Der erste Elektro-SUV von Volkswagen – gefertigt in Zwickau

Erstmals präsentiert Volkswagen den neuen ID.4. Die elektrische Alternative zum Tiguan wird in der First Edition mindestens 49.950 Euro kosten. „Der ID.4 ist ein emotionaler Allrounder, der mit seinem effizienten Elektro-Antrieb, einem großzügigen Raumangebot, modernsten Assistenzsystemen und einem kraftvollen Design viele Kunden begeistern wird“, zeigte sich Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen, überzeugt. Das Modell komme als erstes „E-Weltauto“ von Volkswagen auf den Markt. Das werde zum Jahresende sein.

SUV stehen bei Kunden weltweit hoch im Kurs

Bereits in den Handel gebracht hat VW den ebenfalls rein elektrisch fahrenden ID.3 in Golf-Größe. Beide Modelle sind für den weltgrößten Autokonzern in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung. Angesichts der Klimadebatte, der verschärften CO2-Ziele der EU und des Wandels zu alternativen Antrieben pumpt der Hersteller riesige Summen in Elektromobilität, Digitalisierung und Vernetzung.

SUVs stünden bei immer mehr Kunden in den USA und China hoch im Kurs, sagte Brandstätter. Sie böten Übersicht, Sicherheit und Komfort. Auch in Europa und Deutschland würden die Marktanteile beständig steigen. Mit dem ID.4 bietet Volkswagen erstmals ein rein elektrisches SUV an.

ID.4 schafft mit einer Batterie 560 Kilometer

Der ID.4 sei ein Allrounder. Mit einer Batterieladung komme man auf 520 Kilometer Reichweite. „Die E-Maschine, die an der Hinterachse sitzt, leistet 150 kW (204 PS) und beschleunige von 0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden. In der Spitze fährt er 160 km/h, heißt es weiter. „Mit der starken Traktion des Heckantriebs und seinen 21 Zentimeter Bodenfreiheit schlägt sich das E-SUV auch im leichten Gelände gut.“ Der ID.4 ist rund 4,60 Meter lang, soll innen aber deutlich mehr Platz als deutlich größere Geländewagen bieten.

Bereits in Basisversion sind beim ID.4 die Scheinwerfer fast vollständig und die Rückleuchten komplett aus Leuchtdioden aufgebaut. Die Topversion verfüge über interaktive IQ.Light-LED-Matrix-Scheinwerfer.

Zusammen mit den ID.-Modellen bringt Volkswagen unter dem Begriff We Charge ein Gesamtpaket für das komfortable, vernetzte und nachhaltige Laden von E-Autos auf den Markt. Gedacht sei es für zu Hause, unterwegs und auf Langstrecken. An einer DC-Schnellladestation kann der ID.4 laut VW in rund 30 Minuten Gleichstrom für die nächsten 320 km (bei 125 kW) nachladen.

