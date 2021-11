Deutscher Städtetag: Leipzigs Oberbürgermeister Jung übergibt an Münsters Lewe 

Erfurt/Leipzig

Die Amtszeit von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) als Präsident des Deutschen Städtetages ist vorbei. Der Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe (CDU), ist sein Nachfolger. Am Schlusstag der Hauptversammlung in Erfurt wählten die Delegierten Lewe in das höchste Amt des größten kommunalen Spitzenverbands, wie der Städtetag am Donnerstag mitteilte. Burkhard Jung, der seit Juni 2019 das Präsidentenamt innehatte, wurde zum Vize-Präsidenten gewählt.

Zur Hauptversammlung legte der Deutsche Städtetag unter dem Motto „Was das Leben ausmacht. Die Städte in Deutschland“ mit der Erfurter Erklärung ein Strategiepapier vor, das verschiedene Positionen zu Zukunftsthemen der Entwicklung der Städte zusammenfasst. Das sind die Eckpunkte:

Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit

Bildung sei nicht nur ein wichtiger Schlüssel für ein erfolgreiches und erfülltes Leben – auch für Kommunen ist die Bildung elementares Thema bei der Entwicklung. Oberbürgermeister Burkhard Jung dazu: „Als Träger von Kitas, Schulen und Volkshochschulen und als Beteiligte an den Jobcentern kommt den Städten bei der Bildung eine Schlüsselrolle zu. Ebenso bei der Digitalisierung im Bildungsbereich. Die derzeitigen Zuständig­keiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind nicht mehr zeitgemäß. Deshalb fordern wir einen Masterplan für die Digitalisierung in der Bildung, der die Zuständig­keiten und die Finanzierung zwischen Bund, Ländern und Schulträgern neu festlegt und der alle Bildungseinrichtungen einbezieht. Aus individuellen Bildungschancen, aus Medienkompetenz und digitalen Teilhabemöglichkeiten erwachsen die Grundlagen und die Chancen für unser künftiges Zusammenleben. Und Schulgebäude mit mehr Nutzungen als nur Schule leisten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.“

Stadtverwaltungen als innovative und moderne Dienstleister

Die Städte wollen Strukturen und Abläufe der öffentlichen Verwaltungen an die Transformationsprozesse anpassen, so Städtetagespräsident Markus Lewe: „Wir brauchen agile Verwaltungen, die ressortübergreifend Herausforderungen anpacken. Verwaltungsprozesse müssen durchgängig digitalisiert werden. Für einheitliche Bundesangelegenheiten wie Führerschein, Personalausweis, Elterngeld und Wohngeld ist allerdings der Bund zuständig. Er sollte deshalb auch zentrale technische Prozesse und IT zur Verfügung stellen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Rolle der Städte in Europa und der Welt

Was vor Ort in den Rathäusern und Stadtparlamenten lokal entschieden wird, wirkt längst nicht mehr nur lokal. „Wir alle tragen Verantwortung für unseren Planeten und wir alle können zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen. Die Nachhaltigkeits­ziele der Vereinten Nationen und die Neue Leipzig Charta sind Richtschnur und Verpflichtung unserer Städte“, betont Vizepräsident Jung und weist drauf hin: „Ohne die Städte im europäischen und globalen Schulterschluss ist die Herkulesaufgabe Klimaschutz nicht zu meistern.“ Außerdem lebten die Städte Völkerverständigung und globale Solidarität vor.

Von thl