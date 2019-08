Halle

Am 13. Oktober wird in der Saalestadt Halle der Posten des Stadtoberhauptes neu besetzt. Schon im Vorfeld macht der Urnengang einige Schlagzeilen. Grund: Die Satirepartei „Die Partei“ tritt gleich mit zwei Kandidaten an – in Ostdeutschland ein absolutes Novum. Lediglich in Hannover hatten sich vor wenigen Wochen ebenso zwei Kandidaten der Spaßgruppierung zur Abstimmung gestellt.

Dörte Jacobi. Quelle: privat

Antreten wird neben dem Stadtvorsitzenden Martin Bochmann (Jahrgang 1974, Tontechniker) auch die Studentin Dörte Jacobi (Jahrgang 1986). In ihrem – wie immer nicht ganz ernst gemeinten – Wahlprogramm wird unter anderem die Wiederherstellung der vollen Souveränität Halle-Neustadts, die Ernennung der Hochstraße zum Unesco-Weltkulturerbe, die Einführung einer Maut für Fahrzeuge mit SK-Kennzeichen ( Saalekreis) sowie die Umbenennung des Eierwegs in Helmut-Kohl-Boulevard gefordert, was darauf anspielt, dass der einstige Bundeskanzler 1991 in Halle mit Eiern beworfen wurde.

Aktuelles Wahlplakat von Halles „Die Partei“ Quelle: privat

Nach aktuellem Stand müssen sich die beiden „Die Partei“-Kandidaten mit fünf weiteren auseinandersetzen. Neben dem parteilosen Amtsinhaber Bernd Wiegand haben der von Linken, SPD und Grünen aufs Schild gehobene Hendrik Lange (Linke), der von CDU und FDP nominierte Freidemokrat Andreas Silbersack, der Freie Wähler Falko Kadzimirsz und der parteilose Feuerwehrmann Daniel Schrader ihren Hut in den Ring geworfen.

Die Saalestadt machte bei den vergangenen OB-Wahlen regelmäßig von sich reden. So trat im Jahr 2000 mit Steffen „Grossi“ Grossmann eine schillernde Gestalt an, der als „ Deutschlands dickster Stripper“ (125 Kilo) firmierte, stets einen Hut mit einer Schallplatte trug und am Ende 743 Stimmen erhielt. Bei einer weiteren Wahl wollte ein Uhrmacher Oberbürgermeister werden, der sich jahrelang vor allem mit seinen Akt-Kalendern in die Gehirne der Hallenser brannte.

(H)alle verrückt: Die beiden „Die Partei“-Protagonisten freuen sich jedenfalls schon auf die für den Wähler sicher „nicht ganz einfache Stichwahl“ …

Von Martin Pelzl