Die LVZ-Leser schreiben zu Corona-Hilfen, Impf-Chaos und Wahlergebnissen

Auch in den ersten Wochen des neuen Jahres bestimmt Corona und dessen Folgen das Leben in Sachsen und dem Rest Deutschlands. Weiter verfolgen die LVZ-Leser mit einem kritischen Blick die Bemühungen der Politik, mit den Folgen der Pandemie fertig zu werden.

Leider auch typische Verallgemeinerungen

Zum Leserbrief „Die inneren Werte gehen verloren“ von Getraute Schuster (92) vom 26. Januar: Schön, dass es Frau Schuster in ihrem Alter gut geht und sie das tägliche Leben noch so verfolgen kann. Und aus ihrer Sicht sind die Argumente auch zu verstehen. Leider sind auch typische Verallgemeinerungen dabei, als ginge es nur um Party, Feiern und sonstige aus ihrer Sicht überflüssige Dinge.

Es ist sehr leicht, aus einer abgesicherten Position der regelmäßigen Rente, welche in den letzten Jahren auch aufgrund der positiven Lohnentwicklung regelmäßig gestiegen ist, so zu argumentieren. Ich frage mich aber, ob man das auch noch so gut finden würde, wenn die Rentenanpassungen nicht nur nach oben der Lohnentwicklung folgen würde, sondern auch nach unten und in den nächsten Monaten die Renten aufgrund der Lohnentwicklung gekürzt würden. Dann würden wahrscheinlich viele Rentner, welche die ergriffenen Maßnahmen alle ganz toll finden und dabei in egoistischer Weise nur an sich denken, obwohl das Geld für ihre Rente von den jetzt Tätigen erarbeitet wird, wohl nicht mehr alle Maßnahmen – welche die Wirtschaft kaputt machen und Millionen von Menschen praktisch über Monate Berufsverbot erteilen – nicht mehr so toll finden.

Zudem vergisst Frau Schuster die körperlich hart arbeitenden Menschen in Alten-und Pflegeheimen, in den Intensivstationen der Krankenhäuser, in den Supermärkten ... Diese dürfen sich von ihrer harten Arbeit jetzt nur noch, weil man ihnen das Reisen selbst im Inland verbietet, da das in diesen Bereichen oft in den Arbeitsverträgen geregelt ist, nicht in Risikogebiete reisen zu dürfen, daheim erholen. (Falk Wehner, 04347 Leipzig)

Beim Impfen Beispiel aus Berlin folgen

Zu „Sachsen soll Corona-Ausschuss bekommen“ vom 26. Januar: Man möchte für das bestehende Krisenmanagement noch einen Corona-Ausschuss gründen – cool! Mit vereinter Kraft geht alles schneller und besser – meint man. Die Freude müsste bei uns allen groß sein. Man sollte die Impftermine einfach besser koordinieren, kein stundenlanges Warten am Telefon oder der Online-Anmeldung. Vielleicht könnte man die Erfahrungen und Vorgehensweisen zum Beispiel aus Berlin (Ältere über 80 Jahre werden benachrichtigt und mit dem Taxi zum Impfen und zurück gebracht) annehmen. Würde denn der neue Ausschuss mit noch mehr Personen detaillierter arbeiten? Es könnten sich dadurch alle Impfwilligen ein besseres Bild machen, wann die lang erwartete Impfung erfolgt. Aber ... wo bleibt der Impfstoff? (K. Löbel, per E-Mail)

Verhindern des Reha-Sports gefährlich

Zu „Corona trifft Rehasport “ vom 25. Januar: Als betroffener Reha-Patient und Mitglied des Reha-Vereins SRZ Leipzig möchte ich mich dazu zu Wort melden: 70-jährig, Wirbelsäulenoperation, Herzinfarkt, per Rezept vom Arzt bin ich zur Rehabilitation für Wirbelsäule und Herz in dieser sehr guten Rehasport-Einrichtung, Herzsport sogar unter ärztlicher Aufsicht. Bei über 1000 aktiven Vereins-Mitgliedern/Patienten keine Corona-Infektionen bisher und trotz Einhaltung aller Hygieneregeln dennoch Schließung des Zentrums. Die Wiederherstellung beziehungsweise Erhaltung der Gesundheit wird einer unsäglichen Politik geopfert. Tiefer kann man nicht in Menschenrechte eingreifen, ignorieren, verbieten, ja Gesundheit verschlechtern. (Steffen Benkert, Leipzig)

