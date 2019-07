Dresden

Anja Koschemann mag Gemüse. In ihren Geschäftsräumen an der Berliner Straße 19 stapeln sich Maiskolben, Möhren, Auberginen und grüner Spargel. Angst vor dem natürlichen Verfallsdatum hat die 45-Jährige jedoch nicht, denn ihre Agrarerzeugnisse haben eine entscheidende Besonderheit: sie sind aus Silikon. Koschemann ist Inhaberin der Dildomanufaktur SelfDelve, die handgefertigtes Sexspielzeug nach dem Vorbild der Natur anbietet.

Onlineshops zum Gruseln

Dass ihr Sortiment sich vor der Auslage eines gewöhnlichen Supermarktes heute keinesfalls verstecken muss, hätte die gelernte Chemielaborantin vor über 13 Jahren selbst am wenigsten erwartet. Damals stand sie vor einem Problem, mit dem sich viele Paare nach einer langjährigen Partnerschaft irgendwann gegenüber sehen: „Unsere Beziehung war eingeschlafen, jeder hat irgendwie sein Ding gemacht. Zum Glück hat mich mein Partner aber nicht verlassen, sondern sich hingesetzt und einen Plan ausgearbeitet“. Mehr gemeinsame Zeit sah dieser Plan vor und wieder besseren Sex – „beziehungsweise erstmal überhaupt wieder Sex“, lacht Koschemann.

Die ließ sich das nicht zweimal sagen und tauchte auf der Suche nach anregender Inspiration in die Tiefen des Internets ein. Was sie dort fand, stimulierte jedoch weniger ihr Lustzentrum als viel mehr ihr Zwerchfell und statt wohliger Schauer überfiel sie ein Gefühl von Grusel. Was in den Onlineshops damals an Sexspielzeugen angeboten wurde, hatte mit dem heutigen Angebot noch sehr wenig zu tun. „Diese ganzen Würmchen und Tierchen und überdimensionierten Penisse in scheußlichen Farben haben mich so gar nicht angemacht. Und dann waren die zu allem Überfluss auch noch aus fürchterlichen Materialien, die man als Frau ganz sicher nicht in seinem Körper haben möchte“, erinnert sich die waschechte Dresdnerin schaudernd.

Formvollendet und ohne Luftblasen

Sie sei wohl einfach zu anspruchsvoll, wurden irgendwann die Stimmen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis laut, gefolgt von süffisanten Spitzfindigkeiten, da werde sie sich ihr Traumspielzeug wohl selber bauen müssen. Und Koschemann tat wie ihr geheißen. Fortan nutzte sie jede freie Minute am Abend und am Wochenende, recherchierte zu Materialien, sah sich auf Youtube-Tutorials von Künstlern, Handwerkern und Formenbauern an, probierte und experimentierte. Zwar kam so die geplante gemeinsame Zeit mit dem Partner erneut erst einmal wieder zu kurz, „aber wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch“. Am Ende hielt Anja Koschemann dann ihr erstes eigenes Sextoy in den Händen: „eine formvollendete Banane, ohne Luftblasen“.

Es dauerte nicht lange, bis auch die Freundinnen der Dildodesignerin von deren neu entdeckter Leidenschaft angesteckt wurden und Interesse an eigenen Exemplaren anmeldeten. Ein Wunsch, dem Koschemann gern nachkam – und der sie aufhorchen ließ. Obwohl sie ihren eigentlichen Job in einem Ingenieurbüro mochte, hängte sie ihn kurzerhand an den Nagel und beschloss, dem Projekt Gemüsedildo eine Chance zu geben. Dass die Inspiration für ihre Werke aus der Obstschale stammt, mag auf den ersten Blick befremdlich wirken, ist aber weniger weit hergeholt, als man meinen könnte. „Die Natur bietet viele verlockende Formen, die durchaus die Phantasie anregen“, weiß die Expertin.

Gemüse mit Idealmaßen

Leider haben die Originale aber auch so ihre Tücken: „Echte Bananen sind mitunter kratzbürstig und der holzige Stiel macht wenig Freude, ebenso wie chemisch behandelte Gurken oder der sehr starre Mais“. Koschemanns „Garten Eden“, wie die Kollektion der frechen Früchtchen heißt, wird wie alle Dildos aus der Manufaktur aus Silikon gegossen, im Anschluss mit Airbrush liebevoll handverziert und in einer geschmackvollen silbernen Box verpackt. Die Form der Originale wird dabei nicht verändert. Das setzt jedoch immer auch ein gutes Ausgangsprodukt mit intakter Oberfläche und Idealmaßen voraus – und Geduld bei der Suche danach.

