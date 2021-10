Die Powerfrauen vom Wermsdorfer Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Noch bis zum 7. November wird im Wermsdorfer Schloss die Sonderausstellung „Meine Hubertusburg“ gezeigt. Hier erzählen sechs Powerfrauen aus ihrem privaten und beruflichen Leben, die ganz eng mit dem größten Jagdschloss Europas verbunden ist, das bis heute auch als Klinik genutzt wird.

Karin Johns Begegnung mit dem „verrückten Erfinder“

Karin John (77) wurde in Oschatz geboren. Nach dem Abitur fing sie als Lehrling im Labor der Klinik Hubertusburg an. „In der Zeit war ich so begeistert von dem Ort, wollte gern hier wohnen. Das ist wie ein Dorf im Dorf.“ Mit ihrem Mann zog sie in eine Wohnung im Rundflügel der Hubertusburg, wo

Karin John Quelle: Frank Hörügel

auch die drei Töchter aufwuchsen. „Das Schöne war: Die Mädchen gingen alleine in die Kinderkrippe, als sie laufen konnten.“ Die Krippe und der Kindergarten befanden sich gleich nebenan auf dem Hub-Gelände. Hier gab es auch einen Konsum, einen HO-Laden (Handelsorganisation, d. Red.), einen Bäcker, Friseur, Schuhmacher, Schneider und einen Tapezierer. „Alles, was man immer brauchte, gab es.“

Ihr Berufsleben startete Karin John als medizinisch-technische Assistentin im Labor der Klinik, wo sie bis 1990 arbeitete. Dann wechselte sie in ein Labor für ambulant tätige Ärzte, das am Bischofsweg eingerichtet wurde. „Das Arbeitsklima war sehr gut.“

An welche Anekdoten erinnert sie sich? „Als ich eines Tages mit dem Fahrrad zur Werkküche gefahren bin, kam ein Psychiatrie-Patient, klatschte mir auf den Hintern und sagte: Na, du kleine Ratte! Da bin ich vor Schreck vom Fahrrad gesprungen.“ Und auch an den „verrückten Erfinder“ Karl Hans Janke kann sich Karin John gut erinnern. „Jeden Früh kam der ins Labor, stellte sich neben meinen Schreibtisch und sagte: Frau John, wünschen Ihre Damen etwas?“ Janke bekam einen großen Zettel in die Hand gedrückt und ging für die Frauen im Dorf einkaufen.

Und was empfindet die Wermsdorferin heute, wenn sie durch die Schlossanlage geht? „Ich empfinde Freude. Freude, dass das wieder so ordentlich gemacht ist.“

Helga Goldammer und die Kenny-Packungen

Helga Goldammer (71) wurde in Chemnitz geboren und zog 1958 mit ihren Eltern nach Wermsdorf. Zuerst arbeitete sie im Großhandel in Oschatz, wechselte dann aber nach Wermsdorf, wo es Krippenplätze für ihre zwei kleinen Kinder gab. Im Kindergarten der Hubertusburg verdiente sie ihr Geld mit Saubermachen. Ab 1980 arbeitete sie dann auf der Station 88, wo

Helga Goldammer Quelle: Frank Hörügel

Patienten mit Kinderlähmung (Poliomyelitis) behandelt wurden. „Da habe ich mich zum Beispiel um die medizinischen Bäder und die Kenny-Packungen (unter Wasserdampf erhitzte Wolldecken, d. Red.) gekümmert.“ Später arbeitete Helga Goldammer in der geschlossenen Abteilung für psychiatrische Patienten der Klinik und dann bis zu ihrem Renteneintritt 2011 im Wermsdorfer Caritas-Heim.

Wie hat sie die Zeit im Schloss Hubertusburg in Erinnerung? „Sehr schön. In der 88 mit den Polio-Patienten war es ein wunderbares Arbeiten, wir hatten ein super Kollektiv. Man kannte ja auch alle.“ Die Arbeit in der Frauenstation der geschlossenen Psychiatrie sei manchmal schwierig gewesen. „Die großen Säle mit den vielen Betten. In der Nachtschicht war das schon manchmal ein bisschen gruselig. Aber wir waren ja immer zu zweit.“

