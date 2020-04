Die 60 wilden Jahre des MSC Frohburger Dreieck

Frohburg

Tom Nowka und Torsten Schmidt saßen schon als Steppkes an der Frohburger Rennstrecke. Neben sich ihre aufgeregten Mütter, die den Jungen die Ohren zuhielten oder vorsorglich Watte reingestopft hatten. Daran erinnern sich lächelnd die beiden Chefs des MSC Frohburger Dreieck und meinen: „Heute kann es nicht laut genug sein.“

Schmidts Vater war leitender Rennarzt, Nowkas Vater im Vereinsvorstand. Für beide gehörten die jährlichen Rennen von klein auf zu einem aufregenden Teil des Lebens. Heute sind sie lizenzierte Rennleiter, lieben diesen Sport und engagieren sich seit Jahren für den Verein, der nun 60 wird. Frohburger Enthusiasten halten die Gemeinschaft und das jährliche Rennen seit 1960 mit einem enormen Aufwand am Leben.

Anzeige

Zur Galerie In einer lesens- und sehenswerten Jubiläumsschrift erzählte Torsten Schmidt vor zehn Jahren zum 50. Jubiläum des MSC Frohburger Dreieck von der Clubgeschichte. Daraus sehen Sie hier viele schöne historische Fotos und auch moderne LVZ-Bilder vom Rennen im vergangenen Jahr.

Alles begann in der Maschinen-Traktoren-Station der Stadt in den 1950er-Jahren. Dort gab es eine Motorensportgruppe, in der Gerhard Johst und Kurt Henschel von der Austragung eines Straßenrennens träumten. Die DDR hatte allerhand Rennstrecken wie Schleizer Dreieck, Halle-Saale-Schleife, Dresdner Spinne, Bautzener Autobahnring, Bernauer Schleife und Sachsenring.

Weitere LVZ+ Artikel

1800 Tonnen Pflastersteine für den Streckenbau

Johst und Henschel gelang es, nach langem Hin und Her die Genehmigung zu bekommen. Sie organisierten 1800 Tonnen Pflastersteine, um die Strecke auszubauen. Allerdings wurden die Steine dann woanders gebraucht und deshalb in Frohburg wieder abgeholt. Riesige Enttäuschung und kein Rennen.

Das erste Rennen im August 1960. Quelle: Archiv MSC Frohburger Dreieck.

Dennoch ließen die beiden nicht locker, die Sache zog sich hin. Am 21. August 1960 startete das erste Frohburger Dreieckrennen. Es gründete sich der Club mit 63 Mitgliedern. Ein Jahr später waren es schon 182 Sportfreunde.

Club erhielt 26.000 Mark staatliche Unterstützung

Dann passierte eine ganze Menge. 26.000 Mark staatliche Unterstützung erhielt der Motorsportclub, um die Rennstrecke auszubauen. Auf 2,3 Kilometer wurde Kleinpflaster gelegt und auf 3,5 Kilometer Asphalt aufgebracht sowie das Start-Ziel-Gebäude gebaut. Es entstanden Eigenbau-Tribünen.

Namhafte Fahrer aus dem In- und Ausland waren am Start: Sie kamen aus Holland, Neuseeland und der Schweiz und traten gegen DDR-Fahrer an, die eine MZ-RE fuhren. Als sich die Klasse bis 50 ccm auf dem Dreieck etablierte, hatte der MSC selbst hervorragende Fahrer wie Karl Henschel auf HES, Peter Müller auf Zündapp und Walter Entrich auf Sachs. 1966 siegte mit Helga Steudel erstmals eine Frau. Weil sie aber eine solche war, blieb ihr die Lizenz verwehrt.

1968 fuhren Panzer auf der B 95

Neben den Straßenrennen wurden Geschicklichkeitsturniere und Bildersuchfahrten organisiert. Es gab Wasser- und Schlammdurchfahrten in Streitwald, steile Hangauf- und Abfahrten in Benndorf und die Hügelstrecken im Bubendorfer Schachtgebiet. 1964 fand in Frohburg der DDR-Meisterschaftsendlauf im Trial statt, von 1967 bis 1975 der Städtevergleich mit dem tschechischen Horice.

