Bad Brambach

Irgendwann ist immer das erste Mal. Auch mit 89 Jahren. Dass sich ein Kurt Biedenkopf für einen seiner Nachfolger im Amt des sächsischen Ministerpräsidenten erwärmen könnte, schien bis vor Kurzem undenkbar. Den einen, Georg Milbradt, kanzelte er bereits zu dessen Zeiten als Finanzminister ab. Und den anderen, Stanislaw Tillich, verspottete Biedenkopf in der Art eines Altregenten: Er habe „das“ eben nie gelernt - und forcierte damit Tillichs Rücktritt im Herbst 2017.

Ganz anders ist die Situation nun im Fall des amtierenden Regierungschefs Michael Kretschmer. „Das ist ein Mann, der mir imponiert. Der hatte bei der Bundestagswahl seinen Wahlkreis verloren - und dann den Mut, die Führung bei der sächsischen CDU in einer Situation zu übernehmen, in der die Partei in keiner perfekten Lage war“, erklärt Biedenkopf sein überraschendes Engagement in der heißen Phase des Wahlkampfs vor der Abstimmung in zwei Wochen.

Zuletzt hagelte es Niederlagen für die CDU

Es dürfte allerdings nicht allein der Respekt vor Kretschmer sein, der ihn zwei Wochen vor der sächsischen Landtagswahl veranlasst, in den Wahlkampf aktiv einzugreifen. Die Union hat binnen zwei Jahren im Freistaat gleich zwei Wahlniederlagen einstecken müssen: Die AfD zog erstmals bei der Bundestagswahl an der seit knapp 30 Jahren in Sachsen regierenden CDU vorbei, und dann noch einmal bei der Europawahl im Mai diesen Jahres.

Auch bei den Kommunalwahlen sah es alles andere als rosig für die sowieso schon gebeutelte Union aus: Die AfD gewann vielerorts so reichlich Mandate, dass sie nicht einmal alle Sitze besetzen konnte. Bei nicht wenigen in der Union geht deshalb die Angst um, dass es bei der Landtagswahl erneut nicht reichen könnte. Und viele verstecken sich hinter Kretschmer.

Biedenkopf, der immer ein feines Gespür für die seismographischen Ausschläge besaß, macht es mit seinen flammenden Appellen nun noch eine Nummer größer: Er sieht Sachsen in Gefahr. Oder sein Erbe. Wobei das wahrscheinlich gleichzusetzen ist. König Kurt - wie er noch immer halb spöttisch, halb ehrfurchtsvoll - genannt wird, regierte den Freistaat als erster Nachwende-Ministerpräsident zwölf Jahre lang, drei Mal mit absoluter Mehrheit. Wenn bei der CDU heute auf einen Ex-Politiker gehört wird, dann ist es sehr wahrscheinlich er.

Biedenkopfs wollen helfen: „Die CDU humpelt“

Weil das Unvorstellbare zur Realität zu werden droht, schaltet sich Biedenkopf ein, der seit etwa einem Jahr nach einer längeren Auszeit am Chiemsee wieder in Sachsen lebt - auf eigenen Wunsch: „Wir wollen helfen. Der CDU muss man jetzt helfen, weil sie humpelt. Sachsen brauchen uns jetzt.“

Gemeinsam mit CDU-Generalsekretär Alexander Dierks, der mit seinen 31 Jahren ein Enkel sein könnte, fährt der Alt-Regierungschef unter dem Motto „Es geht um Sachsen“ durch den Freistaat, um Politik zu erklären und gleich mehrere Lanzen für seinen Nach-Nach-Nachfolger zu brechen: „Der gibt nie auf, egal was passiert.“

Der Auftakt war am Freitagabend in Bad Brambach (Vogtland), in einem der entlegensten Zipfel im Süden Sachsens, bei dem auch der örtliche Landtagsabgeordnete Andreas Heinz auf dem Podium sitzt. Die Ehrfurcht ist im Saal eines Kurhotels mit den Händen greifbar und wird von Heinz, 59, auf den Punkt formuliert: „Sie sind der Mann, der den Sachsen ihren Stolz zurückgegeben hat. Sie sind das Beste, was Sachsen passieren konnte.“

Zu Fehlern stehen

Es ist kein Geheimnis, dass sich Biedenkopf wie auch seine Ehefrau Ingrid durch derartige Ehrerbietungen geschmeichelt fühlen. Doch man würde den Alt-Ministerpräsidenten verkennen, wenn er sich allein auf diese zwölf sächsischen Jahre reduzieren lassen wollte. „Meine Damen und Herren, Sie sind diejenigen, die über das Schicksal von Sachsen bestimmen. Wenn man sich als Bürger von Populisten verführen lässt, wird man früher oder später feststellen, dass doch alles ganz anders ist als einem versprochen wurde“, warnt er vor den fast hundert Besuchern in Bad Brambach.

