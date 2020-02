Leipzig

Der Naturschutzbund ( Nabu) rechnet mit einem baldigen Start der Kröten- und Amphibienwanderung in Sachsen wegen steigender Temperaturen. „Wenn es am kommenden Wochenende etwas wärmer wird, dann kann es vielleicht schon losgehen“, sagte eine Nabu-Sprecherin. Wenn die Temperaturen etwa 7 oder 8 Grad Celsius erreichen, machen sich die Tiere demnach bei Einbruch der Dämmerung auf den Weg zu ihren Laichgewässern.

In Sachsen sind dann hauptsächlich Erdkröten unterwegs - aber auch andere Arten wie die braun-grau gefleckte Knoblauchkröte kommen aus ihren Verstecken. Eine große Gefahr für die Kröten ist das Überqueren von Straßen. Der Nabu stellt daher Schutzzäune auf, an denen die Tiere in Eimer fallen. Die Naturschützer tragen die Amphibien dann gesammelt über die Fahrbahn zu ihren Gewässern.

„Wir suchen noch dringend Unterstützung für die Betreuung dieser Zäune. Alleine bei Torgau ist es ein zwei Kilometer langer Abschnitt“, sagte die Sprecherin. Der warme Sommer im vergangenen Jahr habe sich negativ auf die Entwicklung der Bestände ausgewirkt. „Gewässer waren ausgetrocknet. Umso wichtiger ist es, dass dieses Jahr möglichst viele durchkommen.“ Interessenten können sich an den Nabu-Landesverband in Leipzig oder an die Gruppen vor Ort wenden.

von dpa