Erstmals am Start in den 70er-Jahren: Rennwagen der Formel 1. Quelle: Archiv MSC Frohburger Dreieck

Einen Tiefpunkt erlebte das Rennen 1968. Es wurde abgesagt, weil für die sowjetischen Panzer die B 95 gesperrt wurde. Das sozialistische Militär rüstete sich gegen den Prager Frühling.

Clubfahrer Klaus Schulz verunglückte tödlich

In den 70er-Jahren war es mit den internationalen Rennen erst mal vorbei. Von da an durften nur noch Fahrer aus sozialistischen Ländern an den Start gehen.

Um die Straßenrennen wieder spannender zu gestalten, machte sich das Team um Gerhard Johst für einen „Pokal für Frieden und Freundschaft“ stark – die Fahrer kamen auch aus Kuba, Bulgarien und Rumänien. Frohburg war eine anerkannte Adresse für Straßenrennen. Im Café Otto fand 1979 die DDR-Meisterschaftsehrung statt.

Es gab auch traurige Ereignisse. Clubfahrer Klaus Schulz verunglückte 1983 bei einem Rennen in Polen tödlich. Gerhard Johst, der „Dicke“, wie man ihn liebevoll in Frohburg nannte, verstarb ein Jahr zuvor.

Wendewirren gemeistert, nur ein Rennen fällt aus

Eine neue Vereinsgeneration ging an den Start, die auch die Wendewirren – nur 1991 musste das Rennen ausfallen – meisterte. Zu ihr gehört Tom Nowka, heute Vereinschef. Der MSC initiierte 2003 den Drei-Nationen-Cup und 2010 die International Road Racing Championchip (IRRC), eine Rennserie für Motorräder, die in fünf Ländern ausgetragen wird: Niederlande, Belgien, Finnland, Tschechien und Deutschland.

Clubchef Tom Nowka. Quelle: Jens Paul Taubert

Lokalmatador Didier Grams holte in der Superbikeklasse der IRRC bislang fünf Meister- und drei Vizemeistertitel. Mit fast 300 Kilometer pro Stunde ist er am Eschefelder Kreuz unterwegs mit seiner BMW-S1000-RR, deren wassergekühlter 1000-ccm-Vierzylinder-Viertaktmotor 208 PS auf die Strecken bringt.

In Schräglage die Kurven einer anspruchsvollen Strecke zu meistern und die hohe Geschwindigkeit faszinieren ihn, erzählt er. Seit 2006 ist er dabei, Frohburg ist ein Heimspiel für ihn. Als Mitglied des MSC hat er eine Fangemeinde hinter sich.

Lokalmatador Diedier Grams. Quelle: LVZ-Archiv

Viele Helfer für gigantischen Kraftakt

Um dieses Rennen für 5000 oder 6000 Zuschauer auf die Beine zu stellen, bewältigt der Verein Jahr für Jahr einen gigantischen Kraftakt. Mit 1700 Strohballen werden Häuserecken, Bäume und Straßengräben gepolstert sowie Tribüne, Festzelt, Campingplatz, Toilettencontainer und Fahrerlager aufgebaut. Mehr als hundert Akteure sind schon vor dem Rennen im Einsatz.

Während der Veranstaltung sind es 250 Helfer. Fünf Rettungs- und sechs Krankentransportwagen stehen für den Ernstfall bereit. Zudem gibt es ein medizinisches Center.

Freunde in Holland , Finnland , Belgien und Tschechien

„Das ist eine teure Veranstaltung, die sich auch bei Regen rechnen muss und wir haben sehr viel Verantwortung“, sagt Tom Nowka. So sehr sich der 63-Jährige auf jedes Rennen freut, so froh ist er auch, wenn am Sonntagabend alles gut über die Bühne gegangen ist.

