In Sachsens Gefängnissen sind 2019 bei Kontrollen mehr Drogen sichergestellt worden als in den beiden Jahren zuvor. Die Menge summierte sich auf knapp 840 Gramm, fast zwei Drittel davon Cannabis, wie das Justizministeriums in Dresden auf Anfrage mitteilte. Das sind rund 290 Gramm mehr als 2018. Im Jahr davor waren es rund 617 Gramm. „Der Anstieg ist auf einen Großfund mit 200 Gramm zurückzuführen“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Vor allem bei Cannabis, Kokain, Crystal Meth und Ecstasy-Tabletten weist die Statistik Zuwächse aus – bei Kokain mehr als das 20-fache, bei Ecstasy mehr als das Fünffache. Dafür war es bei Heroin rund ein Drittel weniger. Das Justizministerium geht davon aus, dass auch unter Gefangenen mit Drogen gehandelt wird. In früheren Jahren und wenigen Einzelfällen waren auch Bedienstete involviert, sie wurden strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, wie ein Sprecher sagte.

Würfe über Gefängnismauern

In der Regel werden in Zellen oder Gefangenen Mengen entdeckt, die dem Eigenbedarf entsprechen. Der Stoff gelangt meist über Besucher oder durch Würfe über die Gefängnismauern in die Anstalten. Haft- und Gemeinschaftsräume werden vor allem im geschlossenen Vollzug regelmäßig auf versteckte Gegenstände und Betäubungsmittel kontrolliert - auch mit Drogenspürhunden. Auch Arbeits-, Aufenthalts- und Außenbereiche sind Teil der Durchsuchungen.

„In allen Justizvollzugsanstalten werden außerdem Drogentests durchgeführt“, erklärte der Justizsprecher. Und auch bei Besuchen achteten die Bediensteten auf die Übergabe von unerlaubten Gegenständen oder Betäubungsmitteln. 2019 wurden die Kontrolleure in 251 Fällen fündig – ein leichter Anstieg zum Vorjahr (213). 131 mal handelte es sich um Cannabis, meist jeweils weniger als vier Gramm, und 89 mal um Crystal Meth.

Spürhunde 21 Mal erfolgreich

Jeden fünften Fund machten die Beamten in Zellen, 48 mal war Stoff nach Überwürfen ins Gefängnisgelände entdeckt worden. In 36 Fällen hatten Besucher Drogen dabei und 28 mal Gefangene bei Haftantritt – und 21 mal sorgte eine Spürnase für den Erfolg.

Da Drogenkonsum und -handel hinter Gittern eine erhebliche Rolle für die Subkultur im Gefängnis spielen, Erpressung, Nötigung oder andere Straftaten zur Folge haben können, wird jeder Fund verfolgt und, soweit einer Person zuzuordnen, zur Anzeige gebracht, sagte der Ministeriumssprecher. Nicht zuletzt stünden sie der Resozialisierung sowie der Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten entgegen. Bei einer Stichtagserhebung im März 2016 waren etwa 30 Prozent der Gefangenen in Sachsen drogenabhängig. „Die Tendenz, dass nicht mehr die Alkohol- sondern die Abhängigkeit von illegalen Drogen dominierend ist, zeichnet sich seit Jahren ab.“

