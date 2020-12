Deutschlands ältestes Spielzeuggeschäft im Corona-Lockdown

Torgau

Nein, ich kann mich an keine Zeiten erinnern, die so waren wie diese. Auch in unserer langen Geschichte ist so etwas nicht bekannt“, sagt der Torgauer Jörg Loebner, ehemaliger Inhaber des ältesten Spielwarengeschäfts in ganz Deutschland. Er führte das Geschäft von 1987 bis 2018, heute ist es in der Hand seines Sohnes Ingo Loebner. „Wir hatten jeden Tag unter allen Umständen unser Geschäft offen. Wir hatten auch nie aus personellen Gründen geschlossen. Wir hatten immer offen – schon aus Prinzip“, betont der 67-Jährige. Auch die Öffnungszeiten habe man immer eingehalten – mit einer einzigen Ausnahme: „Das war zur Flut 2012. Da war die Stadt menschenleer. Die Polizei fuhr mit Lautsprecher durch die Stadt und rief dazu auf, dass die Einwohner beim Sand schaufeln helfen sollen. So schloss auch ich das Geschäft frühzeitig zu und ging Sand schaufeln.“

Einbußen im ersten Lockdown

Auch so manch Besonderes gibt es in Deutschlands ältestem Spielzeuggeschäft. Quelle: Kristin Engel

Im Frühjahr dieses Jahres war es dann doch soweit. Bereits beim ersten Lockdown musste das Geschäft in der Bäckerstraße in Torgau für 120 Tage schließen. „Unsere Kunden konnten uns nur noch über Facebook und ähnliches erreichen. Geschenke konnten abgeholt werden. Diese wurden durch die Ladentür gereicht. Das Onlinegeschäft war unser Glücksfall. Und trotzdem hatten wir um die 50 Prozent Einbußen im Ladengeschäft. Unsere Verkäuferinnen mussten mit in den Versand. Da die Kinder auch keine Schule hatten und zu Hause bleiben mussten, wollten sie auch beschäftigt sein, sodass Spielzeug gefragt war“, sagt Ingo Loebner. Sein Vater befürchtet nun, dass die Leute schnell merken werden, wie bequem das Einkaufen über das Internet sein kann und so später nicht mehr in den Laden kommen werden.

Das Geschäft „ Carl Loebner“ lebt hauptsächlich von Touristen. Diese wollen unbedingt mal das älteste Spielwarengeschäft Deutschlands betreten und kaufen dann meistens auch eine Kleinigkeit. „Tödlich“ sei der Lockdown kurz vor Weihnachten. Jörg Loebner erklärt das: „Ein Spielwarengeschäft macht ein Viertel seines Umsatzes im Dezember. Wenn jedoch 50 Prozent wegbrechen, kann es für das Geschäft kritisch werden. Im Januar bleiben die Artikel liegen, für die die Fernsehwerbung zu Weihnachten lief, man kann sie zum halben Preis verkaufen, keine Chance.“

Jörg Loebner: Ich kann die Maßnahmen politisch verstehen

Dennoch ist Jörg Loebner optimistisch, dass sie diesen Lockdown überstehen werden, auch wenn es schwierig wird. „Ich kann die Maßnahmen politisch natürlich verstehen. Es muss auf den rasenden Anstieg der Corona-Zahlen reagiert werden, wenn der Lockdown jedoch eher gekommen wäre, wäre das Weihnachtsgeschäft einigermaßen normal verlaufen“, ergänzt Ingo Loebner. Die Mitarbeiter des Spielwarengeschäftes haben alle Hygiene-Maßnahmen durchgezogen. Auch die Verkäuferinnen trugen durchgängig die Mund-Nasen-Bedeckung. „Doch das hat alles nichts gebracht.“

Der Bär muss nun drinnen bleiben: Schon beim Lockdown im Frühjahr dieses Jahres musste Inhaber Ingo Loebner das Spielwarengeschäft vorübergehend schließen. Quelle: Thomas Keil