Und: „Wenn ein großer Teil der Bevölkerung, der früher CDU gewählt hat, uns jetzt bestrafen will, dann kann man das als enttäuschte Liebe bezeichnen.“ Seine Partei müsse zu ihren Fehlern stehen und sagen, was schiefgegangen ist, redet sich Biedenkopf in Altersrage und verliert kurzzeitig die majestätische Contenance, „aber nicht um den Preis einer Regierungsbildung mit einer populistischen Partei“.

Es geht um Stimmen für die gebeutelte CDU

Es sind immer wieder diese Sequenzen, die der ungekrönte König auch mit 89 Jahren noch mühelos beherrscht. Dabei souffliert ihm immer wieder Ingrid Biedenkopf aus der ersten Reihe - die Beiden sind wohl nur als Duo denkbar. Die Veranstaltung muss kurzzeitig unterbrochen werden, weil sich Frau Biedenkopf an der Aussteuerung der Tontechnik stört. Von der Bühne bittet der sich ansonsten selbst genügende Professor, wie er sich ebenfalls gern nennen lässt: „Ingridlein, versuch‘s mal.“

Nach 40 Jahren Ehe halten sich beide noch an den Händen, streichen sich übers Haar. Und nun sind sie hier, in einem Kurort mit Radonbad, der nach der Wende als Staatsbad aufblühte, wollen Stimmen für die gebeutelte Union einwerben - und Sachsen retten. Denn im 29. Jahr der Einheit ist ein bestimmendes Gefühl die Desillusionierung.

Biedenkopf: Kretschmer hat in kurzer Zeit viel geleistet

Was wie eine Persiflage auf die gute, gerade einmal zwei Jahrzehnte vergangene Zeit wirkt, verfehlt allerdings das Ziel nicht. Biedenkopf verströmt einen Elan und eine Leidenschaft, die nicht wenigen derjenigen, die sich aktuell um einen Sitz im Landtag bewerben, abzugehen scheint.

Daraus, dass Kretschmer ganz nach seinem Geschmack ist, macht Biedenkopf keinen Hehl und redet sich erneut in Rage: „Der Mann hat in relativ kurzer Zeit etwas geleistet. Und wenn die CDU nicht in der Lage sein sollte, dieses Angebot aufzunehmen und zu verstärken, nutzt es auch nichts mehr.“

Immer wieder dreht sich die Diskussion mit dem Publikum um die AfD, und darum, Antworten auf die gärende Unzufriedenheit unter den Menschen zu geben. „Schaut doch mal in das Wahlprogramm der AfD, was die zum Beispiel aus Frauen machen wollen - das kenne ich schon aus meinen Jugendjahren, damals hieß es Mutterkreuz“, fordert Biedenkopf, der knapp zwei Stunden hellwach und stets schlagfertig diskutiert.

CDU-Generalsekretär: Menschen machen auch mal etwas falsch

Vor Jahren hatte er den Sachsen einmal bescheinigt, gegen den Rechtsradikalismus immun zu sein - sofern man „gut regiert“ sei, fügte der Alt-Ministerpräsident später korrigierend hinzu. In Bad Brambach gesteht er ein: „Dass es die AfD überhaupt gibt, führt uns allen vor Augen, dass wir es besser machen müssen.“

Bei CDU-Generalsekretär Dierks klingt das so: „Dass Menschen Dinge auch mal falsch machen, liegt in der Natur der Sache. Die Entscheidungen waren vielleicht auch deshalb falsch, weil wir zu wenig zugehört haben.“ Das lässt sich als eindeutiger Verweis auf den 1. September verstehen: An dem Tag gehe es weder darum, die Kanzlerin zu schmähen oder aus der EU auszutreten, sondern einzig und allein um Sachsen, macht Dierks zum wiederholten Mal klar.

Biedenkopf: AfD-Wähler sollen sich später nicht beschweren

Das letzte Wort hat schließlich Biedenkopf, den der SPD-Altkanzler Helmut Schmidt einst als „Sprecher für den ganzen Osten“ bezeichnet hat: „Die Leute könne von mir aus AfD wählen - doch dann sollen sie später nicht kommen und sich beschweren. Denn so kann nichts besser werden.“

Danach muss Biedenkopf eine Viertelstunde lang Autogramme schreiben und für Selfies in Handykameras staatsmännisch lächeln.

Von Andreas Debski