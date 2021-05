Dresden

Für die sächsischen Landtagsabgeordneten wird es vorerst keine Diätenerhöhung geben. Die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD haben sich am Mittwoch auf eine weitere Nullrunde verständigt. Zuvor hatten Linke und AfD erklärt, dass sie höheren Bezügen nicht zustimmen werden. Auch aus der Wirtschaft gab es massive Kritik. In der vergangenen Woche erreichte zudem eine Online-Petition die notwendige Unterstützerzahl, um im Landtag behandelt zu werden. Die Diätenerhöhung ist nun zum 1. April 2022 avisiert – auf dann 6237,04 Euro.

Diätenerhöhung ist nun für April 2022 geplant

Ursprünglich war geplant gewesen, das neue Abgeordnetengesetz – so der offizielle Name – kurz vor Pfingsten zu beschließen. Es wäre der vierte Anlauf gewesen: Ab November sollte jeder der 119 Landtagsabgeordneten monatlich 293,54 Euro beziehungsweise 4,9 Prozent mehr bekommen. Seit der bislang letzten Anhebung im August 2019 sind es 5943,50 Euro. Danach hatte es immer wieder Nullrunden gegeben, die „aufgrund der fortdauernden Pandemie“ abermals verlängert werden. „Den Bürgern in Sachsen wurde und wird durch die Pandemie auch in finanzieller Weise sehr viel abverlangt“, begründet Sören Voigt, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, die erneute Verschiebung.

Lohn-Index bildet ab 2023 neue Grundlage

Die Erhöhung wird einmalig an die Besoldung für Richter (R2/Stufe 6) gekoppelt sein, wie es bereits vor 2010 der Fall gewesen war. In Zukunft soll die jährliche Anpassung der Diäten allerdings an den Nominallohn-Index, der vom Statistischen Landesamt berechnet wird, gebunden werden. „Mit diesem Wechsel folgen wir dem Beispiel des Bundestages. Dort führt der Index in diesem Jahr zu einem pandemiebedingten Sinken der Abgeordnetenentschädigung“, erklärt Sabine Friedel, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Das bedeutet: Je nachdem wie sich die Löhne im kommenden Jahr in Sachsen entwickeln, könnten die Diäten ab 2023 reduziert oder erhöht werden.

Pauschalen für Mitarbeitende sollen steigen

Dagegen soll es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten schon in diesem Jahr mehr Geld geben: Die entsprechende Pauschale wird laut Gesetzentwurf von 6019,08 Euro auf 8025,44 Euro monatlich steigen. Gilt aktuell der 1,5-fache Satz der Entgeltgruppe 11 (Stufe 3) des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder, soll künftig der zweifache Satz gezahlt werden können. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Abgeordneten letztlich von dem Budget einstellen, ist ihnen überlassen.

Koalition: Arbeitsumfänge haben zugenommen

„Die vergangenen Monate haben noch einmal verdeutlicht, wie wichtig ein starkes und sachgerecht ausgestattetes Parlament gerade in Krisenzeiten ist. Deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig, die Zahl der Mitarbeitenden für die Abgeordneten wie geplant zu erhöhen“, sagt Valentin Lippmann, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion. Die Koalitionsparteien hatten Kritikern stets entgegengehalten: Es seien mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig, um den gestiegenen Arbeitsumfängen – nicht zuletzt wegen der sozialen Netzwerke – gerecht werden zu können.

Auch Fraktionen sollen mehr Geld erhalten

Daneben sollen laut den Haushaltsplänen auch die staatlichen Zuschüsse für die Fraktionen steigen. Dabei geht es um den sogenannten Sockelbetrag pro Fraktion, außerdem um Kopfpauschalen pro Abgeordneten für jede Fraktion sowie um den Oppositionszuschlag. Dafür sind im neuen Doppel-Etat für dieses Jahr 12,66 Millionen Euro und 12,99 Millionen Euro für 2022 veranschlagt. Im Jahr 2020 waren es 10,27 Millionen Euro gewesen.

Von Andreas Debski