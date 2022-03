Leipzig

„Das schaffst du locker“, kommentierte ein Kollege mein Vorhaben, in der Fastenzeit auf Zucker zu verzichten. Andere waren da skeptischer: Zucker ist deutlich mehr als Kekse und Schokolade und mittlerweile in unzähligen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. Vorsorglich hatte ich in der Küche losgelegt und eigene Brotaufstriche und Snacks fabriziert.

Doch nach mehr als anderthalb Wochen kann ich sagen: Es läuft. Ich vermisse nichts. Sicher, wenn ich sehe, dass die örtliche Konditorin auf Instagram ihre Kreationen postet, finde ich den Anblick von mit Schokolade überzogenen Torten, Ecliars oder Zimtschnecken toll. Und dann klicke ich die Bilder weg und gut. Offenbar ist es tatsächlich so, lässt man den Zucker erst einmal weg, verabschiedet sich auch der Heißhunger. Hilfreich ist auch, dass zwei Freundinnen das gleiche Fastenprogramm gewählt haben. Wir tauschen uns aus und versorgen uns mit Tipps: dass Datteln und Zimt selbst kreiertem zuckerfreien Müsli einen Geschmackskick geben oder wo man am besten Erdnussbutter ohne Zucker kauft.

Das Schöne daran: Ich habe kein Gefühl von Verzicht und fühle mich gut. Okay, der Schlaf ist noch ausbaufähig, doch obwohl ich morgens sehr zeitig aufwache, meistens gegen halb fünf, bin ich fit und auch das Mittagstief bremst mich momentan nicht so sehr aus.

Zu schaffen macht mir dagegen die Bemerkung einen Bekannten, der Neurologe ist. „Das Gehirn braucht Zucker“, meint der Arzt und muss es schließlich wissen. Das hatte gesessen. Gedächtnislücken waren nun wirklich nicht mein Fastenziel. Auf Nachfrage wird allerdings klar, kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot oder Pasta liefern dafür auch die nötige Glukose. Glück gehabt, Nudeln liebe ich, genauso wie ein gutes Sauerteigbrot. Für alle Fälle erweitere ich mein Mittagessen um etwas Obst – sicher ist sicher.

Von lvz