Die Angst um die Gans

Goose Island, die Gänseinsel, liegt an einer Schnellstraße in Wermsdorf, eine Dreiviertelstunde östlich von Leipzig. Eine Landzunge, umgeben von Seen und Talsperren. Was zu DDR-Zeiten ja ein Segen war. Damals planschten die Gänse noch in den Weihern und einige Meter tiefer gründelten die Karpfen. Der Weihnachtsbraten und der Neujahrsschmaus in argloser Koexistenz.

Heute dürfen die Gänse höchstens zwei Stunden an die frische Luft, eingezäunt und überdacht. „Wie sollte ich denn sonst nachts schlafen“, sagt Lorenz Eskildsen.

Wildgänse als Risiko

Der stämmige 57-Jährige blinzelt in den grellweißen Himmel. Ein Schwarm Wildgänse zieht in Keilformation vorbei. Manchmal landen die Gänse auf Goose Island, so nennt Eskildsen seinen Hof selbst. „Wenn ich das sehe, werde ich nervös“, sagt er. So ein Schwarm Wildgänse kann den Tod in seine Zucht bringen. Einige Male ist das schon passiert.

Vor 30 Jahren war Eskildsen noch ein neugieriger Student, der aus Norddeutschland in den Osten ging, weil er von den robusten DDR-Gänsen gehört hatte. Schon sein Vater züchtete Geflügel, er wollte das Lebenswerk fortführen. Der Osten sollte bloß Station sein, ein paar Monate in dem für ihn noch ganz neuen, fremden, exotischen Teil Deutschlands. Aber dann lernte er seine Frau kennen, bekam Kinder und blieb.

15 Jahre lang lief das Geschäft blendend. Es gab nicht viel zu jammern. Dann änderte sich alles.

Internationale Fernsehsender in Wermsdorf

Als sich 2006 die Vogelgrippe in Europa ausbreitete, war Eskildsens Zucht der erste betroffene Betrieb Deutschlands. An seiner Einfahrt parkten Fahrzeuge von BBC und France 2. Das europäische H1N5-Update wurde live aus Wermsdorf gesendet. Polizeistreifen kontrollierten die Zufahrtsstraßen und fischten verdächtige Eierkartons aus Autos. Lorenz Eskildens Betrieb: Eine einzige Sperrzone. Und Tausende Gänse mussten sofort weg. Aus Thüringen forderte man eine Elektroschock-Tötungsanlage an.

Für Eskildsen ist das Sterben von 2006 ein Trauma – das aber bis heute nicht aufgehört hat. Eskildsen seufzt. Die Vogelgrippe ist seitdem nie wieder aus Deutschland verschwunden. Eskildsen zeigt eine Tabelle, die einige Tage alt ist: „Ausbrüche von hochpathogener Aviärer Influenza bei gehaltenem Geflügel in Deutschland“. Die betroffenen Betriebe sind in Spree-Neiße, Pinneberg, Greifswald. Nichts in Sachsen dieses Jahr, noch nicht. Dafür den ersten amtlich bestätigten Fall von Geflügelpest in diesem Winter in Thüringen. Im Altenburger Land, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte.

Schon viel länger als von Corona die Rede ist, beschäftigt sich Lorenz Eskildsen mit Inzidenzen, mit Impfstoffen und Teststrategien. Letztes Jahr traf die Vogelgrippe Deutschland so schlimm wie noch nie, 60 Prozent des Bestands musste hier getötet und vernichtet werden. Eskildsen erwischte es kurz nach Weihnachten. Als er morgens in seine Herde ging, bemerkte er die toten Tiere selbst. Er meldete ans Gesundheitsamt. Und wenig später, mitten in der Corona-Hochphase, fuhr Ministerin Petra Köpping auf seinen Hof, um sich ein Bild zu machen. Die Anordnung war klar: Wieder musste er all seine Gänse töten, 9000 Stück. So viele, dass nicht genügend Küken für dieses Weihnachten schlüpfen konnten.

Nur jeder fünfte deutsche Gänsebraten kommt aus Deutschland

„Es wird immer gesagt, in der Vogelgrippe sterben Millionen Tiere, aber das ist nicht ganz richtig“, sagt Eskildsen. „Denn die Tiere sterben ja nicht, sondern sie werden getötet.“ Auch solche, die vielleicht nicht infiziert sind, vorsorglich. Aus Sorge wovor? „Einer Pandemie“, sagt Eskildsen. Nie, nie, nie dürfe die Vogelgrippe auf den Menschen übertragen werden. Dann wäre etwas los. Es wäre wohl wie Corona. Auf einem Hof im tiefen Russland soll es einmal passiert sein, erzählt Eskildsen.

Dieses Jahr sind die Eskildsen-Gänse also knapp. Und das wirkt sich aus, Eskildsen kann zeigen wie. Mit einem kleinen Kompakttraktor fährt der Züchter auf die andere Seite seines Hofs. Hier stehen früh am Morgen in der Kälte schon ein Dutzend ältere Herrschaften in Steppjacken an. Drinnen im Hofladen gilt noch kein 2G, schließlich gehört die Weihnachtsgans zur Grundversorgung. Aber sie ist auch ein bisschen Luxus. Eine vorgebratene Eskildsen-Gans, mit Backpflaumen-Füllung und Rotkohl, kostet 175 Euro. Fünf Kilo Vogeltier, die am 25. Dezember nur noch in den Ofen müssen. Der einfachen Kilopreis, frisch oder gefroren an der Theke, liegt bei 15,95 Euro.