Wie sieht Helga Goldammer das Schloss Hubertusburg heute im Vergleich zu damals? „Ich gehe heute gern durch die Hub, das ist einfach schön. Aber früher, dieses Alte, das hat für mich irgendwie mehr hergemacht. Da war mal ein bisschen was abgebröckelt, das fand ich interessant.“

Edith Schneider aus der Schwestern-Dynastie

Edith Schneider musste nicht lange überlegen, als in Vorbereitung der Ausstellung nach Geschichten zur Hubertusburg gefragt wurde. Immerhin hat die heute 72-Jährige viele schöne Erinnerungen an ihre Zeit in den Kliniken. „Ich stamme aus einer richtigen Schwestern-Dynastie“, sagt sie oft

Edith Schneider Quelle: Jana Brechlin

scherzhaft. Ihre Oma und ihre Mutter arbeiteten schon in der Psychiatrie und Edith Schneider entschied sich für eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester – wie Jahre später ihre große Tochter auch. Dass oft mehrere Familienmitglieder „in der Hub“ tätig waren, sei keine Seltenheit gewesen. „Die Kliniken waren der größte Arbeitgeber hier im Ort.“

Als Edith Schneider 1969 nach ihrer Ausbildung in Leipzig in Wermsdorf ihre Arbeit begann, hatte sie keine illusorischen Vorstellungen vom Beruf. Durch ihre Oma und ihre Mutter wusste die Wermsdorferin schon als Kind, dass dazu auch Schichtbetrieb und Wochenendarbeit gehörte. „Das war klar. Aber ich hab es immer gern gemacht und war mit Leib und Seele Schwester“, sagt sie.

Zeitweilig lebte sie mit ihrer Familie auch im Schlossgelände und ihre Kinder gingen hier in den betriebseigenen Kindergarten. Und die Kliniken boten auch Möglichkeiten zur Entwicklung: Erst wurde Edith Schneider Stationsschwester und übernahm 1990 die Pflegedienstleitung des Krankenhauses. Eine schöne Zeit mit vielen tollen Arbeitskollegen, guten Chefs und einer großen Gemeinschaft sei es in der Hubertusburg gewesen, meint sie im Blick zurück.

Blumen und Geschenke zum Abschied von Rosel Lindgren

Rosel Lindgren (72) wurde in Liptitz geboren, lernte später Krankenschwester in der Klinik Hubertusburg und wohnte auch viele Jahre im Rundflügel. „Wir haben aber nicht gleich als Krankenschwester angefangen, mussten erst in die Putzkolonne, dann ins Waschhaus, in die Nähstube, in die Küche und

Rosel Lindgren Quelle: Frank Hörügel

dann auf Station, wo wir endlich an die Patienten ran durften.“ Von ihrem 16. bis zum 65. Lebensjahr arbeitete sie in der Klinik. „Als ich in Rente ging, stand der ganze Korridor voll Patienten mit Blumen und Geschenken.“

Die tiefsten Eindrücke in ihrem Berufsleben hat Rosel Lindgren in ihrer Zeit in der geschlossenen Psychiatrie gesammelt. „Furchtbare Angst. Da gab es so alte Pfleger. Die haben uns gesagt: Du musst immer mit dem Rücken an der Wand bleiben. Das erste halbe Jahr habe ich nur geheult.“ Hier lernte sie auch den „verrückten Erfinder“ Karl Hans Janke kennen. „Der mochte mich und brachte mir auch Schokolade. Manchmal sagte er: Heute gehen Sie nicht essen, das ist wieder alles vergiftet!“

Dennoch habe sie nie bereut, sich für diesen Beruf entschieden zu haben. Es habe einen guten Zusammenhalt gegeben. „Auf der Station war eine gute Atmosphäre. Jeder kannte jeden im Gelände der Hub, wir Frauen haben zum Beispiel auf dem Wäscheplatz gequatscht.“ Die letzte Zeit ihres Berufslebens sei dann allerdings schlimm gewesen. Da habe es viel Mobbing gegeben.

Was empfindet Rosel Lindgren heute, wenn sie heute durch die Schlossanlage geht? „Da blutet mir das Herz.“ Eine Freundin habe einmal gesagt: Die Hub ist ein Kuchen und da wird immer ein Stück abgeschnitten.“ Die Freundin habe recht behalten. Verschiedene Stationen und Einrichtungen seien im Lauf der Jahre geschlossen worden.

