„Die Kohle hat die Region in schweren Zeiten zusammenhalten lassen“

Weißwasser/Görlitz

Wenn morgens noch Zeit ist und das Wetter passt, erzählt der Kohlebaggerfahrer Lukas Broich, dann fahre er mit dem Fahrrad zu seiner Grube. Und auf dem Rückweg holt er manchmal Kartoffeln aus dem Garten seiner Oma. „Nur weil ich in der Kohle arbeite“, sagt er, „heißt das nicht, dass ich nicht ökologisch drauf bin.“

Broich, Anfang 30, arbeitet seit zehn Jahren im Tagebau Nochten in Ostsachsen, südlich der Grenze zu Brandenburg. Ein tiefschwarzes Feld, rund vier Kilometer lang und zwei breit. Broich arbeitet gern dort. Um offen über seinen Beruf sprechen zu können, bat er darum, dass wir nicht seinen richtigen Namen nennen.

Wie muss man sich den Job als Kohlebaggerfahrer heute vorstellen? Jedenfalls nicht, sagt Broich, wie in dem Spielfilm, für den vor einigen Jahren auch in seiner Grube in Nochten gedreht wurde. „Gundermann“ handelt von dem gleichnamigen DDR-Baggerfahrer, der auch Liedermacher war. In dem biografischen Film wird die Arbeit im Bagger als familiäre Angelegenheit romantisiert: Die Kumpel fahren im Bus an die Abbruchkante, nach Feierabend trinken sie gemeinsam Bier.

Das ginge heute schon allein deshalb nicht mehr, sagt Broich, weil alle, die weiter weg wohnen, mit dem Auto zur Arbeit kommen. „In dieser Gegend hier fahren keine Busse“, sagt er. „Da fangen die Probleme an.“

20 000 Tonnen in acht Stunden

Als im Januar 2019 die Kohlekommission der Bundesregierung festlegte, dass in Deutschland ab dem Jahr 2038 keine Kohle mehr verstromt werden soll, kamen auch viele Kohlekumpel ins Grübeln: Lohnt es sich, in dem aussterbenden Job zu bleiben? Oder ist jetzt der Zeitpunkt, sich noch einmal umzuorientieren?

Die Kohle, das muss man dabei wissen, bringt ihren Angestellten in der Region um Görlitz viel Geld. Wer im Tagebau arbeitet, verdient rund 2400 Euro netto. Denselben Betrag verdienen viele andere in der Gegend im Schnitt brutto. Damit liegen sie, zusammen mit dem Erzgebirgskreis und dem Saale-Orla-Kreis, am Ende der deutschlandweiten Gehaltstabelle.

Das Geld ist ein Grund dafür, dass Lukas Broich heute noch Bagger fährt. Ein anderer, dass der Job ihn erfüllt. Wenn am Morgen oder zur Dämmerung die Sonne in das kleine Führerhaus scheint und er mit zwei kleinen Hebeln die gigantischen Schaufelräder bedient, sei das jedes Mal wieder „Wahnsinn“, sagt er. Spaß mache es vor allem dann, sagt Broich, wenn der Tonnenzähler, eine digitale Anzeige auf seinem Pult, Bestwerte anzeige. „Wenn ich gut bin, baggere ich 20 000 Tonnen in acht Stunden weg“, sagt er.

Trotz der vielen Tonnen, die täglich im Tagebau bewegt werden, erzählt Broich, ist Baggerfahren ein Job, der Fingerspitzengefühl erfordert. „Jede Art Kohle fühlt sich anders an.“ Etwa die Kesselkohle, die im Kraftwerk Boxberg verheizt werde, das rund 2,28 Millionen Haushalte mit Strom versorgt. Oder brikettierfähige Kohle, die etwas feiner und schwefeliger ist. Jede Art Kohle muss anders bearbeitet werden. Wie sie auf die Schaufelräder anspreche, das spüre man bis hoch ins Führerhaus, sagt Broich.

Und natürlich verspüren die Menschen in der Lausitz auch einen gewissen Stolz auf die Kohle. „1991 war hier totes Land“, sagt Broich. „Der Bergbau hat den Leuten damals Hoffnung gegeben.“ Es entstanden Freundschaften, neue Verbindungen. In den ostsächsischen Tagebauen wurden Arbeiter aus fremden Ländern angelernt. Man bildete sich etwas auf das eigene Können ein. „Die Kohle hat die Region in schweren Zeiten zusammenhalten lassen“, sagt Broich.

Das alles ist erst 30 Jahre her. Kommt der Kohleausstieg nun zu zeitig? „Es ist nicht schön für die Umwelt, was wir hier machen“, sagt Broich. Aber er mache sich eben Sorgen um seine Region, um seine Leute. Er kenne Autoverkäufer, die drei von vier Autos an Kohlemitarbeiter verkaufen. An wen, fragt sich Broich, sollen sie denn verkaufen, wenn die Kohle einmal nicht mehr ist?

Das Problem zu lösen, ist die Mission der Kohlekommission. Über 20 Jahre will sie 40 Milliarden Euro in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen ausgeben. Broich setzt keine großen Hoffnungen in das Projekt. „Von dem Geld werden Schwimmbäder oder Kulturzentren gebaut“, sagt Broich. „Aber wer soll denn dort hingehen, wenn niemand mehr wirklich Geld verdient?“ Insgesamt gehen durch die Kohle 1,4 Milliarden Euro an Gehältern in die Region. Nicht nur an Kohlearbeiter, sondern auch ihre Auftragnehmer, ihre Zulieferer. In erster Linie, sagt Broich, müssten daher jetzt neue Arbeitsplätze in die Region.