Eskilden würde sich wünschen, dass mehr Menschen eine sächsische Gans kaufen. Natürlich würde er das, er verdient ja daran. Nein, sagt er dann, er meine etwas anderes. „In Polen und Ungarn werden die Tiere teilweise lebendig gerupft oder 14 Tage lang zwangsernährt“, sagt er. Die aufgedunsene Gänsestopfleber wird als Delikatesse verkauft. Keulen und Brust: eher Abfallprodukt. „Das ist denen im Discounter-Gefrierregal aber nicht anzusehen.“ Die in Deutschland verzehrten Gänse sind zu weniger als 20 Prozent deutsche Gänse.

„Die vielleicht leistungsfähigste Gans weltweit“

Aber freilich kann sich nicht jeder eine Eskildsen-Gans leisten. In den letzten Jahren ist sein Kilo Gans zwei Euro teurer geworden. Der Züchter spürt den Druck auf sein Geschäft von allen Seiten: Corona, Vogelgrippe, Veganer. „Wir denken uns hier keine Namen für Ersatzprodukte aus, wir arbeiten hier mit Tieren“, sagt er. Und fügt hinzu: Aber es ist ja gut, dass die Leute heute weniger Fleisch essen.“ Wirklich? Na ja, sagt er. Wenn es dann zu Weihnachten eine Eskildsen-Gans ist.

Die Arbeit an der Gans, die heute als „Eskildsen schwer“ und „Eskildsen superschwer“ in ganz Deutschland vermarktet und gezüchtet wird – 250.000 Küken produziert und exportiert er jährlich – begann für den Norddeutschen in den Wendejahren. Eskildsen, der BRD-Bürger, wusste von dem Lehrstuhl an der Universität Leipzig, der sich mit der Genetik von Zuchttieren auseinandersetzte. „Bis heute haben die führenden Tierzüchter in Leipzig gelernt“, sagt er.

Aber mit der Wiedervereinigung und der durch die Treuhand organisierte Zerschlagung der Betriebe, ging die wertvolle Gänse-DNA verloren. Fast überall, nur nicht in Lippitsch, einem Dorf in der Oberlausitz, Heimat der Lippitscher Gans. Eine gelungene Kreuzung aus einem deutschen Ganter (für die Fleischkörpermasse) und einer italienischen Gans (hervorragende Fruchtbarkeit). Eskildsen schwärmt. „Die leistungsfähigste Gans, die es wahrscheinlich weltweit gibt.“

Die Eskildsen-Gans: „Vital, fruchtbar, lauffreudig“

Und Eskildsen wollte die beste Gans der Welt noch ein bisschen besser machen. Und so kreuzte er die norddeutsche Zucht seines Vaters, die Dithmarschen Gänse vom Deich an der Nordsee, in die DDR-Gans. „Ich wurde damals belächelt, mir wurde abgeraten“, sagt er. Denn Gänsezucht ist teuer und nicht immer erfolgreich. Und eigentlich steuert die Geflügelbranche in eine andere Richtung: Industriell gehaltene Puten, beispielsweise, können sich heute nicht mehr selbstständig vermehren. Einfach, weil sie es nicht müssen, der Züchter macht es für sie. Und die effiziente Pute kann sich auf ihr Wachstum konzentrieren.

„Das wollen wir nicht“, sagt Eskildsen. „Unsere Gans ist eine mit hoher Legeleistung, hohem Fleischansatz, großer Brustauflage und Körpermasse. Und trotzdem ist sie vital, fruchtbar und lauffreudig.“

600 Gänse täglich

Etwa 100 Meter von Lorenz Eskildsens Büro scheint rötliches Licht auf die schnatternde Zucht. Ein simulierter Sonnenuntergang, bereits am Vormittag. Wären die Tage länger, würden die Gänse mit dem Eierlegen durcheinander kommen. Schließlich brüten sie immer dann, wenn Tageslicht ist. In der Natur fliegen sie zur Brutzeit in die Arktis. In Wermsdorf hilft eine Zeitschaltuhr.

Die Küken, die im Frühjahr schlüpfen, werden zu Weihnachten geschlachtet. Etwa 600 Gänse täglich, gleich hier, in der Hofschlachterei. Eigentlich ist ganz Goose Island ein in sich geschlossener Betrieb: Auf der einen Flanke werden Mais und Getreide angebaut, als Futtermittel. Und Stroh, für die Ställe. Der Gänsemist kommt wiederum als Dünger auf die Felder. Und aus den Daunen der Gänse werden Federdecken gefertigt.

Der Zufall kann jederzeit vom Himmel fallen

Dieses Jahr soll in Sachen Vogelgrippe alles gut gehen. „Dieses Jahr darf es uns nicht erwischen“, sagt Eskildsen. Er hat alles dafür getan, er hat fast fünf Millionen Euro investiert, etwa in die neuen Ställe, in denen die Gänse nun die meiste Zeit verbringen. Er hat Vergrämungsanlagen installiert, die in zeitlichen Abständen Schussgeräusche simulieren. Alles nur, damit keine Wildgänse auf Goose Island landen, dem Züchter schlaflose Nächte bereiten und den Tod ins Gänseparadies bringen.

Aber ganze Sicherheit wird es nie geben. Eskildsen muss damit leben, dass der Zufall bleibt, dass er jederzeit vom Himmel fallen kann. „Es kann immer sein, dass mir ein kranker Wildvogel in den Schornstein kackt“, sagt er.

Von Josa Mania-Schlegel