll und wie diese navigierbar sind: Laut Paragraph 29b Absatz 2 Luftverkehrsgesetz ist dabei beispielsweise auch auf den Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken. Am Flughafen Leipzig-Halle wird eine unzureichende Berücksichtigung dieses Grundsatzes durch Anwohner immer wieder bemängelt.

Diese und weitere Punkte „ergeben runde IFR-Flugverfahren“, die anschließend in der Fluglärmkommission vorgestellt werden, erklärt Teleki. Eine derartige Kommission gibt es an jedem Verkehrsflughafen. Das Gremium für den Flughafen Leipzig-Halle, das sich unter anderem aus Vertretern der betroffenen Gemeinden, dem Flughafen, Interessenvertretern und Airlines zusammensetzt, hat vor allem eine beratende Funktion und erstellt Gegenvorschläge. Aktueller Vorsitzender ist der Bürgermeister der Gemeinde Rackwitz, Steffen Schwalbe (parteilos). Nach erneuter Prüfung durch die DFS wird die Planung an das Bundesamt für Flugsicherung übergeben. Nach Einbeziehung des Umweltbundesamtes und der weiteren Prüfung durch das Bundesjustizministerium werden die Flugrouten schließlich festgelegt.

In der Grafik sind ausschließlich die Abflugrouten am Flughafen Leipzig-Halle dargestellt, da diese lauter wahrgenommen werden als Anflüge. Die einzelnen Routen sind so benannt, dass sie Piloten aller Nationalitäten im Nato-Alphabet eindeutig unterscheidbar aussprechen können. Die Flugrouten spalten sich je weiter sie vom Flughafen entfernt sind in die Himmelsrichtungen auf. Auf den Linien, die mit fünf Buchstaben beschriftet sind, verkehren in der Regel Linien-, Charter- oder Frachtflugzeuge. Quelle: Deutsche Flugsicherung / Grafik: Patrick Moye

• Abweichungen sind möglich

Sind die Flugverläufe nach diesem behördlichen Marathon einmal geregelt, darf nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Freigabe des Fluglotsen wieder von ihnen abgewichen werden. „Wichtig dabei zu wissen, ist, dass Flüge nach Instrumentenflugregeln auch außerhalb der veröffentlichten IFR-Flugverfahren stattfinden können“, sagt Teleki. Grundlage hierfür sei der Paragraph 1 Absatz 1 Luftverkehrsgesetz. Dieser besagt unter anderem: „ […] der Luftraum ist frei, […]“, zitiert die DFS-Sprecherin.

Damit solche Flugverkehrskontrollfreigaben erteilt werden dürfen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die die DFS nach internen Vorschriften regelt, erklärt Teleki. Von 6 bis 22 Uhr Ortszeit sei von einem strahlgetriebenen Luftfahrzeug, die am Flughafen Leipzig-Halle den Großteil der eingesetzten Maschinen darstellen, grundsätzlich zuerst eine Flughöhe von 5000 Fuß über Grund, also 1524 Meter zu passieren, bevor der Pilot die Freigabe erhält, vom Verfahren abzuweichen, veranschaulicht Teleki. Diese Höhe gehe auf Lärmkartierungen des Flughafens zurück. Heißt übersetzt: „Im Regelfall haben Flugzeuge dann die Lärmschutzzonen verlassen“, sagt Teleki. Änderungen der Flugroute können aber beispielsweise auch erfolgen, wenn das Flugzeug beispielsweise früher die nötige Höhe erreicht oder es einer Gewitterzelle ausweichen muss.

Was ist Stanley-Track und Travis Die Deutsche Flugsicherung bietet mit Stanly-Track ein System, das Überflugrouten aller Flugzeuge im deutschen und internationalen Luftraum darstellt. Die Flugverläufe können auch rückwirkend nachvollzogen werden. Stanly-Track und eine Anleitung finden Sie unter der Internetadresse www.dfs.de/dfs_homepage/de/ Flugsicherung/Umwelt/ Flugverläufe online/ TraVis ist ein Fluglärminformationsprogramm, das Daten rund um den Flughafen Leipzig-Halle visualisiert. Die Software zeigt Flugspuren von An- und Abflügen und zudem die aktuellen Dezibelwerte der zehn Messstationen rund um den Flughafen. Das Programm können Sie unter der Internetseite www.leipzig-halle-airport.de/travis aufrufen. Die abgedruckte Grafik der am Airport Leipzig-Halle geltenden Flugrouten können Sie nun mit den angezeigten Live-Daten der Programme Stanley-Track und TraVis vergleichen.

Dauerthema: Die kurze Südabkurvung

Die festgelegten Flugverfahren gelten laut der DFS-Sprecherin für alle am Airport eingesetzten „Flugzeugtypen“. Grundsätzlich seien diese so ausgelegt, dass ein gestartetes Flugzeug mindestens pro zurückgelegter Seemeile (entspricht 1,852 Kilometer) etwa 200 Fuß (60,96 Meter) an Flughöhe gewinnt. Dabei wird der Steiggradient beispielsweise von Faktoren wie der Lufttemperatur, der Windrichtung und Windstärke sowie vom Startschub, der Stellung der Auftriebshilfen und der Startgeschwindigkeit sowie der Abflugmasse beeinflusst, sagt Teleki. Kann ein Flugzeug den vorgeschriebenen Steiggradienten nicht erfüllen, müsse der Pilot ein Alternativ-Flugverfahren anfragen, welches ihm die DFS dann zuweist.

