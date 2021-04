Leipzig

Es liegt auf der Hand: Wozu ist heutzutage, in Zeiten von Google und Wikipedia, überhaupt noch ein Archiv nötig? Eine Art „Aufbewahrungsstelle für verstaubten Krempel“ – bösartig formuliert. „Gute Frage“, sagt Veronique Töpel. Nachdenklich schaut die Geschäftsführerin des Sächsischen Wirtschaftsarchivs (SWA) vor sich auf den Tisch, sinniert einen kurzen Moment und antwortet mit einer Gegenfrage: „Werfen Sie alle Fotoalben und Erinnerungsstücke von Ihren Eltern und Kindern einfach weg?“ Die meisten Menschen tun dies sicherlich nicht – davon ist die 58-Jährige überzeugt.

Prächtige Handschriften und historische Bilder

„Es ist doch immer wieder herrlich, solche alten Dinge in den Händen zu halten. Sie atmen so viel Innerlichkeit, mitunter Geheimnisvolles, Spannendes“, kommt die gelernte Archivarin regelrecht ins Schwärmen. „Das Haptische, ein Teilchen der Geschichte zwischen den Fingern zu spüren, das beschert einem ein erhabenes Gefühl.“ Schöne Siegel, prächtige Handschriften, historische Bilder vor sich zu haben, das sei ein bisschen so, als würde „ich in längst vergangene Zeiten zurückschlüpfen“, beschreibt Töpel, die 1985 ihr Studium an der Fachhochschule für Archivwesen in Potsdam mit dem Diplom abschloss, recht anschaulich ihre Emotionen.

All das nur online vor sich zu haben, komme ihr wie eine Fälschung vor, „unecht eben“. Daher dürfte sie genau die Richtige auf dem Chefposten der in Leipzig ansässigen Einrichtung sein. Seit 2007 leitet die gebürtige Bornaerin diese Einrichtung. „Das ist doch eine sehr wichtige Aufgabe. Wir erhalten und pflegen ein Stück Erinnerungs- und Industriekultur des Freistaats“, erklärt sie ihre Begeisterung für ihren Beruf.

Das erste regionale Wirtschaftsarchiv in den neuen Ländern

„Es gibt eben keine gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen und Vereine, ihre historischen Dokumente sorgfältig aufzubewahren.“ Oftmals fehle es den Betreffenden an Kraft, sich diesen Dingen gebührend zu widmen. „Dafür sind wir ja da.“ Und das seit April 1993, als das SWA als erstes regionales Wirtschaftsarchiv in den neuen Ländern gegründet wurde. Nun gibt es bundesweit neun solcher Einrichtungen.

„Wir sind auch eine Art historischer Dienstleister für Firmen, Kammern, Verbände und Bildungseinrichtungen.“ Sie können sich bei ­Töpel und Co. melden, um ihre alten Dokumente in ihrem Hause sach­gerecht einzulagern und entsprechend zu strukturieren, „damit spätere Nutzer auch rasch das finden, was sie suchen“.

Zu ihren „Kunden“ zählen etwa Wirtschaftshistoriker, Sozialwissenschaftler, Betriebe, die selbst Ausstellungen oder Festschriften zu Jubiläen gestalten wollen und viele andere. 430 Nutzer beziehungsweise schriftliche Anfragen wurden in letzter Zeit im Jahresschnitt gezählt. Das Archiv selbst organisiert ebenfalls Veranstaltungen. So zum Beispiel zu den Tagen der Industriekultur oder dem Tag der Archive, der alle zwei Jahre stattfindet. Ebenso veröffentlicht das Archiv Bücher und führte neun unternehmensgeschichtliche Kolloquien durch.

Das Gedächtnis der sächsischen Wirtschaft

Getragen wird die Einrichtung vom gleichnamigen gemeinnützigen Verein, der 111 Mitglieder zählt, darunter die drei Industrie- und Handelskammern des Freistaates sowie die Handwerkskammer zu Leipzig. „Wir verkörpern sozusagen das Gedächtnis der sächsischen Wirtschaft.“ Und über noch mehr Zuspruch würden sich Töpel und ihre zwei festen und die bis zu drei Projekt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter freuen. „Etwa, wenn die beiden Handwerkskammern aus Dresden und Chemnitz uns ebenfalls unterstützen würden“, meint die Expertin, die nach ihrem Studium ihre ersten beruflichen Erfahrungen im Kombinat Braunkohle in Regis-Breitingen sammelte, das dortige Archiv betreute, und nach der Wende zum SWA kam.

Hier lautet ihr Auftrag: „Sicherung, Bewertung und Bewahrung des wirtschaftlichen Archivgutes aller Regionen des Freistaates Sachsen.“ Damit „knüpfen wir an die Tradition des einstigen Wirtschaftsarchivs für Leipzig an, das von 1887 bis 1959 an der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig tolle Arbeit geleistet hat“.

Schätze bewahren

Bekannte, traditionsreiche Unternehmen und Vereine, die im histo­rischen Gebäude der Leipziger Konsumzentrale – dem Sitz des Archivs – ihre Schrift- und Bildschätze „aufbewahren“, „betreuen“ und aufarbeiten lassen, sind hier zu finden. Es hat sich in den bisher 28 Jahren des Bestehens des Archivs ein riesiger Fundus an historischen Zeugnissen „angesammelt“ auf 1000 Quadratmetern Magazinfläche.

