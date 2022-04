Altenburg/Vogtland

„Wenn ich die Ereignisse in der Ukraine sehe, muss ich immer wieder an die Zwangsaussiedlung denken“, sagt Monika Nelles. „Ich habe als Kind sehr darunter gelitten.“ Zehn Jahre alt war sie, als im Juni 1952 auf einmal zwei Männer auf den Bauernhof ihres Stiefvaters kamen. Der eine mit einem großen Hund, der andere mit einem Gewehr. Und mit letzterem musste sie mitgehen, ihre Eltern vom Feld holen. Der andere blieb mit dem Hund bei ihrer kleinen Halbschwester. Sie war ein halbes Jahr alt. „Erst als meine Eltern auf dem Hof waren, wurde ihnen gesagt, dass sie das Nötigste zusammenpacken sollten. Aber löse mal innerhalb weniger Stunden ein ganzes Bauernhaus auf.“

Grund der Aussiedlung: Radiosender RIAS

Vor 70 Jahren wurden die innerdeutschen Grenzen abgeriegelt und im Frühsommer 1952 richteten die DDR-Sicherheitsorgane ein Sperrgebiet von fünf Kilometern ein. Menschen, die in diesem Gebiet lebten und von der Staatsführung als „politisch unzuverlässig“ eingeschätzt wurden, mussten ihren Wohnort ins Landesinnere verlegen, ohne eine Wahl zu haben. Zu diesen rund 11.000 Betroffenen gehörte auch die Familie von Monika Nelles. Den Grund dafür sollte Nelles erst nach der Wende erfahren, als ihr Stiefvater Akteneinsicht nahm. „H. ist ein eifriger RIAS-Hörer und verbreitet die Nachrichten im Dorf. Das stand als Grund für die Zwangsaussiedlung in der Akte“, erzählt Nelles.

„Meine Mutter hat die ganze Zeit geweint“

Auf einem offenen Lkw wurden die Schlafzimmer- und Küchenmöbel der Familie aufgeladen, Monika Nelles musste mit ihrer Mutter und der kleinen Schwester in einen Bus einsteigen, in dem schon andere Frauen und Kinder saßen. „Meine Mutter hat die ganze Zeit geweint. Sie musste irgendwie die Sachen für meine Schwester einpacken. Und dabei hat uns niemand gesagt, wo es hingeht.“ Auf einem ersten Stopp in Oschatz konnte Nelles’ Mutter den Säugling füttern und versorgen, dann wurden sie in ihre neue Unterkunft gebracht: ein altes Rittergut bei Oschatz. „Wir bekamen zwei Gesinderäume zugeteilt. Ohne Wasser und ohne Heizung.“ Einzig ein Küchenofen lieferte ein bisschen Wärme. In der notdürftigen neuen Wohnung erkrankte Nelles’ kleine Halbschwester jedoch und starb noch im selben Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag an einer Lungenentzündung im Krankenhaus in Oschatz.

Ihre Eltern durften nie zurückkehren

„Meine Eltern haben sehr viel durchgemacht.“ Für die Enteignung bekam ihr Stiefvater eine Entschädigung. „Es war nicht viel, aber sie konnten sich davon ein kleines Gut in Niederlungwitz kaufen.“ 1953 zog die Familie dort ein und wenige Jahre später wurde Monika Nelles’ zweite Halbschwester geboren. „Das Allerschlimmste für meine Eltern war, dass sie nie wieder in die Fünf-Kilometer-Zone durften“, erinnert sie sich. Ihre Großeltern lebten dort noch, in Dehles. Monika Nelles durfte sie als Kind in den Ferien besuchen, ihre Eltern jedoch nicht. Ihnen war es außerdem verboten, über die Zwangsaussiedlung zu sprechen. Nach einer Facharbeiterausbildung im Gebiet Agrar- und Pflanzenbau holte die gebürtige Sächsin die neunte und zehnte Klasse an der Volkshochschule nach.

„Bei Putin hätten sie geschossen“

Und anstatt sich zur Krankenschwester ausbilden zu lassen, folgte Nelles dem Rat eines Lehrers und machte auch noch in anstrengenden Doppelschichten ihr Abitur und ging damit zum Medizinstudium nach Jena. Dort lernte sie ihren späteren Mann kennen, den Allgemeinmediziner Peter Nelles, und zog schließlich 1969 mit ihm in seine Heimat, die Skatstadt. In Altenburg arbeitete sie als Kinderärztin an der Kinderklinik. Im Oktober 1989 ging das Ehepaar Nelles jeden Montag auf den Demonstrationen in Leipzig mit, gerahmt von Polizisten. Die Angst, die anfangs da war, verflüchtigte sich mit der Zeit. „Man hat dann schon gemerkt, dass sie nichts machen. Heute würde das nicht mehr gehen. Bei Putin hätten sie geschossen.“

„Als sie das gesagt haben, habe ich geweint“

1990 traf Monika Nelles ihre alte Kinderfreundin aus dem Nachbardorf auf einer Zusammenkunft Zwangsausgesiedelter in Erfurt wieder. Dort erfuhr sie auch, dass die Zwangsaussiedlung unter dem Namen „Aktion Ungeziefer“ lief. „Als sie das gesagt haben, habe ich wirklich sehr geweint“, erinnert sie sich. „Wir waren Ungeziefer.“ Und jetzt? Vor kurzem feierte Monika Nelles mit ihrer Familie und Freunden ihren 80. Geburtstag. Die Hüfte macht ihr Probleme, aber Treppen steigt sie trotzdem noch. Und sie blickt mit einem besorgten Blick, voller Mitleid und aufgewühlter Erinnerungen auf die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt ihr Zuhause verlieren und in eine ungewisse Zukunft aufbrechen müssen.

Von Katharina Stork