Für Karin Kießig stimmt in Wermsdorf alles

Karin Kießig (63) ist in Mügeln geboren. Sie lernte an der Leipziger Uni-Klinik Kinderkrankenschwester und arbeitete ab 1984 in der Kinderstation I in Wermsdorf, später in der Kinderchirurgie – bis zum 31. Dezember 1999. „Das Datum weiß ich genau, weil an diesem Tag die Kinderchirurgie in Wermsdorf

Karin Kießig Quelle: Frank Hörügel

geschlossen wurde. Dann bin ich nach Riesa gewechselt, bis zum Renteneintritt.“

An die Jahre in der Klinik Hubertusburg erinnert sie sich gern. „Das war eine prägende Zeit. Die Arbeit auf der Kinderstation und der Kinderchirurgie hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war ein gutes Klima.“ Im Schloss-Gelände konnte Karin Kießig zum Beispiel mit ihren kleinen Patienten spazieren gehen. Und mit den Kolleginnen und Kollegen kam sie gut zurecht. „In Wermsdorf stimmte alles. Hier hatten wir Bezugspunkte zu den Leuten, hier hatten wir Kultur und hier hatten wir Natur.“

Wie hat Karin Kießig das Schloss Hubertusburg in Erinnerung, als sie hier als Kinderkrankenschwester begann? „In der Zeit von 1984 bis 1990 war das eine lebende Stadt. Hier wohnten jede Menge Menschen.“ Und wie fällt ihr Vergleich zum heutigen Zustand aus? „Die Schlossanlage sieht gut aus, ist aber tot.“

Marianne Mehnert – das Gesicht der Sonderschau

Wenn das Marianne Mehnert wüsste: Die Wermsdorferin, die 2006 im Alter von 89 Jahren starb, ist zum Gesicht der aktuellen Ausstellung geworden. Ihr Foto ziert die Werbung für „Meine Hubertusburg“. Das hat seinen Grund, denn Marianne Mehnert, die Ende der 1920er Jahre aus Schkeuditz nach Wermsdorf kam, hat Jahrzehnte ihres Arbeitslebens in der Hubertusburg gewirkt. „Meine Mutti hat als Pflegerin angefangen, sich dann in der Abendschule zur Krankenschwester qualifiziert und schließlich in Arbeitstherapie gearbeitet. Bis 1977 sogar als leitende Arbeitstherapeutin“, berichtet Tochter Edith Pfüller. Wie so viele Frauen habe auch ihre Mutter nach dem Krieg ohne Mann dagestanden und musste die drei Töchter allein groß ziehen. „Im Drei-Schicht-Betrieb, das war schon hart“, erinnert sich die Tochter, „Wenn meine Mutti früh aus der Nachtwache kam, sind wir in die Schule gegangen.“

Marianne Mehnert mit ihren Töchtern Edith und Erika auf einer Aufnahme von 1944. Klein-Gerda machte das Schwestern-Trio dann vollkommen. Quelle: Sammlung Familie Pfüller

Marianne Mehnert habe für ihre Arbeit geschwärmt. In der Arbeitstherapie habe es von der Schneiderei über Korbflechterei oder Küche zahlreiche Gewerke gegeben. „Die Hub konnte sich praktisch selber versorgen“, sagt Edith Pfüller. Viele Arbeitsräume hätten sich unterm Dach des Schlosses befunden. Das hieß, 99 Stufen hoch und wieder runter – mehrmals am Tag. Dort galt es, sich immer wieder etwas einfallen zu lassen für die Patienten. „Da wurden zum Beispiel riesige Wandteppiche gewebt, das waren richtige Kunstwerke.“

Auch Edith Pfüller zog es in die Kliniken Hubertusburg: Nach einer Ausbildung in der Landwirtschaft schulte die Tochter zur Masseurin um und arbeitete dann im Bad der Physiotherapie. Auch der Enkel von Marianne Mehnert arbeitete zeitweise in der Hubertusburg, aus seiner Sammlung stammen auch das Foto und weitere Unterlagen, die jetzt in der Ausstellung zu sehen sind. „Mich hat es gereizt, dass Menschen wie meine Oma auf diese Weise Anerkennung erfahren – das hätten ganz viele verdient, die in der Hubertusburg den Betrieb am Laufen gehalten haben“, sagt Thomas Pfüller.

Von Jana Brechlin und Frank Hörügel