Torsten Schmidt ist Vize-Vorsitzender beim MSC. Quelle: LVZ-Archiv

Als Organisator und Rennleiter ist er seit Jahrzehnten nicht nur vor Ort im Einsatz, sondern auch auf anderen Rennstrecken im In- und Ausland. Schöne Momente gab es in all den Jahren, erzählt er, viele tolle Menschen hat er kennen gelernt und heute Freunde in Holland, Finnland, Belgien und Tschechien. Aber es habe auch bittere Zeiten gegeben. Dazu zählen die tödlichen Unfälle.

Wegen Corona Datum für Jubiläumsfest noch unklar

Wegen der Corona-Krise ist es aktuell unklar, wie die diesjährige IRRC-Rennserie läuft. Der erste Termin in Holland ist erst mal abgesagt. „Wir stehen in den Startlöchern, scharren mit den Hufen und hoffen, dass das Gatter bald aufgeht“, sagt Torsten Schmidt, der zweiter Club-Vorsitzender ist.

Auch wann Geburtstag gefeiert wird, steht noch nicht fest. Im Juni ist bisher das große Fest geplant. Wie auch immer: Wenn es wegen Corona verschoben werden muss, steigt die Party später. Aber feiern will der MSC Frohburger Dreieck seinen 60. auf alle Fälle.

Sehen Sie hier ein Video von der Rennstrecke:

