Der Großstolpener See – Ein See mit Freibad-Charakter

Die LVZ hat getestet und vergibt für jede Kategorie null bis fünf Sterne:

Die Wasserqualität

Das Wasser im Großstolpener See ist sehr sauber und glasklar. Der Landkreis beprobe den See regelmäßig, erklärt Sprecherin Brigitte Laux. Der See sei „mikrobiologisch in Ordnung“, erklärt sie, und „auch die Hilfsparameter wie PH-Wert und Temperatur“ seien bisher „unauffällig“. Dafür gibt es vier Sterne.

Der Strand

„Klein aber fein“ beschreibt den Badebereich wohl am besten. Nur die Nordwest-Kurve des Sees ist zum Baden freigegeben, an den übrigen Ufern ist das Betreten verboten. Doch der kleine Strand lässt keine Wünsche offen. Auf der begrünten Anhöhe stehen viele Sitzbänke, auch ein Grillplatz ist vorhanden. Einige Bäume spenden an heißen Tagen Schatten. Am Ufer sowie im Wasser liegt weicher Sand. Vier Sterne

Imbiss und Verpflegung

Das „Stolperei Bistro Am See“ ist die richtige Adresse, wenn Hunger oder Durst aufkommt. Dort versorgen Ralf Opelt und seine Mitarbeiter mit Pommes Frites, Softeis und Co. Auch ein Tagesgericht wird geboten, etwas Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Makkaroni. Die Stolperei öffnet am Freitags und am Wochenende ab 11 Uhr und von Mai bis September auch unter der Woche bei gutem Wetter. Drei Sterne.

Müllentsorgung

In regelmäßigen Abständen stehen auf dem Badebereich kleine Mülltonnen. Diese sind für das Areal völlig ausreichend. Auf dem Gelände liegt kein Unrat herum. Fünf Sterne.

Erreichbarkeit

Der See ist sowohl mit dem Auto und Fahrrad, als auch mit dem Bus erreichbar. Die Buslinien 412 und 272 halten in Großstolpen. Von da sind es noch vier Minuten zu Fuß bis zum See. Wer mit den Auto anreist, kann das Gefährt auf dem kostenlosen Parkplatz abstellen. Ein nicht asphaltierter Weg führt um den See. Dieser kann mit einem geländetauglichen Fahrrad und zu Fuß erkundet werden. Vier Sterne.

Kinderfreundlichkeit

Das flache Ufer und der Sandboden sind ideal zum Planschen und um Sandburgen zu bauen. Eine beliebte Attraktion ist die im Jahr 2000 installierte Sprunginsel direkt am Ufer. Auch einen Kletterturm gibt auf dem Gelände. Ein Volleyballplatz ist vorhanden, leider fehlt momentan ein Netz. Der Rundweg ist etwas für die Naturfans unter den Familien. Dort findet man viele Hinweisschilder zur örtlichen Flora und Fauna und den Aussichtspunkt „Neuer Geyersberg“. Nordöstlich befindet sich eine Insel im See, die ein Vogelschutzgebiet ist. Öffentliche Toiletten gibt es am Parkplatz des Badebereichs. Diese sind momentan jedoch defekt und geschlossen. Wassersport und Boot fahren ist am See nicht möglich. Drei Sterne.

Wasserrettung vor Ort

Auch wenn es am Großstolpener See einen öffentlichen Badestrand gibt, so gibt es hier keinen Bademeister im Sommer, darauf weisen Schilder hin. einen Stern.

Fazit

Von insgesamt 35 möglichen Sternen vergibt die LVZ im Praxistest insgesamt 24 Sterne. Der Badebereich am Großstolpener See hat gezeigt: Es kommt nicht immer auf die Größe des Strandes an. Wichtiger ist eine liebevolle und serviceorientierte Gestaltung. Ein Badegast findet hier alles, was er braucht, um zu entspannen und sich zu erholen.