Leipzig

Die Linke warnt vor einem weiteren Anstieg der Inflation. Dietmar Bartsch, der Co-Chef der Bundestagsfraktion, sagte gegenüber der LVZ: „Herbe Kaufkraftverluste sind für die Mehrheit der Bevölkerung angesichts der Lohn- und Rentenentwicklung schon heute an der Tagesordnung.“ Eine Geldentwertung in diesem Ausmaß sei Sozialabbau durch die Hintertür. Man brauche deswegen eine Inflationsbremse, die an vielen Stellen ansetze, beispielsweise bei den Energiekosten. „Zentral ist die versprochene Strompreissenkung, die endlich in großem Umfang kommen muss.“ Deutschland sei „Strompreiseuropameister“.

Wagenknecht: „Ineffektive Klimapolitik“

Die linke Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht ergänzte, dass alles immer teurer wird, sei nicht mehr nur ein Gefühl, sondern harte Realität. „Das liegt insbesondere an der teuren und ineffektiven Klimapolitik der Bundesregierung, die von den Grünen unterstützt wird.“ Abzocke an der Tankstelle und beim Heizen werde als Klimaschutz verkauft, der keiner ist, weil den Menschen die Alternativen fehlen. Wagenknecht: „Klimapolitik muss bei den Strukturen und Verursachern ansetzen, anstatt den kleinen Leuten ins Portemonnaie zu greifen“

Der Verbraucherpreisindex in Sachsen ist im Juli weiter gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Sachsen betrug der Wert 110,5 nach 109,4 im Monat davor. Für die Berechnung wird der Wert von 2015 mit 100 zugrunde gelegt. Auch bundesweit stieg der Index auf 110,1.

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke wurden teurer

Für den August gibt es bislang nur voraussichtliche Angaben. Demnach stiegen die Verbraucherpreise in diesem Monat im Freistaat um vier Prozent. Ausschlaggebend dafür seien vor allem die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung sowie die niedrigeren Preise für Kraftstoffe im vergangenen Jahr, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mit. Auch für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mussten Verbraucher im August tiefer in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Juli dieses Jahres stiegen die Verbraucherpreise insgesamt moderat um 0,1 Prozent.

Kurz vor Schulstart konnten die Eltern beim Kauf eines neues Schulranzens oder Schulrucksackes 1,4 Prozent sparen, bei Bleistiften, Farbstiften oder Farbkästen sanken die Preise um 3,2 Prozent im Vergleich zum Juli. Hingegen verteuerten sich die Preise für Kraftstoff um 0,6 Prozent.

Von Roland Herold