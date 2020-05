Das Bankinstitut legt in der Region Leipzig um sechs Prozent zu. Zugleich verzeichnen die Mitarbeiter einen gestiegenen Beratungsbedarf durch die Corona-Pandemie. „Trotz der großen Herausforderungen sind wir für dieses Jahr zuversichtlich“, so Markus Wägner, Leiter Privatkundengeschäft in Ostdeutschland.