60 Fakten 1. Beim ersten Rennen am 21. August 1960 sind 10 035 Zuschauer vor Ort. 2. Erster Rennleiter ist der aus Bubendorf stammende Gerhard Johst. 3. 1965 gibt es das erste Mal eine Eigenbau-Tribüne für 150 Menschen. 4. Der MC Frohburger Dreieck wird am 15. September 1960 im HO-Cafe der Stadt gegründet. 5. Herbert Beyerlein ist der erste MC-Vorsitzende. 6. Der Rennturm wird im April 1962 gebaut. 7. 1964 wird Kurt Henschel 1. Vorsitzender des Vereins. 8. Im Mai 1965 werden erste freundschaftliche Kontakte nach Horice aufgenommen. 9. 1966 gewinnt Helga Steudel als erste Frau das 125-ccm-Ausweis-Rennen auf MZ-RE. 10. Immer weiter wird die Strecke ausgebaut. 11. Der Frohburger Karl Henschel gewinnt die Klasse 50 ccm Ausweis. 12. 1968 fällt das Rennen aus. Die B 95 wird zur Panzerstrecke deklariert. 13. 1969 testet Heinz Melkus mit seinem Rennwagen das Dreieck auf „Rennwagen-Tauglichkeit“. 14. 1970 wird Rennleiter Gerhard Johst zum 1. Vorsitzenden gewählt. 15. Die ersten Autorennen finden 1970 statt, unter anderem mit Vater und Sohn Heinz und Ulli Melkus. 16. Ab 1973 ist die Strecke vollständig mit Bitumen bedeckt. 17. Ab 1973 sind nur noch Fahrer aus sozialistischen Ländern am Start. 18. 1974 gelingt Jürgen Lenk der Doppelsieg in den Klassen 125 ccm und 250 ccm. 19. 1977 wird das Start-Ziel-Gebäude erweitert. 20. Während der zentralen Maschinenabnahme 1977 rollen plötzlich russische Panzer an. 21. Ab 1978 findet der „Pokal für Frieden und Freundschaft“ statt, bei dem der MC Frohburg Mit-Organisator ist. 22. Peter Mücke gewinnt 1980 das Rennen der Tourenwagen Klasse A 22 auf Zastava. 23. Ein Mann der ersten Stunde, Rennleiter und Vorsitzende Gerhard Johst, stirbt am 3. März 1982. 24. 1982 wird Rolf Sattler Rennleiter. 25. 1982 wird Gerhard Nowka 1. Vorsitzender. 26. 1983 erweitert der Verein die Boxenanlage. 27. Das Ergebnis der Klasse B 8 von 1984: Bernd Kasper vor Ulli Melkus und Jürgen Meißner. 28. 1986 besiegelt Johannes Kehrer mit Platz drei in der 250-ccm-Klasse den Sieg im „Pokal für Frieden und Freundschaft“. 29. 1988 knackt Lothar Neukirchner in der 250-ccm-Klasse die Siegesserie der ungarischen Fahrer. 30. 1988 gewinnt BSG-Fahrer Martin Goetze auf dem Frohburger Dreieck nach 203 Kilometern die DDR-Meisterschaft im Straßenradsport. 31. 1989 übernimmt Wolfgang Berger das Amt als Rennleiter. 32. 1989 starten erstmals wieder Fahrer aus „kapitalistischen“ Ländern. 33. 1989 fährt die 500-ccm-Klasse in Frohburg. Es siegt Rudi Zeller. 34. Ebenfalls 1989 gibt es den letzten B-8-Sieg von Heinz Siegert. 35. 1990 wird MSC Frohburg Ortsclub im ADAC Sachsen. 36. 1990 findet das erste Superbike-Rennen statt. 37. 1993 wird Gerhard Wehefritz 1. Vorsitzende. 38. 1993 gibt es das Dreieckrennen erstmals ohne Teichkurve. 39. 1994 löst Tom Nowka Wolfgang Berger als Rennleiter ab. 40. 1994 haben Seitenwagen Premiere. Die B-7-Schikane wird „geboren“. 41. 1995 kommt der „King of Mountain“, Joey Dunlop, nach Frohburg und siegt im 125-ccm-Rennen. 42. 2001 finden erste Gespräche mit Belgiern und Niederländern zur Gründung einer Rennserie statt. 43. 2002 wird der Drei-Nationen-Cup aus der Taufe gehoben. 44. Über mehrere Jahre unterstützt die Frohburger Rennleitung das Bremerhavener Fischereihafenrennen. 45. 2006 macht die „Oldtimer-Rallye 2000 Kilometer durch Deutschland“ Station am Rennturm. 46. 2008 ist der MSC mit eigenem „Bild“ beim Festumzug zu „775 Jahre Frohburg“ dabei. 47. 2009 wird Didier Grams erster deutscher Sieger im Drei-Nationen-Cup. 48. 2010 wird aus dem Drei-Nationen-Cup die International Road Racing Championship (IRRC). 49. 2010 kommen die belgische Rennstrecke in Chimay und das Schleizer Dreieck zur IRRC, es finden fünf Rennen statt. 50. 2011 verteidigt MSC-Fahrer Didier Grams seinen IRRC-Titel vom Vorjahr. 51. 2012: Hickhack um den Classic Grand Prix auf dem Frohburger Dreieck: Die Straßensperrung sollte erst nicht genehmigt werden, dann klappte es aber doch. 52. 2014: Am 52. Frohburger Dreieckrennen nehmen Fahrer aus insgesamt 17 Ländern teil. 53. Freude und Traurigkeit gehen Hand in Hand: Die beiden Side-Car-Piloten Andreas Böse und Sven Steinbach verabschieden sich 2014 in Frohburg von der Rennszene. 54. Mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Kilometer in der Stunde sind die Fahrer auf der Strecke unterwegs, bei einem Schnitt von 182. 55. Sektduschen nach der Siegerehrung und schöne Siegerkränze gehören zum Frohburger Rennen schon lange dazu. 56. Schöne Tradition: Fahrer und Fans treffen sich vor dem Rennen auf dem Frohburger Markt. 57. Mehr als 250 Helfer sind notwendig, um ein reibungsloses Rennwochenende zu gewährleisten. 58. Bevor die ersten Rennmaschinen ihre Runden drehen, wird die Strecke zunächst „erlaufen“. Per pedes. Die Zahl der Läufer brach 2019 alle Rekorde. 59. Lokalmatador und MSC-Mitglied Didier Grams holte in der Superbikeklasse der IRRC fünf Meister- und drei Vizemeistertitel. 60. 2020: Die Vorbereitungen für das große Fest zum 60. Club-Geburtstag sind in vollem Gange. Wann darf gefeiert werden? LVZ-Archiv/cc

Von Claudia Carell