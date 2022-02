Leipzig

Es ist nun viel davon die Rede, dass nichts mehr so ist, wie es vor Putins Angriff auf die Ukraine war. Diese militärische Aggression, die so viel Leid über die Menschen in der Ukraine bringt, verändert auch das Bild der Ostdeutschen von Russland. Die Achtung für Michael Gorbatschow, der für Perestroika und Glasnost stand und der keine Panzer schickte, als die DDR in die Freiheit hinaus wollte, sondern mit den Weg zur Deutschen Einheit ebnete, bewirkte eine große Sympathie für Russland. Dazu die gemeinsamen Sozialismuserfahrungen und Kontakte, die besonders bei den Älteren im Osten eine spezielle Verbundenheit prägten, die es so im Westen Deutschlands nicht gab. Das Verständnis für Russland war größer, die Kritik mäßiger. Auch die ostdeutschen Bundesländer, ob Sachsen oder Thüringen, pflegten gute wirtschaftliche, politische und kulturelle Kontakte.

Dieser Krieg hat alles geändert

Aber dieser Krieg hat alles geändert: Putins Einmarsch ins Nachbarland schockiert auch die Menschen in Ostdeutschland, macht vielleicht gerade sie besonders fassungslos, stürzt sie in Zweifel: War der Glaube an das Gute zu naiv? Die Ideale weichen jedenfalls der Enttäuschung über das Hinwegfegen des Völkerrechts und dem Entsetzen über den brutalen Angriff.

Selbst der ehemalige Brandenburger Regierungschef Matthias Platzeck, der sich als Chef des Deutsch-Russischen Forums immer für Verständigung eingesetzt hat, musste enttäuscht einräumen, er hätte nie geglaubt, dass Putin so weit geht. Er habe bis zuletzt an einen Rest von Vernunft geglaubt. Vergebens. Auch die Linken, von denen vor Tagen nicht wenige warnten, ein Krieg dürfe vom Westen nicht herbeigeredet werden, müssen betroffen eingestehen, dass Putin einen Krieg begonnen hat und gehen jetzt auf Distanz zum Herrscher im Kreml. Mit diesem aber dürfen Russland und seine Menschen nicht gleichgesetzt werden, dafür gibt es gerade im Osten eine Sensibilität.

Chancen verpasst für eine europäische Sicherheitsarchitektur

Natürlich ist seit Jahren auch vieles schief gelaufen im Verhältnis des Westens zu Russland. So war im Zuge der deutschen Einheit klar, dass es eine europäische Sicherheitsarchitektur geben muss, die Russland als Partner einbindet und nicht als Feind betrachtet. Die in den 90-er Jahren ins Leben gerufene Partnerschaft für den Frieden, die auch Moskau unterzeichnete und der unter anderem die Ukraine, Armenien und Georgien beitraten, bot eine gute Plattform, um Streitpunkte diplomatisch zu lösen. Doch der Zankapfel Nato-Osterweiterung wurde nur hin- und hergerollt. Zu starr war das Denken in alten Strukturen: die Nato als Verteidigungsbündnis hier und Russland da. Dazwischen gab es bald nichts mehr. Ein schweres Versäumnis. Die Tür zu einem gemeinsamen Sicherheitsmodell ist erst einmal zu. Brutal zugeknallt durch Putin, während Gorbatschow einst Türen öffnete.

Frieden und Demokratie sind schutzbedürftig

Bomber, Panzer und Soldaten haben auch die westliche Hilflosigkeit offengelegt. Ganz offensichtlich haben die angedrohten Sanktionen Putin nicht beeindruckt. Und die westliche Wertegemeinschaft musste zur Kenntnis nehmen, dass Frieden, Freiheit und Demokratie nicht ein für allemal gegeben, sondern schutzbedürftig sind und verteidigt werden müssen..

Von Anita Kecke