Reduzierte Mobilität ist das nicht

Zum Pandemie-Verhalten: Seit Wochen bewegen meine Frau und ich uns in der Freizeit nur im 10-Kilometer-Radius, halten uns stoisch an jede noch so wahnwitzige und nicht nachvollziehbare Regelung, leben wie die meisten mit den aufdiktierten Einschränkungen. Man kann am Wochenende nicht in einen 30 Kilometer entfernten Wald fahren und allein (!) eine Tour machen. Scheinbar sind eine ganze Menge Deutsche aber weniger viral gefährdet. Wie sonst ist zu erklären, dass vornehmlich von Freitag bis Sonntag die Straßen und Parkplätze in Leipzig gefüllt sind mit Kennzeichen aus Gotha, Erfurt, Rügen, Frankfurt, Oschatz, Kassel, Burgenlandkreis, Wurzen, Stuttgart, um nur einige zu nennen. Vielleicht sollte sich die Polizei mal darum kümmern, schließlich soll ja die Mobilität eingeschränkt sein?

Stattdessen fährt diese mit dem Auto auf leeren Fußwegen herum und ermahnt die 80-jährige Seniorin mit Rollator, sie möge doch ihre Maske richtig tragen. Ganz ehrlich, auf solche „Solidarität“ und „Vernunft“ habe ich keine Lust mehr. (Marco Pazzi, Leipzig)

Kluge Politik sieht anders aus

Zu den Corona-Hilfen: Man stelle sich einmal vor, Hartz 4-Empfänger, Rentner, Studenten und Berufstätige hätten über mehrere Monate keine Bezüge mehr und müssten ihren Lebensunterhalt aus Ersparnissen und privaten Mitteln vollständig begleichen. Der berechtigte Aufschrei von linken Parteien, Gewerkschaften und Hilfsorganisationen wäre immens. Die Bundesregierung würde sofort reagieren und gegensteuern.

Nun sind es aber Selbstständige, Gastwirte und Unternehmer, denen das Gleiche zugemutet wird und ein berechtigter Aufschrei von HWK und IHK erfolgt. Aber es geschieht nichts. Gerade die Betriebe, die oftmals über Jahrzehnte hunderttausende Euro an Steuern gezahlt haben, lässt man fallen. Sie erhalten keinerlei Unterstützung, weder auf kommunaler noch auf Landes- oder Bundes-Ebene. Ein vielfaches der Mittel, die jetzt zurückgehalten werden, müssen später eingesetzt werden, um Steuerausfälle zu kompensieren. Kluge Politik sieht anders aus. (Ralf Zimmermann, 04442 Zwenkau)

Fadenscheinige Argumentation

Zu „Millionen für landeseigene Betriebe im Corona-Jahr 2020“ vom 23. Januar: Wie kann es sein, dass einerseits die LVZ in kurzen Abständen über immer neue Umsatzrekorde von DHL mit Luftfracht im Corona-Jahr 2020 berichtet, nun aber der Flughafen Leipzig/Halle pauschal über die Mitteldeutsche Flughafen AG mit Millionen Euro gestützt wird? Den Rückgang der Passagierzahlen durch Corona dafür verantwortlich zu machen, ist mehr als fadenscheinig. Wenn der Flughafen in der Frachtsparte nicht kostendeckend arbeitet, soll er bitte schön erst mal marktüblich Start- und Landeentgelte berechnen, die darüber hinaus endlich nach Lärmklassen und Emissionsmengen von CO2 zu staffeln sind, wie auch mit Nachtzuschlägen versehen werden. Dann hätte der Flughafen ja vielleicht auch endlich mal Geld, um den Tausenden von Nachtfluglärm geplagten Anwohnern bessere Schallschutzmaßnahmen zu finanzieren. (Joachim Senf, 04178 Leipzig)

Wünsche mir wieder offene Debattenkultur

Zum Dialog-Angebot von Sachsens Ministerpräsident mit Gegnern von Corona-Maßnahmen: Ich befürworte ausdrücklich, dass Herr Kretschmer mit fundamentalen Kritikern in einen Dialog ging. Allein damit beweist er eine wichtige Führungsqualität: Das Zuhören und die Fähigkeit, das eigene Ego etwas zurück nehmen zu können. Jeder Teil der Gesellschaft soll gehört werden können. Ausgrenzen, totschweigen oder stigmatisieren ist definitiv der falsche Weg. Wir sollten wagen, all jene zu integrieren die anderer Meinung als der Mainstream sind. Wenn unsere Gesellschaft heilen will, müssen alle Anteile wieder eingegliedert werden. Dazu gehört es eben auch, die unbequemen Menschen und Meinungen auszuhalten. Das bedeutet gelebte Demokratie. Ich wünsche mir wieder eine offene Debattenkultur. (Jens Winter, 04720 Döbeln)

