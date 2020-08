Die LVZ hat auch den Hainer See auf verschiedene Kategorien getestet und vergibt null bis fünf Sterne:

Die Wasserqualität

Ebenso wie beim Bockwitzer See ist das Wasser im Hainer See von einem unvergleichlichen türkisblau. Überdies wird die Qualität nach EU-Badewasserrichtlinien geprüft und erhält aktuell die zweitbeste Note „Gut“. Das bedeutet, dass das Wasser nicht allzu sauer oder nicht allzu basisch ist und es ein sehr geringes Risiko des Auftretens von Krankheitserregern gibt. Auch das Gesundheitsamt des Landkreises testet den See regelmäßig und kommt zu dem gleichen Ergebnis, wie die Sprecherin Brigitte Laux mitteilt. Vier Sterne.

Der Strand

Am Hainer See gibt es neben Naturstränden mit Buchten im Grünen auch zwei offizielle Strände in der Nähe des nördlichen Campingplatzes und an der Kahnsdorfer Laguna. Der Vorteil: in deren Nähe gibt es weitere Freizeitangebote, wie Ferienhäuser, Bootsverleih, Quadverleih, Wasserski und Gastronomie. Für alle Strände gilt jedoch: Während man es sich draußen auf weichem Sand bequem machen kann, erwartet die Badegäste im Wasser ein steiniger Boden. Darum können nur vier Sterne vergeben werden.

Imbiss und Verpflegung

Am Nordstrand und an der Laguna gibt es einige Möglichkeiten, den Hunger oder Durst zu stillen. Am Nordstrand befinden sich zum einen die Bar der Wake-Beach-Wasserskischule und zum anderen der Imbiss „Zum Leuchtturm“ mit Biergarten, wo es Eis, Pommes oder Currywurst gibt. Am Kahnsdorfer Strand ist das Angebot noch umfangreicher. Neben einer Eisdiele befindet sich direkt am Bootsanlegeplatz des Bootsverleihs das Restaurant „LaRi“ mit Seeterrasse. Dort wird italienische und deutsche Küche serviert: Pizza, Pasta, Wildschweinsülze. Direkt daneben befindet sich außerdem das Café „Lagrette“. Dieses hat zwischen April und Oktober am Wochenende und zu Feiertagen auf. Die Inhaberin Jutta Trautmann bietet selbst gebackene Waffeln, Torten, Kuchen, Eis und Kaffeespezialitäten an. Lagrette ist auch optisch ein Highlight. Das Café ist ein raffiniert designtes Gebäude, dass fast vollkommen aus Glas besteht und es verfügt neben einen Garten auch über zwei Seeterrassen und einen Bootssteg. Für das umfassende Angebot gibt es fünf Sterne.

Müllentsorgung

Bei dem Thema hat die Betreiberfirma „ Blauwasser Seemanagement GmbH“ eine ganz eigene Philosophie, wie die Sprecherin Claudia Müller erklärt: „Wir bauen darauf, dass die Leute den Müll, den sie produzieren, auch wieder mit nach Hause nehmen, ob Windeln oder Pizzakartons“. Darum gibt es am gesamten See keine Mülleimer. Das soll sich auch in Zukunft nicht ändern. Wobei, Müller räumt ein, dass es am See, wenn man es genau nehmen möchte, exakt zwei Abfalleimer gibt: Auf dem Parkplatz beim Imbiss „Zum Leuchtturm“ und auf dem Parkplatz in der Nähe des Quad-Verleihs. Außerdem sei zumindest auf dem Campingplatz für die Müllentsorgung gesorgt. Null Sterne.

Erreichbarkeit

Am besten ist der See mit dem Auto zu erreichen. Es gibt mehrere Parkplätze, wobei die in direkter Seenähe kostenpflichtig sind. Der maximale Tagessatz liegt bei fünf Euro. An dem Ticketautomaten kann aber nur mit Münzen bezahlt werden, also sollten die Besucher unbedingt Kleingeld einpacken. Alternativ fahren zwei Buslinien (101, 272) den am See gelegenen Ort Kahnsdorf an. Auch mit dem Fahrrad kann der See erkundet werden. Es gibt einen Rundweg, der jedoch nicht überall asphaltiert ist. Vier Sterne.

Kinderfreundlichkeit

Für Kinder gibt es viel zu erleben. Familien können viele Sportgeräte ausleihen, auch für Essen ist gesorgt. Auch der flache Einstieg in den See ist kindergerecht. Einen Spielplatz direkt am See gibt es nicht (außer auf dem Campingplatz), dafür gibt es an dem Strand in Kahnsdorf und am Nordstrand Wasser-Pontons. Das sind schwimmende Inseln, auf denen gespielt oder ein Sprung ins kühle Nass gewagt werden kann. Mit den Toiletten halten es die Betreiber leider ähnlich, wie mit der Müllentsorgung. Das heißt: Es gibt keine, außer in den gastronomischen Einrichtungen. Für die Öffentlichkeit stehen Sie aber nicht zur Verfügung. Eine Ausnahme gibt es. Beim Imbiss „Zum Leuchtturm“ dürfen Badegäste für 50 Cent das Stille Örtchen aufsuchen. Darum heißt der Strand dort wohl auch „Familienstrand“? Vier Sterne.

Wasserrettung vor Ort

Auch wenn der Hainer See ein offizieller Badesee ist und es zwei Strände gibt, die in ein touristisch erschlossenes Gebiet eingebettet sind, möchte das Blauwasser Seemanagement weder heute noch in Zukunft in Wasserrettung investieren. „Sämtliche Benutzungen erfolgen auf eigenes Risiko“, seht auf Hinweisschildern geschrieben. Für diese Information gibt es einen Stern.

Fazit

Von insgesamt 35 Sternen werden an den Hainer See im Test 22 Sterne vergeben. Ein mittelmäßiges Ergebnis für einen See, der so vieles zu bieten hat. Denn leider sind hier eher die Gäste willkommen, die auch Geld da lassen. In Sachen Service für Badegäste ist also noch Luft nach oben. Dafür kann man mit dem nötigen Taschengeld am türkisblauen See sehr gut essen, Quad fahren, eine Bootstour machen, Wasserski lernen oder in einem der vielen Ferienhäuser übernachten.