Aus Lärmschutzgründen gibt es auch Flugverfahren, die nur zu bestimmten Uhrzeiten oder nur von bestimmten Luftfahrzeugmustern genutzt werden dürfen. In Leipzig trifft dies auf die „kurze Südabkurvung“ beider Pisten für die Betriebsrichtung „Ost“ (In der Karte als NEVKO und GOLAT markiert) zu. Diese ist nur für Maschinen bis 136 Tonnen Startmasse und nur am Tag, in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, zulässig, erklärt Teleki. Darunter fallen beispielsweise der Airbus A321, A319 A220 und die Boeing B757 sowie oder PC-12. Die kurze Südabkurvung nicht nutzen können beispielsweise der A380, A330, die Boeing 767, Boeing 777 oder die Boeing 787 ( Dreamliner).

Durchschnittlich gibt es jährlich neun Flugverfahrensabweichungen

Und was droht bei Missachtung der Flugverfahren? Diese Frage beantwortet Kerstin Weber, Sprecherin des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF). „Stellt ein Fluglotse ein Abweichen von einem Flugverfahren fest, so trägt er diesen Vorfall in einen sogenannten Tagesbericht ein“, sagt Weber. Alle Einträge werden anschließend dem BAF übermittelt. Im Fachreferat Luftraum, Flugverfahren und Recht werden diese anschließend auf mögliches ordnungswidriges Verhalten von Piloten ausgewertet.

„Im Falle einer eingetragenen Abweichung, die nicht auf eine Einzelfreigabe eines Lotsen oder sonstige Umstände außerhalb des Verantwortungsbereichs des Piloten, wie beispielsweise Fehler der Flugsicherung zurückzuführen ist, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, sagt die BAF-Sprecherin. Als Beweismittel werden die Radardaten und der Sprechfunkverkehr des Fluges gesichert.

Strafen bis zu 50 000 Euro

Stellt sich heraus, dass der Pilot rechtswidrig und schuldhaft oder zumindest fahrlässig vom Flugverfahren abgewichen ist, werde je nach Schwere der Abweichung ein Verwarngeld oder eine Geldbuße festgesetzt. Für eine Geldbuße muss es zu einer schwerwiegenderen Abweichung gekommen sein, die zusätzlich zu einer Verlärmung von Ortschaften, der Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer geführt hat. Die Geldbuße kann laut BAF bis zu 50 000 Euro betragen, bei fahrlässigem Handeln beträgt sie höchstens 25 000 Euro. Die durchschnittlich festgesetzte Geldbuße bei einer fahrlässig begangenen Flugverfahrensabweichung ohne Behinderung oder Gefährdung liege bei etwa 500 Euro, sagt Weber.

Die Ausnahme: „Stammen die betroffenen Piloten aus Nicht-Schengen-Staaten, werden die entsprechenden Bußgeldverfahren an die ausländischen Zivilluftfahrtbehörden der Herkunftsländer abgegeben“, sagt Weber. Welche Sanktionen in diesen Fällen folgen, werde der Flugsicherung in Deutschland oftmals nicht mitgeteilt. In den Jahren 2017 bis 2019 seien im BAF pro Jahr durchschnittlich neun Flugverfahrensabweichungen im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren für den Leipziger Flughafen bearbeitet worden, erklärt Weber.

Änderungen der Flugroute können beispielsweise erfolgen, wenn das Flugzeug nach dem Start früher die nötige Höhe erreicht, um von den standarisierten Flugrouten abweichen zu können. Wie hier am 19. April 2020 befand sich ein Flugzeug auf der Route Richtung Norden und erhielt von der Deutschen Flugsicherung die Freigabe, den Werbeliner See in einer Höhe von etwa 3500 Meter über Grund zu überfliegen. Quelle: DFS

• Die aktuellen und geplanten Regelungen

Aktuell erfolgen Starts und Landungen am Flughafen Leipzig in der Regel zu etwa 65 Prozent in Richtung Westen und zu 35 Prozent in Richtung Osten. Dies variiert jedes Jahr um ein paar Prozentpunkte, da die Windverhältnisse nicht immer dieselben sind, erklärt Teleki. „Als Ergänzung sei gesagt, dass Luftfahrzeuge grundsätzlich gegen den Wind starten und landen.“

Das vorhandene Verkehrswachstum am Flughafen Leipzig-Halle hatte mit dem seit 2015 genutzten und im Probebetrieb befindlichen Anflugverfahren „Point Merge“ bereits zu Engpässen im Anflugbereich geführt und machte es notwendig, dass die DFS neue Anflugverfahren planen und Ende Januar 2020 in Betrieb nehmen musste. Bei Point Merge wurden die Flugzeuge in der Luft in einer Art Trichter gesammelt und dann in einem Reißverschlusssystem zu einem Punkt gelenkt. Dort begann in 1500 Metern Höhe der eigentliche Landeanflug. Zuvor sanken die Flugzeuge nach DFS-Angaben eher treppenartig mit längeren Horizontalflügen, in denen die Triebwerke Lärm verursachen.

Weitere Änderungen möglich

Die zu Jahresbeginn eingeführten Anflugverfahren erlauben der DFS nun, die Nord- und Südpiste unabhängig voneinander zu betreiben, erklärt Teleki. Heißt: Anflüge finden seither parallel zu den Pisten statt und könnten so gleichmäßiger verteilt werden. Die Flugrouten „NAMUB“ und „TORPU“ im Norden des Flughafen wurden mit den neuen Anflugverfahren auch für Nachtflüge zum 30. Januar 2020 gestrichen.

Nach aktuellem Stand und auch bei zukünftigem Verkehrswachstum sollen diese Verfahren beibehalten werden. Lediglich bei den Abflugverfahren könnten bis 2023 schrittweise Änderungen für einen parallel unabhängigen Betrieb beider Piste erfolgen, sagt Teleki.

Von Mathias Schönknecht