Den „Roten Baron“ kennen viele, doch was ist mit dem „Adler von Lille“? Während an Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen bis in die Gegenwart Filme, Bücher und mehr an sein Leben als deutscher Offizier und Jagdflieger im Ersten Weltkrieg erinnern, ist der vor gut 100 Jahren neben dem Hallenser Oswald Boelcke ebenso bekannte Max Franz Immelmann eher nur noch für Insider ein Name. Und dies, obwohl er zwischen Herbst 1915 und Frühjahr 1916 zusammen mit Boelcke der erfolgreichste deutsche Jagdflieger war und als Kriegsheld einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte. Vor 130 Jahren am 21. September 1890 wurde Immelmann in Dresden geboren.

Standesdünkel und Ignoranz

Das Kriegshandwerk war dem jungen Sachsen – Sohn des Kartonagenfabrikanten Franz August Immelmann (starb sieben Jahre später) und dessen Ehefrau Gertrude Sidonie – nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Aufgewachsen im Dresdner Vorort Weißer Hirsch besuchte er das Königliche Gymnasium in der Holzhofgasse der Neustadt, später – nach dem Umzug der Familie 1902 – das Herzogliche Gymnasium Martino-Katharineum in Braunschweig.

Seine Mutter hoffte nach dem frühen Tod des Vaters, dass Max beim Militär ein gesichertes Auskommen haben könnte. Die Ausbildung in der Dresdner Kadettenanstalt seit Ostern 1905 und der spätere Dienst beim Eisenbahnregiment II in Berlin sowie bei der Eisenbahnversuchsabteilung in Wunstorf brachten ihm jedoch keine Erfüllung. Wohl litt er auch unter dem Standesdünkel und der Ignoranz im deutschen Heer. Nach bestandenem Offiziersexamen ließ er sich Mitte April 1912 in die Reserve versetzen und begann im selben Jahr sein Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule Dresden.

Kurzes ziviles Leben

Doch das zivile Leben war nur von kurzer Dauer: Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete er sich mit seinem Bruder Franz zur Fliegerei, wurde aber zunächst zum Eisenbahnregiment I nach Berlin abkommandiert. Erst im November klappte die Versetzung zur Fliegertruppe und die Ausbildung zum Flugzeugführer – Praxis auf dem Flugplatz Johannisthal bei Berlin, Theorie in Adlershof.

Max Franz Immelmann.

Nach der Versetzung an die Westfront im März 1915 gehörten zunächst Boten- und Aufklärungsflüge zu seinen Aufgaben. Ab August hob Immelmann dann in der neu aufgestellten Feld-Flieger-Abteilung 62 als Jagdflieger ab. Hier lernte er auch Oswald Boelcke kennen. Teils zusammen erzielten sie rasch erste Abschüsse. Unter seinen Gegnern machte sich der Dresdner wegens seiner Erfolge bald unter dem Beinamen „Adler von Lille“ einen Namen. Anfang Januar 1916 erhielten Immelmann und Boelcke nach ihrem jeweils achten Luftsieg als erste deutsche Flieger auf Befehl Kaiser Wilhelms II. den Orden Pour le Mérite. Zusammen entwickelten sie in Folge neue Luftkampftaktiken und Grundsätze für den Einsatz von Jagdstaffeln.

Absturzursache umstritten

Nur wenige Monate später stürzte der Sachse Immelmann – dem Vernehmen nach Vegetarier, der weder rauchte noch trank – am 18. Juni 1916 nach 15 Luftsiegen aus über 2000 Metern Höhe bei Sallaumines nahe Lens und südlich von Lille bei einem Einsatz tödlich ab. Umstritten ist bis heute die Ursache. Wurde er irrtümlich durch die eigene Flak abschossen? Trafen ihn die britischen Heckenschützen George Reynolds McCubbin und James Henry Waller? Oder wurde Immelmann, der als ausgezeichneter Taktiker und exzellenter Flieger galt, Opfer einer Fehlfunktion seiner Maschinengewehr-Synchronisation, wodurch er sich den eigenen Propeller abschoss?

Heldenbegräbnis mit Zehntausenden

Die Aufnahme des künftigen „Roten Barons“ in die Jagdstaffel unter dem Kommando von Oswald Boelcke sechs Wochen danach bekam er ebenso nicht mehr mit wie den Missbrauch seines Namens wenige Jahre später durch Hitlers Sturzkampfgeschwader 2 der Luftwaffe, das auch in Kriegsverbrechen verwickelt war.

Zu Immelmanns Heldenbegräbnis samt Trauerfeier mit höchsten sächsischen Offizieren und Vertretern des Königshauses in Dresden kamen wenige Tage nach seinem Tod Zehntausende. Seit 1928 erinnert eine von Peter Pöppelmann geschaffene Plastik im Urnenhain des Friedhofs Dresden-Tolkewitz an den berühmten Flieger, nach dem auch eine Kunstflugfigur, bestehend aus einem halben Überschlag und einer unmittelbar anschließenden halben Rolle, benannt wurde.

Von Martin Pelzl