Und auf eine gelungene Ansiedlung ist die Kohlekommission besonders stolz: Elektroauto-Herstellers Tesla kommt nach Brandenburg, baut ein Werk mit 12 000 Angestellten. Für den Osten: Ein Coup. Aber zwischen dem Tagebau Nochten und dem Ort Grünheide, wo das Werk gebaut wird, liegen zwei Autostunden. Broich sagt: „Die Lausitz wird dann noch mehr zur Pendlerregion.“

Das Ende der Kohle wird auch das Ende eines gewissen Lausitzer Zusammenhalts bedeuten, der erst mit ihr angefangen hat. Und nach der Arbeit mit dem Fahrrad bei der Oma vorbeikommen, sagt Broich, das ginge dann auch nicht mehr. Seit einigen Wochen bewirbt er sich auf verschiedene Jobs in seiner Region. „Ich will nicht weg, ich will nur meinen Marktwert testen“, sagt er.

Zwischen Endstation und Neuanfang: Christopher Weiß (30) arbeitete sieben Jahre lang im Braunkohletagebau, kündigte, und jobbt nun als Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Quelle: privat

Zu jung für die Rente

Andere sind aber schon längst weg. Wenn Christoph Weiß sagen soll, an welchem Tag er seinen Entschluss fasste, dann nennt er den Abend des 26. Januar 2019. An den erinnert sich der damalige Kohlebaggerfahrer noch ganz genau. Es war der Tag, an dem die Bundesregierung das Jahr 2038 als Datum des Kohleausstiegs festlegte. Und Weiß, 30 Jahre alt, rechnete. Wie alt würde er sein, wenn sein Job verschwindet? Dann legte er sich schlafen. Und am nächsten Tag zog er ein Hemd an und bat seine Freundin, ein Bewerbungsfoto von ihm zu machen.

Sieben Jahre lang fuhr Weiß zum Arbeiten in Tagebaue: Jänschwalde bei Cottbus, oder Nochten bei Görlitz. Er überwachte die Bagger, für den Fall, dass sie heiß laufen. Oft fuhr er sie auch selbst. Und er verdiente gut. Jetzt ist er seit fast einem halben Jahr Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Weiß hat seine Grube gegen einen Bürojob getauscht. Er koordiniert Züge, stellt Weichen und Signale. Eine Art „Fluglotse für Züge“, wie er sagt.

Eine gute Entscheidung? „Auf jeden Fall“, sagt Weiß.

In der Lausitz träumen viele junge Menschen, vor allem Männer, von einem Job in der Braunkohle. „Das ist wie VW in Wolfsburg oder Audi in Ingolstadt“, sagt Weiß. „Als junger Mann in der Grube hat man es geschafft.“ Jedenfalls war das einmal so. In den vergangenen Jahren – mit dem vereinbarten Kohleausstieg – endete das Ansehen der Kohle. Denn die meisten Jobs in der Grube wird es nur noch bis 2038 geben. Christoph Weiß wäre dann 47 Jahre alt. „Zu jung für die Rente, aber auch zu alt für eine Umschulung“, sagt er.

„Für mich wird es nicht reichen“

Die Bahn sagte ihm, dem gelernten Mechaniker, sofort zu. Und Weiß ging zu seinem Chef. Viele ältere Kollegen werden vor dem Kohleausstieg in Rente gehen, aber Weiß ist der Jüngste in seiner Schicht. „Für mich wird es nicht reichen“, sagte er zu seinem Chef. „Er verstand, aber er schluckte auch.“ Denn Weiß war nicht der einzige, der in den zurückliegenden Jahren kündigte. Eine Kollegin wechselte in eine Zukunftsbranche, zu einem Hersteller von Autobatterien. Auch ein anderer Kollege ging.

Auch die Bewerberzahlen auf Ausbildungsplätze beim Kohleunternehmen LEAG gingen zurück: Gab es in den 2010er-Jahren noch 1200 Bewerber auf 100 Stellen, sind es jetzt nur noch rund 300. Sitzen die letzten verbliebenen Kohlekumpel also bald ganz allein in der Grube? In einem Tagebau, in dem Weiß früher arbeitete, wurde bereits eine von vier Schichten aufgelöst. Auch Wochenendarbeit gibt es kaum noch.

Was auf die Region zukommen könnte, wenn die Kohle einmal nicht mehr ist, macht sich jetzt schon bemerkbar. Einzelne Vereine und Veranstaltungen werden nicht mehr so stark mit Kohlegeld gefördert wie früher. Der Sponsorvertrag der Lausitzer Füchse, der stolzen Eishockeymannschaft, wurde neuerdings nur noch um ein Jahr verlängert.

„Einer muss den Anfang machen“

Manchmal, wenn Christoph Weiß in seinem neuen Job im Stellwerk sitzt, sieht er Züge voll Kohle vorbeifahren. Ja, wirklich: Es wird Steinkohle aus Polen nach Westdeutschland gefahren, um sie dort zu verfeuern. Ob Weiß dann daran denkt, dass er noch in seinem Bagger sitzen und selbst Kohle fördern könnte?

„Es ist nun mal so, einer muss den Anfang machen“, sagt er. „Für mich war es die beste Entscheidung, zu gehen.“

Von Josa Mania-Schlegel