Das Spielwarengeschäft hat eine lange Geschichte. In dieser Zeit war nur der Zweite Weltkrieg ein Grund für eine Schließung des Ladens. „Das war damals, als die Elbbrücke gesprengt und Torgau komplett evakuiert wurde. Alle hatten Angst vor Plünderungen, denn die freigelassenen Zwangsarbeiter wollten gen Osten in die Heimat. Aber über die Brücke kamen sie nicht. Daher kam es überall zu Plünderungen. Die Menschen aus der Stadt sind mit einem Handwagen, gefüllt mit ihrem Hab und Gut, in den Pflückuffer Wald gezogen. Die Plünderer kamen auch die Bäckerstraße hoch. Mein Großvater stand mit gepacktem Handwagen vor dem Haus und schickte ein Stoßgebet gen Himmel. In seiner Aufregung vergaß er, die Tür zu verschließen. Die Plünderer sahen die offene Haustür und gingen vorbei, da sie davon ausgingen, dass dort bereits geplündert wurde. Das war Glück im Unglück“, berichtet Jörg Loebner.

Mit leeren Koffern nach Berlin

Während der Kriegszeit wurde kein Spielzeug hergestellt. Es musste für den Krieg produziert werden. So spezialisierte sich das Spielwarengeschäft zum Beispiel vermehrt auf den Verkauf von Haushaltswaren. Später ging alles wieder seinen gewohnten Gang.

Jörg Loebner kann sich noch an einige Geschichten gut erinnern. So daran, dass sein Vater mehrere Jahre nach 1945 mit fünf leeren Koffern – alle ineinander gelegt – nach Berlin fuhr. „Er ist damit zu Herstellern einkaufen gegangen. Die Koffer wurden gefüllt, jeden einzelnen brachte er zum Bahnhof und schickte in per Stückgut nach Torgau. Mit dem letzten ist er dann mit dem Zug nach Hause gefahren.“

Ingo Loebner führt das Geschäft in zwölfter Generation. Quelle: Kristin Engel

Gründung im Jahr 1685

Palmsonntag 15. April 1685 war die erste urkundliche Erwähnung des Drechslerarbeiters Christoph Loebner. Er heiratete an diesem Tag in der Leipziger Thomaskirche, anschließend zog das junge Paar nach Torgau. Christoph Loebner eröffnete auf dem Fleischmarkt eine Drechslerwerkstatt und fertigte Holzspielzeug. Es gab danach noch viele weitere urkundliche Erwähnungen der Nachfahren, die im Stadtarchiv zu finden sind. Dies recherchierte Otto-Curt Loebner während der Nazi-Zeit, als alle Bürger ihre deutsche Herkunft nachweisen mussten. So fand er auch heraus, dass Johann-Georg Loebner es während der Napoleon-Zeit alles andere als einfach hatte. „Dieser Vorfahre konnte seine Steuern nicht bezahlen. Daher gab es einen Befehl vom Festungskommandanten, dass er öffentlich exekutiert werden würde, wenn er das Geld nicht innerhalb von drei Wochen bezahlt. Leider weiß man nicht wie, aber ihm scheint es gelungen zu sein, seine Steuern zu zahlen – er wurde nicht hingerichtet.“

Zu DDR-Zeiten privat geblieben

Auch Jörgs Vater Johann-Georg Loebner (er trug den Namen seines Vorfahren) hatte sein Päckchen zu tragen. „Wir waren damals das einzige private Geschäft im ganzen Kreis Torgau. Es gab die HO, den Konsum und die Kommissionshändler. Doch mein Vater wollte privat bleiben und weigerte sich, als Kommissionshändler seine Unterschrift unter eine Rechnung von HO oder Konsum zu setzen! Doch er hatte unter Repressalien zu leiden. So gewährte ihm die Bank keinen Kredit mehr. Aufgrund der allgemeinen Versorgungslage war er gezwungen, die Waren teilweise ab Januar für Weihnachten einzukaufen und einzulagern. Das musste finanziert werden. Mein Vater wusste sich zu helfen, er borgte sich von seiner ganzen Verwandtschaft Geld. Auch die Sparbücher der Kinder wurden leergeräumt. Somit war er auf die Bank nicht angewiesen und konnte nach dem 24. Dezember alles mit Zins und Zinseszins zurückzahlen. Die Umstände wurden dann zum Glück wieder gelockert, aber solche Zeiten gab es auch.“

Somit sind sich Jörg und Ingo Loebner sicher: Auch wenn eine sehr schwere Zeit vor ihnen liegt, sie werden es schaffen, damit auch künftig das „älteste Spielwarengeschäft in ganz Deutschland“ weiterexistiert.

Von Kristin Engel