Liveticker zur Landtagswahl in Sachsen: Hohe Wahlbeteiligung in Leipzig

Mitteldeutschland Tag der Entscheidung - Liveticker zur Landtagswahl in Sachsen: Hohe Wahlbeteiligung in Leipzig Quo vadis, Sachsen? Im Freistaat wird heute ein neuer Landtag gewählt. In Leipzig ist die Wahlbeteiligung bis zum Mittag schon doppelt so hoch wie zur gleichen Zeit vor fünf Jahren. LVZ.de berichtet vom Tag der Entscheidung im Liveticker.

Eine Wählerin sitzt mit ihrem Wahlzettel für die Landtagswahl in Sachsen bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal in einer Wahlkabine. Quelle: Robert Michael/dpa