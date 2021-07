Die Bühne war sein Leben: Schauspiellegende Herbert Köfer im Alter von 100 Jahren gestorben

Leipzig

100 Jahre. Ist eine verdammt lange Zeit. 100 Jahre Leben, das ist noch mehr. Herbert Köfer hat sie gelebt. Mit gesunden Genen, Genuss am Beruf und Gefallen am Leben. 100 Jahre, das sind vier Epochen deutscher Geschichte. Nicht einfach, da immer glatt durchzukommen. Ohne Stolpern jedenfalls. Herbert Köfer bekam es hin. Hatte wohl auch mit seinem Naturell zu tun. Ein Berliner aus dem Milieu kleiner Leute. Da schlägt das Herz auf dem richtigen Fleck. Da liegt die Seele nie ganz falsch bei Lebens-Entscheidungen.

Da konnte dann ja auch nichts schief gehen, als er später immer wieder der von nebenan war. Den spielte er nicht nur. Der war er. Mit Stimme, Sprache, Blick und Gestik. Alles glaubhaft. Alles glaubte man ihm. Herbert Köfer ahmte nicht nach. Er war das, was er spielte. Ein Volksschauspieler. Nicht weniger.

Doch erst machte der Sohn eines Flugzeug-Schlossers, der einen Verlag für Postkarten gründete, als die Arbeit verloren ging, eine Kaufmanns-Lehre. In einer Lokfabrik, obwohl er mal die väterliche Gründung übernehmen sollte. Er schickte sich drein, allerdings nur halbherzig. Meldete sich lieber heimlich auf eine Zeitungsannonce – und schaffte auf Anhieb den ersehnten Sprung ans Deutschen Theater. Auf seine Schauspielschule. Erste Station: Bühne in Brieg. Das war 1939.

Einer, der alles kann. Einer, der dazu lernte. Der ausprobierte.

Zwei Jahre später zog er nach Osten. Front-Funker. Verwundet geriet er im Lazarett in britische Gefangenschaft. Oktober 1945 Rückkehr nach Kleinmachnow. Endlich wieder Theater. Auch wenn es meist kalt war und der Eintritt nicht Gage, sondern Kohlen brachte. Die Engagements kamen in bunter Reihenfolge: Neues Berliner Künstlertheater, Tribüne am Knie (Privattheater des Ufa-Stars Viktor de Kowa), Volksbühne, das Kabarett Kleine Bühne, endlich auch der erfüllte Traum Deutsches Theater. Er spielte alles – junge Helden und pfiffige Durchwurstler, Drama und Komödie, Klassiker und Neues. Einer, der alles kann. Einer, der dazu lernte. Der ausprobierte.

Einer, der auch Glück hatte – und Fernseh-Geschichte schrieb. Nur 57 Geräte flimmerten in der DDR, als Herbert Köfer am 21. Dezember 1952 die ersten TV-Nachrichten aus dem Adlershofer Mini-Studio verlas. Dem Fernsehen blieb er treu. Da mochten Intendanten und Kollegen noch so sehr spötteln. Das Fernsehen schloss ihn aber auch liebend in die Arme. Er machte Kabarett und Flohzirkus, die erste TV-Ratesendung, spielte Theater vor dem Kamera-Auge, Molieres „Geiziger“ war auch dabei, erfand (mit Gerhard Wollner) die Shows „Fernsehkarussell“ und „Da lacht der Bär“. Nur echt mit den drei Mikrofonisten. Die anderen waren Heinz Quermann und Gustav Müller. Wollner schied als Westberliner 1961 aus. Für ihn kam Herbert Köfer, der Mann mit der Föhnwelle im Haar und dem Bärtchen auf der Oberlippe.

Zu viele hielten ihn für den Mann der Komödie, des Schwanks, der Farce

Fernsehen allein füllte ihn nicht aus. Er stand auf Bühnen, sprach im Radio Hörspiele, drehte bei der Defa und als Mitglied des Fernseh-Ensembles. Ein Meister der Kleinauftritte. Einer, den man nicht vergisst, auch wenn er nur kurz auftaucht. Nur über eine Hürde kam er nur schwer: Zu viele hielten Herbert Köfer für den Mann der Komödie, des Schwanks, der Farce. In der Schublade steckte er. Hatte jemand den Mut, ihn anders zu sehen, kamen Charaktere heraus. Unter den Kurzsichtigen litt er, also unter den verpassten Chancen. Hat er mir mal beim Dreh von „Leinen los für MS Königstein“ in ein paar ruhigen Minuten erzählt. Er war der Maschinist Wenzel. Einer, den man übersehen kann. Einer, der absolut glaubhaft zum Elbschiffer wurde.

