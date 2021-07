Leipzig

Es klingt fast trotzig. „Jetzt wollen wir uns mal wieder freuen“, sagt Maria Eckart. „Nach mehr als einem Jahr Corona.“ In gut einer Stunde wird ihr Flugzeug abheben und sie mit ihren drei Kindern auf die Kanaren-Insel Fuerteventura bringen. „Dort ist das Wetter super, die Strände sind wunderschön“, schwärmt ihr Sohn Henry, ein Student. „Bei mir kommt jetzt schon Urlaubsfeeling auf.“

Die Sache hat nur einen Haken: Von Dienstag an stuft die Bundesrepublik Spanien als Hochinzidenzgebiet ein, auch die Kanaren. Das ist seit Freitag beschlossene Sache. Wenn die Bewertung bis zum Rückflug der Eckarts in zwei Wochen so bleibt, müssen die jüngeren Kinder Carl und Elena, die nicht gegen Corona geimpft sind, für fünf Tage in Quarantäne, bevor sie mit einem negativen Testergebnis die Wohnung wieder verlassen dürfen. „Das ist uns der Urlaub aber wert“, sagt die 14-jährige Elena. Dann machen sie es sich danach eben daheim in Frohburg gemütlich.

Reisewarnung bedeutet kein Stornorecht mehr

Am ersten Tag der sächsischen Sommerferien herrscht am Flughafen Leipzig-Halle Hochbetrieb. „Wir haben nicht den Eindruck, dass Fluggäste ihre Tickets verfallen lassen“, sagt eine Mitarbeiterin am Check-In-Schalter. Eine Urlauberin habe sie gefragt, ob sie fliegen soll oder nicht, erzählt sie. „Da habe ich nur geantwortet: Das kann ich nicht für Sie entscheiden.“ Zwar gibt es eine staatliche Reisewarnung, und vor Corona bedeutete so etwas de facto ein kostenloses Stornorecht. Doch in der Pandemie ist die Zahl der Warnungen so sehr gestiegen, dass sich das geändert hat: Urlauber sind auf die Kulanz der Fluggesellschaften, Hotels und Reiseveranstalter angewiesen, wenn sie angesichts steigender Infektionszahlen kurzfristig lieber zu Hause bleiben. Oder auf einen guten Anwalt. Die Aussicht, nach dem Urlaub in Quarantäne zu müssen, gilt nach bisheriger Rechtssprechung nicht unbedingt als Beeinträchtigung der vorherigen Reise.

Sie hoffen, dass Griechenland während ihres Urlaubs nicht zum Hochinzidenzgebiet wird: Arne Newes mit seiner eigenen und einer befreundeten Familien vor dem Abflug zur Insel Rhodos. Quelle: Alexander Prautzsch

„Also fliegen wir lieber“, sagt Arne Newes. „Auf das Geld verzichten und spontan anderswo Urlaub machen? So reich sind wir nicht.“ Zwei Familien mit insgesamt vier Kindern gehören zu seiner Reisegruppe, Kreta ist das Ziel. „Wir wollen in den Rutschenpark“, jubelt die neunjährige Lotta. „Und ganz viel in den Pool“, kündigt Lasse an, sieben Jahre alt. Als ihre Eltern im April buchten, war nicht zu erahnen, dass Griechenland im Juli wieder auf eine Sieben-Tages-Inzidenz von 200 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner zusteuern würde.

Wer weiß, was in zwei Wochen gilt?

Das Robert-Koch-Institut stuft das Land aktuell nicht als Hochinzidenzgebiet, sondern lediglich als einfaches Risikogebiet ein – und es wäre gut für die beiden Leipziger Familien, wenn das bis zum Ende ihres Urlaubs so bliebe. „Die Erwachsenen sind geimpft“, sagt Newes, „aber die Kinder natürlich nicht“. Ohne Hochstufung würde ein negativer Corona-Test vor der Rückreise genügen, um ihnen die Quarantäne zu ersparen. Aber wer weiß, was in zwei Wochen gilt?

Drei Tage auf den Kanaren: Der Abstecher zum Junggesellenabschied ist so kurz, dass Spaniens Einstufung zum Hochinzidenzgebiet ab Dienstag die Männergruppe aus Halle rechtlich nicht betrifft. Quelle: Alexander Prautzsch

„Warum hast du nicht Nein gesagt?“, grölt eine Gruppe von 14 Männern einen Schlager durchs Terminal. Ein Junggesellenabschied: Bevor Christoph Röckel den Bund fürs Leben eingeht, haben ihn seine Freunde damit überrascht, dass sie mit ihm für drei Tage auf die Kanaren fliegen. „Wir sind fast alle geimpft“, sagt Mike Schmölling, einer der Organisatoren. Und selbst den Ungeimpften wird mit negativem Corona-Test vor der Einreise die Quarantäne erspart bleiben: Die Hallenser fliegen Montagabend zurück, die Einstufung Spaniens als Hochinzidenzgebiet gilt erst ab Dienstag.

Lange Schlange an der Teststation

PCR-Test in einer halben Stunde? Die Wartezeit ist an der Teststation am Flughafen Leipzig-Halle allerdings nicht eingerechnet. Quelle: Alexander Prautzsch

Die Anforderungen an die Testqualität sind vor Flügen aber vergleichsweise streng: Ein Arzt oder ein zertifiziertes Labor müssen das Ergebnis bestätigen. Eine lange Schlange hat sich vor dem Flughafen-Testcenter gebildet. Petra Schilling aus Merseburg wartet bereits fast eine Stunde. „Die haben hier nicht genug Leute“, schimpft sie. Zum Glück geht ihr Flug erst am kommenden Tag. „Ich habe so etwas schon geahnt und wollte sicher gehen.“

Sie nehmen die Quarantäne nach dem Urlaub in Kauf: Philipp, Tim, Lena, Marko und Jasmin Schubert vor ihrem Flug nach Gran Canaria. Quelle: Alexander Prautzsch

Auf ihre Sicherheit wollen die Schuberts aus Pegau jedenfalls in ihrer Hotel-Anlage auf Gran Canaria achten. „Wir bleiben für uns“, betont Marko Schubert. „Die Kinder sind ja noch keine Clubgänger.“ Nur er selbst ist gegen Corona geimpft. Seine Frau Jasmin ist schwanger, „da hätten wir bei einer Impfung kein gutes Gefühl“. Die Kinder sind mit 11, 14 und 17 noch zu jung. „Die paar Tage Quarantäne nach dem Urlaub nehmen wir in Kauf“, sagen die Eltern.

Jetzt ist erstmal jetzt, später ist später – so sieht es auch Noreen Kremin aus Bernburg kurz vor dem Abflug zur Insel Rhodos. Klar, die Furcht, dass sich Griechenland bis zur Rückreise in ein Hochinzidenzgebiet verwandelt, schleiche sich manchmal in die Gedanken. „Aber vor Ort rechnen wir nicht mit Problemen“, sagt ihre Schwester Tabea. Die jeweiligen Kinder der beiden, die achtjährige Leda, die elfjährige Mara und Pius, 14 Jahre alt, haben neue Schnorchel-Ausrüstungen bekommen: Damit ist ein wesentlicher Zeitvertreib am Meer schon geklärt. „Mal sehen, ob wir sie auch zu ein bisschen Kultur bewegen können“, hofft Tabea Kremin. „Und was in zwölf Tagen ist, überlegen wir dann.“ Auch sie haben fest vor, sich von Corona nicht die Urlaubsfreude vermiesen zu lassen: „Positives Denken!“, ruft sie und klingt sehr entschlossen.

Von Mathias Wöbking