In 350 Beständen finden sich 3,8 Kilometer Akten, zusätzlich etwa 60 000 Fotos, 6000 Brief­köpfe, 4000 Werbemittel, 3000 Firmenfestschriften und viele ­andere Sammlungen. Hinzu kommen in der wissenschaftlichen Bibliothek 12 500 Bücher. Dabei sind die Dokumente vor der Archivierung gründlich zu sichten, auszuwerten und zu verzeichnen und auch von Staub und Metall zu befreien. „Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorgang.“

Vieles sei mit Heftklammern versehen. Wenn sie nicht entfernt werden, kann sich Rost bilden, der das Papier dauerhaft zu schädigen vermag. „Leider sind solche Arbeiten oft mühsam“, erklärt die sächsische Archivarin. Letztlich werden die Archivalien auch noch fachgerecht „schlauchgeheftet“ und in Archivmappen und -kartons verwahrt.

Dieser Aufwand lohnt sich, meint Töpel. „Das, was wir durch unser Tun schließlich bewahren, bleibt auch nachfolgenden Generationen erhalten, egal ob im Original oder als Scan.“ Zum Stöbern gebe es im Archiv genügend Möglichkeiten. Sie liebe ihren Beruf. Geschichten zum Greifen nahe – darauf läuft ein Gespräch mit ihr rasch hinaus. Ihr muss nur ein kurzes Stichwort zugeworfen werden, und schon sprudelt es aus ihr heraus.

Die Geschichte der Meyerschen Häuser

Beispiel Meyersche Häuser in Leipzig: „Das ist eine ganz interessante Sache“, fängt sie sofort an zu erzählen. „Hermann Julius Meyer, der das Lexikon herausgegeben hat, entdeckte einst seine Ader für den sozialen Wohnungsbau. Die Arbeiter bräuchten bezahlbare Unterkünfte in freundlicher Umgebung. Wer in Hinterhöfen wohne, könne sich ja nicht wohlfühlen und zu Höchstleistungen auflaufen. Deshalb suchte Meyer nach einem Architekten, der ihm bei der Umsetzung seiner Idee helfen könnte. Er fand ihn in dem jungen Max Pommer, der übrigens mit seiner Firma den Spezialbetonbau in Sachsen einführte. „Zwischen beiden Männern entstand trotz des großen Altersunterschieds eine Freundschaft.“

In die Korrespondenzen der beiden einzutauchen sei aufregend. Wenngleich sie auch verstehe, dass nicht alle Menschen so auf „das historische Zeug abfahren wie ich“. Gerade deswegen habe ihre Arbeit auch einen besonderen Wert. „Klar sind wir immer auf Spurensuche“, weshalb ihre Tätigkeit auch einen gewissen detektivischen Touch habe. Es gelte, alte Dokumente ausfindig zu machen. Nichts sei schlimmer, als wenn „wertvolles Schriftgut in der Tonne landet, nicht geachtet wird“. Das Archiv sei in gewissem Maße die Rettung. Manchmal genüge ein Anruf bei einer Wirtschaftskammer, um sich Hilfe zu holen.

Weg ins digitale Zeitalter

Hinzu kommen die vielen persön­lichen Verbindungen zu Nachfahren traditionsreicher Firmengründer. Bei der Papiermacher-Familie Niethammer aus der Firma Kübler & Niethammer in Kriebstein – bekannt in der DDR-Zeit unter der Marke Kripa – sei dies noch bis in die Gegenwart der Fall gewesen. Verbindungen gebe es auch zur Leipziger Pianofortefabrik Julius Blüthner, aber auch zu Thoenes Dichtungstechnik in Radebeul, die seit 1990 die Tradition des einstigen Familienunternehmens fortsetzt. Die Firma Pommer in Leipzig wird nun schon in der vierten, fünften Generation geführt, auch dahin gebe es häufiger Kontakte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Gespräche mit den Unternehmern sind mir wichtig“, bekennt Töpel. Das macht zusätzlich einen ganz besonderen Reiz aus“, meint sie und lächelt dabei. Da verschmelze die Erinnerung an Vergangenes, das sie aus den alten Akten aufnehme, mit neuen ­Erfahrungen und Erlebnissen der heutigen Zeit. Und gelernt habe sie auch vom Credo der sächsischen Wirtschaft: „Nicht aufgeben, stets nach neuen Lösungen und Innovationen suchen.“ Das Archiv strebe dies auch an, wird den Weg ins digitale Zeitalter mit den Unternehmen gehen.

Bei der abschließenden Frage, ob sie sich trotzdem als Bücherwurm – oder auf Neudeutsch gendergerecht formuliert als Bücherwürmin – verstehe, platzt ein Lachen aus ihr heraus. „Na klar, ohne dieses kräftig antreibende Lese-Gen wäre ich wohl falsch in meinem Beruf.“ Und spricht ohne Pause gleich noch von einem ihrer Lieblingsstücke.

„Das Bäckerei-Innungsbuch Meißen ab 1576. Gut erhaltener Ledereinband mit Verschlüssen und keinerlei Tintenfraß.“ Nicht selten würde früher verwendete Schreibflüssigkeit das Papier angreifen. „An den Stellen der Buchstaben finden sich dann nur noch Löcher.“ Die Meißener ­Bäcker hatten zum Glück auf bessere „Zutaten gesetzt“. Was Veronique Töpel hoch genug zu schätzen weiß.

Von Ulrich Langer