Was für ein Menschendarsteller in ihm steckte, dass bewies er im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder. Dazu musste man Herbert Köfer allerdings aus der Schublade holen: als SS-Mann Kluttig in „Nackt unter Wölfen“, als Gutsverwalter Studtmann in „Wolf unter Wölfen“, als Schuldirektor in „Denk bloß nicht, ich heule“ (im Dezember 1965 verboten), als frömmelnder Buchbinder Keil in „Rose Bernd“, als Kommissar in „Der Fall Haarmann“, als unsicher-undurchsichtiger Zauberer in „Pension Boulanka“. Er wäre gern öfter dramatisch gewesen. Man traute es ihm sicher zu, besetzte ihn aber nicht: Er war im Heiteren offenbar einfach unersetzlich.

So machte er denn fünf Programme in acht Jahren mit Gerd E. Schäfer in der „Distel“ – und drehte ein paar Fernseh-Legenden: „Rentner haben niemals Zeit“, „Geschichten übern Gartenzaun“, „Tierparkgeschichten“. Daneben moderierte er die Kinosendung „Hauptfilm läuft“, sprach in 687 Folgen bei Radio DDR 1 Familienvater Hans Neumann in „Neumann, 2x klingeln“ und spielte ihn in 31 TV-Teilen. So kamen in über 80 Jahren über 350 Rollen zusammen. Eine nicht: der Hauptmann von Köpenick. Die bekam Juhnke. Ein unerfüllter Traum.

Der DDR-Star kam ohne Startprobleme in die neue Zeit

Herbert Köfer, der DDR-Star, kam 1989 ohne Startprobleme in die neue Zeit. Es war schließlich sein dritter Umbruch, es gab Bekanntschaften, also auch Hilfe. Im März 1990 stand er bereits wieder als jüdischer Arzt Levy in „Rosen-Emil“ im Hansa-Theater in Westberlin auf der Bühne, 1993 folgte auch wieder eine neue Serienrolle: in „Auto-Fritze“.

Herbert Köfer blieb unverzagt und mutig. Endete etwas, fing er was Anderes an. So gründete er Köfers Komödiantenbühne als er bereits 82 war, zog 15 Jahre lang mit 40 bis 50 Vorstellungen pro Saison durchs Land, feierte 2010 sein 70. („Ritter Ludwig“) und 2015 sein 75. Bühnenjubiläum („Opa ist die beste Oma“) in der Comödie Dresden und legte „Rentner haben niemals Zeit“ als Theaterversion auf. Noch 2018 war er mit „Das blaue Fenster“ (nach einer DDR-TV-Show) auf Tour – bis Corona ihn stoppte. Ende Oktober 2020 bekam er in der Pandemie-Ausgabe nach 2002 seine zweite Goldene Henne fürs Lebenswerk. Er kam auf die Bühne, etwas langsamer als gewohnt, und witzelte mit hintergründigem Lächeln über das Huhn. Das kam aus dem Ärmel. Das kam so, wie er es auch bei derben Auftritten in Schwänken hielt: nie den Boden unter den Füßen verlieren, immer normal bleiben, nicht abheben. Auch das ist eine Kunst. Herbert Köfers Kunst.

Das vergangene Jahr hat er im Haus am Seddiner See, das er mit 92 Jahren gebaut hatte, verbracht: mit Lesen, Fitnesstraining (Homerad, Hantel), Spaziergängen und Warten auf eine nächste Theatersaison. Die wird es nicht mehr geben. Am Sonnabend ist Herbert Köfer gestorben – mit 100 Jahren. Er hinterlässt Ehefrau Heike (Heirat 2000), die Töchter Miriam und Geertje (beide Schauspielerinnen) sowie Sohn Andreas, den Kameramann. Ins Guinness-Buch der Rekorde hatte es Herbert Köfer bereits 2017 geschafft: als ältester aktiver Schauspieler der Welt. Das dürfte ihm sobald niemand streitig machen.

Von Norbert Wehrstedt