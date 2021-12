Leipzig

Socken für Vati und Staubsauger für Mutti waren gestern. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hat – wie alle Jahre – 1500 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt, was sie zu Weihnachten schenken werden. Hier kommen die 18 beliebtesten Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr.

18. Digitale Währungen: Was auf den ersten Blick überrascht, erweist sich auf den zweiten als ein neuer Trend. Der Kauf von Währungen wie Bitcoin und Co ist zwar nach wie vor riskant. Dennoch verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahr die Zahl derjenigen, die angaben, so ein Risiko eingehen zu wollen.

17. E-Books: Böse Überraschung! Die Lust an Kindle oder Tolino hat einen deutlichen Dämpfer erhalten. Obwohl das heimische Bücherregal deutlich entlastet würde, wollen in diesem Jahr weniger Menschen ihren Lieben ein solches Geschenk machen.

16. Computer: Auch hier ein leichter Rückgang. Könnte aber auch daran liegen, dass in Zeiten von Homeoffice einfach eine gewisse Sättigung von Hard- und Software eingetreten ist. Das heimische Wohnzimmer kann eben nur einmal zum Büro gemacht werden.

15. Gesundheitsprodukte: Für derartige Produkte sah es 2020 noch besser aus. Womöglich kümmern sich die Menschen zunächst darum, wie sie sich vor Corona schützen können.

14. Sportartikel: Noch ein Verlierer. In Zeiten, in denen vornehmlich Individualsport betrieben werden kann, hat die Lust am stylischen Outfit in der Gruppe oder am Sportgerät einen klaren Dämpfer erhalten. War es im vergangenen Jahr noch jeder Fünfte, der Sportartikel verschenken wollte, so ist der Wert in diesem Jahr auf sieben Prozent geschrumpft.

13. Reisen: Wegfahren bei den vielen Reisebeschränkungen? Ganz klar: ja. Die Lust der Deutschen nach Luftveränderung ist größer denn je. Deshalb können Reisegutscheine zu Weihnachten deutlich zulegen. Es muss ja nicht die Karibik sein, die Ostsee tut es auch!

12. Smartphones/Tablets/Wearables: Bei Smartphones, Tabletts oder beispielsweise Sportuhren geht es oft nicht nur darum, dass man es hat, sondern dass man das Neuste hat. Insofern halten sich solche Artikel relativ konstant unter dem Weihnachtsbaum.

11. Unterhaltungselektronik: Stereoanlage und Flachbildfernseher befinden sich in diesem Jahr eher auf dem absteigenden Ast. Für sie gilt das Gleiche wie für Computer: Wenn man einmal einen hat, reicht es meist.

10. Einrichtungsgegenstände: Der Trend, das eigene Heim, in dem man womöglich auch noch wochenlang arbeiten muss, zu verschönern, hält an. Zeit nicht nur für Tapetenwechsel, sondern auch fürs neue Sofa oder ein Regal. Neue Einrichtungsgegenstände sind auf den Wunschzetteln deshalb klar nach oben gerutscht.

9. CD und DVD: In diesem Jahr nicht mehr der ganz große Renner. Vielleicht liegt das auch daran, dass sich die eine oder der andere lieber für einen der zahlreichen Streamingdienste entschieden hat.

8. Schmuck: Der Evergreen! Doch für den Goldring oder die Perlenkette sah es schon mal deutlich besser aus. Weil viele Konsumprodukte teurer geworden sind (das sagen satte 83 Prozent), stehen solche Geschenke, die gern von Männern und gern direkt beim Juwelier oder im Uhrenladen gekauft werden, mittlerweile nicht mehr so weit oben.

7. Events/Veranstaltungsbesuche: Rockkonzerte, Events und Co. – der Geheimtipp und Gewinner aller Weihnachtsgeschenke! Denn gleich doppelt so viele Menschen gaben in diesem Jahr an, ihre Lieben mit Eintrittskarten überraschen zu wollen. Im vergangenen Jahr wurden noch rund 7 Euro im Durchschnitt dafür ausgegeben. 2021 sollen es nun sogar 18 Euro werden. Kein anderes Geschenk wird so oft per Internet bestellt.

6. Kosmetika: Crémes, Deos, Parfum – Schönheit und Düfte kennen keine Krise. Obwohl die Möglichkeiten, sich zu zeigen, geringer geworden sind, ist das Interesse an Kosmetikprodukten sogar noch gestiegen. Noch ein Gewinner.

5. Kleidung: Abendkleid, Pullover und Krawatte halten sich noch weit oben. Was auch daran liegt, dass Viele mittlerweile über das Internet bestellen. Das bringt die Modegeschäfte deutlich in Bedrängnis.

4. Gedruckte Bücher: Weit vorn und doch ein Verlierer. Gab im vergangenen Jahr noch mehr als jeder Zweite an, ein Buch verschenken zu wollen, sind es in diesem Jahr nur noch 39 Prozent. Kein Wunder: Zum Buchkauf gehört nun mal das Stöbern wie Salz in der Suppe. Unter 2G-Bedingungen nicht ganz leicht.

3. Spielwaren: Selten zuvor sollte so viel Spielzeug unter den Weihnachtsbaum gelegt werden! Der durchschnittliche Wert pro Geschenk steigt von 34 auf 36 Euro. Gut angelegtes Geld für die Kinder, die ja besonders unter der Pandemie leiden.

2. Lebensmittel/Süßwaren: Die Flasche Sekt, die Schachtel Pralinen sind Klassiker, denen keiner das Wasser abgraben kann. Das Einkaufen ist relativ leicht, weil keine 2G-Regel gilt. Vor allem die Discounter profitieren davon. Und die Lust am Kochen ist ohnehin wieder gestiegen.

1. Geschenkgutscheine/Geld: Tätäää! Bargeld oder Gutscheine bleiben das Lieblingsgeschenk – auch in diesem Jahr. Der durchschnittliche Wert allerdings ist von 58 Euro im vergangenen Jahr auf 52 Euro in diesem Jahr geschrumpft. Für die einen ist es ein phantasieloses Geschenk, für die anderen das Tor zu allen Möglichkeiten. Praktisch denken vor allem die Frauen, bei denen der Gutschein klarer Favorit ist.

Von Roland Herold