Die Aubergine, ursprünglich ein Sonderwunsch einer Kundin, verlangte der Designerin besonders viel ab: „Die im Supermarkt waren immer sehr kurz und zu dick für das, was ich damit vorhatte. Immer wenn ich dachte, die könnte so einigermaßen passen, habe ich die gekauft, zu Hause gemessen und dann war sie doch zu groß. Also gab es wieder ein Auberginengericht“. Davon hatte sie schließlich genug und wandte sich an einen Großhandel in Radebeul. Vier Wochenenden später hatte sie mit Hilfe engagierter Mitarbeiter endlich die perfekte Aubergine gefunden, die es seither im Onlineshop und im ausgewählten Fachhandel zu kaufen gibt.

Der „Garten Eden“ kombiniert die verlockenden Formen der Natur mit modernen Materialien. Quelle: Dietrich Flechtner

Kakteen treffen Zuckerwatte

Doch nicht nur Vitaminreiches entsteht in Koschemanns Refugium. Freunde des gepflegten Zuckerschocks können in der SelfDelve-Süßwarenabteilung auch Lakritzstangen, Mäusespeck und bonbonbunte Zuckerwatte shoppen. Außerdem gibt es eine Reihe von Skulpturen und als neuestes Mitglied der SelfDelve-Familie pflegeleichte Kakteen in verschiedenen Designs. Dabei steht die Funktion immer an erster Stelle. „Alle Toys können auch wirklich was. Hinter jedem Spielzeug steckt eine Idee für ganz bestimmte Sache“, sagt die Schöpferin der bunten Spaßbringer, die es in drei verschiedenen Härtegraden zu bestellen gibt.

Der Clou bei allen Spielzeugen: spezielle Pigmente, die bei Erwärmung die Farbe verändern. Derlei Spielereien haben es der passionierten Handwerkerin besonders angetan: Am meisten Spaß machen Koschemann Sonderanfertigungen. Oft sind es einfach nur andere Farben, Formen oder Verzierungen mit Glitzer oder Kosenamen, die sich Kunden wünschen. Mitunter trudeln aber auch kuriose Extrawünsche bei der Manufakturchefin ein. So formte sie schon eine Piccoloflasche, eine Bittermelone und ein Frühstücksei ab – nebst Eierbecher. Eine Grenze setzt Koschemann der Phantasie ihrer Kunden aber trotzdem: wer von einer Silikonversion des eigenen besten Stücks oder dem des Partners träumt, muss selbst kreativ werden. „Das ist mir zu nah“, lacht Koschemann, „außerdem gibt es dafür mittlerweile auch ganz lustige Sets für Zuhause.“

Langsames Wachstum statt Stress

Marketing, Buchhaltung, Logistik – nur ein paar der Hürden, die Anja Koschemann meistern musste, um aus einer gelungenen Silikonbanane ein florierendes Geschäft zu machen. Inzwischen hat sie zwei Mitarbeiterinnen, die wie sie aus ganz anderen Berufen kommen, denn den der Dildodesignerin gibt es offiziell ja nicht. 2015 arbeitete die Manufaktur noch zu fünft, wurde größer und größer – bis die Chefin die Reißleine zog. „Ich habe nur noch Rechnungen geschrieben, Material bestellt, neue Aufträge an Land gezogen. Das war der pure Stress, ich habe gar nichts mehr mit meinen Händen gemacht.“ Heute ist sie zufriedener, der Laden läuft und wächst langsam.

Von der Bestellung bis zum fertigen Spielzeug vergeht rund eine Woche. Neben den Dildos fertigt die Manufaktur auch Requisiten für Fernsehen, Kino und die Bühne, zuletzt eine Riesengurke für das Boulevardtheater. Den indirekten Deko-Effekt weiß aber auch die Dildo-Kundschaft zu schätzen. „Eine Kundin gab mir das Feedback, dass morgens um sechs ihr Kind zum Kuscheln ins Bett kam und da dann noch die Banane lag – und überhaupt nicht die blöde Situation daraus entstand, die man sonst hat“, lacht Koschemann, „das hat sowas Schmunzeliges, ganz unverkrampft und bunt.“

Quelle: Dietrich Flechtner

Ihren „alten“ Beruf vermisst die ideenreiche Designerin kein bisschen. „Ich habe den besten Job der Welt, kann selbstständig und kreativ arbeiten, netzwerken. Ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt, die mir heute sehr fehlen würden, wenn ich damals nicht den Mut gehabt hätte.“ Und so werden auch weiterhin außergewöhnliche und kreative Sextoys aus der Selfdelve-Manufaktur hüpfen. Zu bunt jedenfalls wird es Anja Koschemann noch lange nicht.

Von Kaddi Cutz