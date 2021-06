Oschatz

Die Deutsche Alleenstraße zieht sich nur wenige Kilometer entlang der Bundesstraße 6 durch Oschatz. Das ist allerdings Grund genug für die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Alleenstraße und den BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt in ihr Engagement einzubeziehen. Seit 28 Jahren machen sie sich für den Erhalt der Alleen im Bundesgebiet stark, zuletzt fand 2018, zum 25-jährigen Bestehen, eine Radfernfahrt entlang der Trasse von Rügen bis zum Bodensee statt. „Auf Bitten der Förderer sollte das im Jahr 2020 wiederholten werden – doch dann kam Corona“, sagt Karl Zerninig, mit 82 Lenzen der älteste Mitstreiter. Die Tour musste abgesagt werden.

Nun wird die Fahrt nachgeholt – vom 1. Juni bis 1. Juli, dieses Mal von Nord nach Süd und wieder zurück – 2300 Kilometer, 19 Stationen, davon 17 mal mit Übernachtung. „In den meisten Hotels freute man sich sehr über uns, wir waren die ersten touristischen Gäste nach der Wiedereröffnung,“, so Zerninig. Gut 1500 Kilometer hatten die 15 Teilnehmer bei ihrem Halt in dieser Woche in Oschatz bereits hinter sich. Die Stadtverwaltung hatte in diesem und dem vergangenen Jahr ihre Bürger dazu aufgerufen, für die Pflanzung von Bäumen zu spenden. Die Stadtgärtnerei suchte für Lonnewitz und die Venissieuxer Straße als Ersatzpflanzungen für gefälltes Grün rund 30 geeignete Gewächse aus, die von diesem Geld angeschafft worden.

Die Baumspender sind auf einer Tafel am Pflanzort verewigt. Dort wurde beim Halt der Radfernfahrer am Dienstagabend auch ordentlich gegossen – auch wenn Kämmerer und Beigeordneter Jörg Bringewald sonst eher nicht darauf aus ist, gießkannenartig zu verteilen. Lob gab es von den Mitfahrenden für die gepflegten Grünanlagen der Stadt und für die Bereitschaft, sich mit Pflanzungen zu beteiligen. Als Dankeschön hatten die Fernradler einen Bildband weiterer Alleen in Deutschland im Gepäck. Ehe es ins Domizil für eine Nacht, das Europäische Jugendcamp ging, planten sie einen Abstecher zu einem markanten und bekannten Gewächs der Region– die 1000-jährige Linde im Oschatzer Nachbarort Collm.

Von Christian Kunze