Meinung der Gegenseite hören

Zum Dialog-Angebot von Sachsens Ministerpräsident mit Gegnern von Corona-Maßnahmen: Sicher haben die „Querdenker“ eine krude politische Einstellung. Allerdings sollte man derartige Menschen nicht ignorieren. In welchem Umfang eine Diskussion stattfindet, sei dahingestellt. Auch „unliebsame politische Strömungen sind vorhanden, und jeder sollte die Meinung der Gegenseite hören und versuchen zu verstehen. Wie schwer das auch immer ist und welche unsinnigen Argumente vorgetragen werden. Respekt Herr Kretschmer. Meckern ist einfacher als konstruktiv zu agieren, werte Linke und Grüne. (Michael Lehnhardt, per E-Mail)

Das Wahlverhalten ist also schuld

Zum Artikel „Viel Corona, viel AfD: Alles Zufall?“ vom 25. Januar: Da bemühen sich unzählige Virologen, eine Erklärung für das unterschiedliche Fortschreiten der Corona-Infektionen in Deutschland zu finden und die LVZ hat mit diesem Artikel die geniale wissenschaftliche Erklärung gefunden: Das Wahlverhalten ist also schuld, da es die Entwicklung der Fallzahlen exakt widerspiegelt. Wo bleibt der Aufschrei der Wissenschaft? (Lothar Schmidt, 04158 Leipzig)

In der dargelegten Form zu agitatorisch

Zum Artikel „Viel Corona, viel AfD: Alles Zufall?“ vom 25. Januar: Ich verstehe, dass die ungeliebte AfD mit allen Mitteln bekämpft wird. Aber die Formulierung „Viel Corona, viel AfD“ erscheint mir in der dargelegten Form zu agitatorisch. Daran ändern auch die Fragezeichen zu den einzelnen Beispielen nichts. Erinnerung: Vor einigen Monaten waren auf Karten der Westen und Süden tiefrot, alles AfD-Anhänger damals, außer im Osten? Heute ist es nahezu umgedreht laut verwendetem Stichtag. Großer Ideologiewandel in der Bevölkerung? Oder nur zeitverschobene Corona-Wellen? (Reiner Zirngibl, per E-Mail )

Entwicklung im Wahljahr von Interesse

Zum Artikel „Viel Corona, viel AfD: Alles Zufall?“ vom 25. Januar: Was sind nicht alles für Korrelationen seit einem Jahr durchgewaschen worden. Nun wird interessant sein, wie diese sich für Sachsen und anderswo in einem Wahljahr entwickeln. Nach dem Forscherteam geht es um Korrelationen im Zusammenhang von Demokratie und Zivilgesellschaft. Zum Heimatkreis von Herrn Höcke sind wir nun informiert. Die Korrelation Corona-AfD-CDU/Regierungsparteien in Sachsen sollte nachgereicht werden. Mit der „Typen“-Einordnung von Herrn Wanderwitz allein kommen wir nicht weiter. (Hubert Mai, 04328 Leipzig)

Für mich ist das Populismus

Zum Artikel „Viel Corona, viel AfD: Alles Zufall?“ vom 25. Januar: In dem Beitrag wird wieder der Zusammenhang zwischen AfD und Corona thematisiert. Unser Ost-Beauftragter Marco Wanderwitz macht es sich ganz leicht und sagt: „Man braucht sich die Typen nur anzusehen.“ Schon steht für ihn fest, wer die Schuld an den hohen Infektionszahlen trägt. Für mich ist das Populismus, wie er sonst bei der AfD verurteilt wird. Als Ost-Beauftragter sollte er eher nach den Gründen suchen, warum sich mancherorts ein Drittel der Wähler nicht von den etablierten Parteien in Brüssel vertreten sieht, anstelle Feindbilder zu malen. (Klaus Pickny, per E-Mail)

Warum wählen so viele im Osten die AfD?

