Der letzte Korbmacher von Eilenburg

Eilenburg

Wissenschaftler glauben, dass das Korbflechten eines der am weitest verbreiteten Handwerke der Menschheit ist. Ein Handwerk, über dessen genaues Alter man nur spekulieren kann. Weil es mit Materialien arbeitet, die auf natürliche Art und Weise zerfallen. Und weswegen ein Großteil seiner eigenen Geschichte bereits in Vergessenheit geraten ist. Einst war das Korbflechten ein lukrativer Beruf. Doch industriell gefertigte Produkte haben das alte Handwerk immer weiter an den Rand gedrängt.

Der letzte Korbmacher in Eilenburg

Einer, der das Korbflechten noch beruflich ausübt, ist Matthias Schlicke. In seiner Werkstatt am Fischerweg in Eilenburg flechtet, schichtet und würfelt der 54-Jährige Weiden zu Gebrauchsgegenständen und kunsthandwerklichen Dekorationen. Seit fast 40 Jahren ist er im Geschäft.

Seine Ausbildung zum Korbmacher begann 1982, obwohl seine Eltern beide Lehrer waren. Sie rieten ihren Söhnen jedoch davon ab, in ihre Fußstapfen zu treten. „Das Schulsystem in der DDR war festgefahren“, erinnert sich Schlicke. „Ich hatte aber auch kein Bock darauf, Lehrer zu werden.“ Stattdessen wollte er etwas Praktisches machen. „Etwas Selbständiges, wo man sein eigener Herr sein kann.“

Korbflechter Matthias Schlicke überprüft, ob die in Wasser eingeweichten Weiden verarbeitet werden können. Quelle: Wolfgang Sens

Kunden als Inspirationsquelle

Seit 1989 führt Schlicke seinen Laden in Eilenburg. Bis 2019 zusammen mit seinem älteren Bruder Andreas. Aus Altersgründen ist die Korbmacherei heute wieder ein Ein-Mann-Unternehmen. Schlicke hat sich auf traditionelle Flechtarbeiten spezialisiert. So fertigt er hauptsächlich Körbe aus Roh- oder berindeter Weide. Rund drei bis fünf Stunden braucht er für einen Korb.

Von den ehemals trendigen Rattanmöbeln hat er sich bereits 2010 verabschiedet: „Die Nachfrage ging gegen Null.“ Je nach Kundenwunsch fertigt er in seiner Werkstatt aber auch aufwendig geformte Sonderanfertigungen. Besonders mag Schlicke einen geflochtenen Lampenschirm, der auf Anregung einer seiner Kunden entstanden sei. Die Kunden sind für ihn ohnehin seine größte Inspiration. „Manchmal kommt jemand mit einem alten Foto und sagt: ,Kannst du mir das nachbauen?’ Daher kommen die Ideen.“

Im Herbst und Frühjahr jedes Wochenende unterwegs

Sein Hauptgeschäft macht Schlicke auf Bauernmärkte, Kunsthandwerksmessen und Hoffesten. Im Frühjahr und Herbst ist er daher fast jedes Wochenende unterwegs. Anfang April will er im Rahmen der Europäischen Kunsthandwerkstage seinen Laden in eine offene Werkstatt verwandeln. Traditionelle Vertriebswege für ein traditionelles Handwerk. Auf virtuelle Werbe- und Verkaufsmöglichkeiten verzichtet er komplett. „Im Internet mache ich gar nichts.“ Dass dies nicht mehr der Standard ist, darüber macht sich Schlicke keine Illusionen.

Aussterbendes Handwerk

„Die Entwicklung ist auf die Digitalisierung ausgerichtet.“ Missmutig klingt Schlicke nicht, wenn er das sagt. Vielleicht, weil er auf seinen Reisen die Erfahrung macht, dass an seiner Handwerkskunst immer mehr junge Menschen interessiert sind. „Ich merke auf den Märkten, dass immer mehr junge Leute mich ansprechen und viele Fragen stellen. Das Verständnis für Handarbeit hat wieder zugenommen.“ Außerdem sei es den jungen Leuten wichtig, dass sie etwas bekommen, das regional gefertigt sei. „Die gucken auch aufs Firmenschild und wollen wissen, wo das Produkt herkommt.“

„Reich wird man damit nicht“

Einen Nachfolger zu finden, daran glaubt Schlicke trotz des wachsenden Interesses nicht so recht. „Die Bedingungen müssten sich strikt ändern.“ Auszubildende müssten bereit sein, viel Zeit zu investieren und keinen festen Verdienst zu haben. „Es läuft mal so und mal so. Reich wird man damit nicht.“

Die Zukunft des Korbflechtens

Der Korbmacher glaubt jedoch, dass sich das jahrtausendealte Handwerk als Hobby erhalten wird. Wenn auch ein Stück weit rudimentärer. „Es gibt Falttechniken und Tricks und Kniffe, die nicht mehr weitergereicht werden. Techniken, die man lernt, wenn man das Handwerk Jahrzehnte gemacht hat.“ Doch so ist das wohl bei einem Handwerk, das in seiner Geschichte schon viel Wissen vergessen hat. „Manchmal sehe ich auch einen alten Korb im Museum und denke: ,Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben.’“

Von Bastian Schröder