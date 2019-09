Die Krankenhauslandschaft wird sich weiter verändern

Kommentar von Thomas Lieb

Es ist nur ein paar Jahre her, seit das Bornaer Sana Klinikum mit den Plänen, am bedeutendsten Klinikstandort südlich von Leipzig eine Neurochirurgie aufzubauen, auch in der Messestadt für Aufmerksamkeit sorgte. Es war nicht das erste Mal, dass das Bornaer Krankenhaus renommierte Ärzte aus der Großstadt erfolgreich aufs Land locken konnte. Kein Wunder – Borna ist als Arbeitsort für Mediziner aus Leipzig nicht nur logistisch attraktiv. An der vergleichsweise großen Klinik außerhalb der Stadtgrenze sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten für Mediziner größer als an Kompetenzzentren wie beispielsweise dem Uniklinikum, wo Chefarztposten hart umkämpft sind.

Und jetzt das. Der Freistaat Sachsen gibt der einst hochgepriesenen Bornaer Fachabteilung keine (wirtschaftliche) Chance. Und das, obwohl es den Bedarf an neurochirurgischen Leistungen in der Region durchaus gibt – mit durchschnittlich über 400 Behandlungsfällen (Verletzung des Schädelinneren) liegt die Bornaer Klinik hier im oberen Bereich. Warum also?

Die Entscheidung Sachsens, die dazu führte, die Pläne zur Neurochirurgie in Borna endgültig über den Haufen zu werfen, darf durchaus als eine Reaktion auf die Debatte zur Veränderung der Krankenhauslandschaft in Deutschland gewertet werden. Die Experten-Studie, die eine bessere Patientenversorgung verspricht, wenn medizinische Leistungen auf weniger Kliniken konzentriert werden, dadurch aber die Versorgungsqualität steigt, sieht genau solche Einschnitte vor. Einschnitte, die schmerzhaft sind, von denen aber alle profitieren würden. Das Sana Klinikum Borna reagiert nachvollziehbar auf diesen Rückschlag. Der zweifelsohne einer ist. Der aber logisch ist und die Bedeutung dieser Klinik mit einem breiten medizinischen Spektrum nicht in Frage stellt.

