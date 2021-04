Leipzig

Bei der Leipziger Wirtsfamilie Grahl ist wieder Hoffnung eingezogen: Das neue Härtefallprogramm des Bundes und des Freistaates könnte den Erhalt der Traditionsgaststätte Barthels Hof ermöglichen, die die Grahls seit 2012 in der Leipziger Innenstadt betreiben. Was einst vielversprechend anfing, hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Alptraum entwickelt. Jetzt könnte alles wieder gut werden – wenn die von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) für Mitte Mai avisierten Härtefall-Gelder eintreffen. Und wenn Deutschland anschließend zügig aus dem Lockdown kommt. Leipzig Gastronomie müsste jetzt spätestens wieder zu den traditionell besonders Umsatzstarken Sommermonaten öffnen könne, hoffen die Grahls.

Ein Feuerteufel zündelt

Noch vor einiger Zeit sah die Welt deutlich düsterer aus. Ein Einbruch am 31. Januar 2019 – bei dem der Dieb weder den Tresor noch den Zigarettenautomaten von Barthels Hof aufbekam und offenbar aus Wut einen verheerenden Brand legte – zwang die dreiköpfige Wirtsfamilie, ihr Restaurant bis zum 28. Februar 2020 zu schließen. Denn im Juni 2019 war im Keller auch noch ein Leitungswasserschaden entdeckt worden. Und noch schlimmer: Wegen des Leitungsschadens musste im Keller eine neue Küche und eine neue Kühlanlage eingebaut werden – für insgesamt rund 150.000 Euro, die die Wirtsfamilie aufzubringen hatte. „Das hat unsere finanziellen Reserven nahezu erschöpft“, erzählt Inhaber Torsten Grahl.

Als 2020 die Corona-Pandemie richtig ausbrach, kam es noch schlimmer. „Wir hatten gerade mal drei Wochen wieder geöffnet, da mussten wir wegen Corona wieder schließen“, erzählt Sohn Tobias Grahl. Die Mitarbeiter erhielten wenigstens das Kurzarbeitergeld – Geschäftsführer Grahl nichts. Auch bei der Überbrückungshilfe I, die der Bund 2020 für die Monate Juni bis August zur Deckung der laufenden Kosten von Gastronomiebetrieben ausreichte, ging die Familie leer aus. Der Grund: Wer diese Hilfe erhalten wollte, musste die Umsätze des gleichen Vorjahreszeitraumes angegeben – und da war Barthels Hof wegen des Leitungsbruchs geschlossen gewesen. „Wir haben die Behörden angeboten, das Jahr davor als Vergleichsmaßstab zu nehmen, also den Juni, Juli und August 2018“, erzählt Torsten Grahl. „Doch da bekamen wir zu hören: ,Bei über 100.000 Antragstellern ist keine Einzelfallentscheidung möglich.’“

„Die Stadt hat uns enorm geholfen“

Die Familie kämpfte wie die Berserker und erreicht, dass sie wenigsten die Überbrückungshilfen II bekam, die der Bund für September bis Dezember 2020 gewährte. Auch die waren ausschließlich für die Fixkosten der Lokale vorgesehen. „Die Stadt hat uns enorm geholfen“, erzählt Torsten Grahl. „Auch die IHK, die Dehoga und Leipziger Bundestagsabgeordnete haben sich für uns eingesetzt.“ Aber auch diese Hilfe war ausschließlich für die Fixkosten der Lokale vorgesehen und bemessen – die Grahls mussten sehen, wie sie sich selber über Wasser halten können.

Dies sollte sich erst mit den sogenannten „November- und Dezember-Hilfen“ ändern, mit denen der Bund die Gastronomen für den Corona-bedingten Ausfall der traditionell besonders umsatzstarken Monate November und Dezember entschädigen wollte. Sie sollten dafür 75 Prozent des Umsatzes des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 erhalten – in dem Barthels Hof geschlossen war. Dadurch ging die Wirtsfamilie wieder leer aus. „Wir haben jeden Monat Ausgaben von mehreren tausend Euro“, schildert Tobias Grahl die prekäre Situation. „Aber wir haben keine Einnahmen.“

„Es ist gut, dass Deutschland uns hilft“

Und wieder schrieb die Familie an Behörden, Politiker und Verbände, um auf ihre unverschuldete Notlage aufmerksam zu machen. „Wir können doch nichts dafür, dass uns ein Feuerteufel heimgesucht hat und wir 2019 schließen mussten“, argumentierten die Leipziger Wirtsleute. Und: „Wir wollen einfach nur so behandelt werden, wie alle anderen auch.“ Auch die vom Bund ausgereichte Überbrückungshilfe III bekamen sie nicht, was die finanzielle Situation der Familie enorm zugespitzte. „Wenn wir jetzt keine Hilfen erhalten, dann war es das mit Barthels Hof und uns“, sagte damals Torsten Grahl.

Inzwischen ist klar, dass die Grahls Hilfe erhalten. Denn der Bund hat ein neues Härtefallprogramm für Fälle wie Barthels Hof aufgelegt und der Freistaat hat es kräftig aufgestockt. „Ich habe die Pressekonferenz von Herrn Dulig auf meinem Tablet live verfolgt“, erzählt Familienoberhaupt Torsten Grahl. „Wir sind seitdem optimistisch. Es ist gut, dass es in Deutschland solche Hilfen für Corona-Opfer wie uns gibt.“

Wirte hoffen auf Messen und Touristen

Mitte Mai soll das Geld aus dem neuen Härtefallprogramm eintreffen – so lange halten die Wirtsfamilie und ihre Mitarbeiter noch durch. „Unsere Mitarbeiter halten alle zur Stange“, erzählt Sohn Tobias. Doch auch in der Traditionsgaststätte weiß niemand, wann wieder geöffnet werden kann. „Wir hoffen, dass wir im Sommer aufmachen können“, erzählt Torsten Grahl.

Aber das Öffnen allein wird die Wirte auch nicht retten. Denn ein Corona-Betrieb, bei dem statt 60 Gästen im Erdgeschoss nur 35 sitzen und speisen dürfen, bringt nicht den Umsatz, den das kleine Familienunternehmen für seinen Überlebenskampf so dringend benötigt. „Die Touristen müssen wieder in die Stadt kommen und auch wieder Messen und Kongresse stattfinden“, meint Grahl. Doch auch ihn schwant: Das könnte noch eine Weile dauern.

Von Andreas Tappert