Zum Artikel „Viel Corona, viel AfD: Alles Zufall?“ vom 25. Januar: Matthias Koch, Ihr Artikel enthält viel Richtiges, aber das ist alles nicht neu, und Wichtiges fehlt. Warum stellen und beantworten Sie nicht die wiederholt an die LVZ gesendete Frage: „Warum wählen in den neuen Bundesländern, in Sachsen so viele Menschen die AfD?“ Machen Sie sich bitte die Mühe, diese Frage zu analysieren, auch gemeinsam mit dem Ostbeauftragten Marco Wanderwitz. Dass wir im Osten „mangelndes Demokratieverständnis haben“, wird kritisiert. Ursache ist mangelnde politische Bildung, laut dem Bericht „30 Jahre Einheit“.

Sie als LVZ und Sie, werter Herr Koch, sollten sich verteidigen gegen diese Vorwürfe. Und Sie sollten Lehren daraus ziehen, dass die politische Bildung durch die Lokalmedien und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht genügt. Aber Ihr Artikel ist sehr kontraproduktiv, weil der Aufsatz entscheidende Zusammenhänge weglässt. Das ist meines Erachtens auch nicht ehrlich, viele Leser merken das. (Hans-Joachim Hoffmann, per E-Mail)

Lehrer sein ist eine Berufung

Zum Artikel „Pisa-Chef kritisiert Lehrerausbildung“ vom 11. Januar: Aufgrund meines hohen Alters wollte ich mich eigentlich nicht mehr speziell zur Lehrerausbildung in Deutschland äußern, denn alle meine Warnungen und Vorschläge in den 1990er-Jahren, auch zur Jahrtausendwende (zum Beispiel in Vorträgen „Was sich an der Bildung in Deutschland ändern muss“) sind von den Bildungsorganen nicht gehört oder nicht beachtet worden. Aber der Beitrag des Pisa-Chefs Andreas Schleicher riss mich aus meinem Großvater-Sessel.

Die Lehrerqualität (fachlich wie allgemein menschlich) ist das Entscheidende in der Schulbildung, das haben schon Untersuchungen in den 1970er-Jahren eindeutig gezeigt. In meinem Beitrag anlässlich des für mich an der Volkshochschule Leipzig 2013 anberaumten Ehrenkolloquiums führte ich zur Lehrerausbildung und zum Lehrerberuf unter anderem Folgendes aus: Der Lehrerberuf ist etwas Besonders. Ihn gut auszuüben bedarf es einer guten Einstellung (der Lehrer sollte für seinen Beruf „brennen“) und einer speziellen Begabung.

Ich habe (im Zusammenhang mit dem Projekt Senioren ans Netz) junge Menschen ohne pädagogische Vorbildung erlebt, die können es. Und ich habe Studenten nach vier bis fünf Jahren Lehrerausbildung erlebt, die vermögen es nicht! Lehrer sein ist eine Berufung. Ob sich jemand für diesen Beruf eignet, könnte man durch Eignungstests feststellen oder in den ersten beiden Semestern des Studiums. (Prof. Dr. Heinz Lohse (92), 04105 Leipzig)

Erneuerung ist ausgeblieben

Zu „Neuer Chef, alte Zerrissenheit: Armin Laschet hat’s geschafft“ vom 18. Januar: Es bestand die Hoffnung, dass die CDU sich nach dem schleichenden Verfall unter der Ära Merkel erneuert und wieder als große Volkspartei wählbar ist. Das Ergebnis mit Armin Laschet ist eine tiefe Enttäuschung und die Folge wird ein weiterer, wahrscheinlich beschleunigter Verfall sein. Wieder einmal hat der CDU-Parteitag denjenigen auf den Schild gehoben, von dem sich die zweite Riege die beste Manipulierbarkeit erhofft. Das ging schon mal schief.

Es liegt auf der Hand, dass der Profiteur von diesem Ränkespiel die AfD sein wird, denn CDU-Wähler in den Randbereichen, die wegen der Hoffnung einer Erneuerung bei der CDU bis heute geblieben sind, werden nun ernsthaft die Alternative in Betracht ziehen. (Volkhard Richter, per E-Mail)

Kanzlerkandidat wird man so nicht

Zu „Kulturelles Kapital – Robert Habeck möchte Kanzlerkandidat der Grünen werden“ vom 19. Januar: In diesem Jahr wird für Deutschland ein neuer Kanzler*in gewählt und es gibt schon diverse Anwärter*innen. Nun frage ich mich aber, was sich denn Herr Habeck mit diesem Ausspruch denkt: „Patriotismus, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht“. Für wen will er denn kandidieren? Mit dieser Meinung kann man kein Kanzler von Deutschland werden! (Petra Koch, 04279 Leipzig)

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

