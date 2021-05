Die Preise in Leipzig klettern – auch ohne Corona-Zuschlag

Leipzig

Bei vielen Einkäufen müssen Kunden tiefer in die Geldbörse greifen. Nicht nur im Supermarkt. Die Fußpflegerin in Connewitz nimmt für ihre Behandlung plötzlich zwei Euro mehr, die Kosmetikerin in Mockau verzichtet noch darauf. Um ihre Kunden nicht zu verprellen, wie sie sagt. Gibt es nach dem Lockdown einen extra Corona-Zuschlag?

Die ersten Verbraucher beschweren sich

„Verbraucher berichten uns, dass bei bestimmten Dienstleistungen zumindest gefühlt die Preise steigen“, sagt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Dies betreffe beispielsweise Friseure, aber auch Restaurants, Fitnessstudios und Reisebüros, die Pauschalreisen anbieten. Dies seien Branchen, die in der Corona-Krise besonders gelitten haben, sagt Hummel. Bislang gebe es nur ein allgemeines Stimmungsbild von Verbrauchern, die sich in den Beratungen beschweren. Fakt sei aber, dass die Anbieter im Rahmen rechtlicher Möglichkeiten und der freien Marktwirtschaft jederzeit ihre Preise frei gestalten können. „Wenn Verträge langfristig festgelegt sind, geht das natürlich nicht. Da sind sie gebunden.“

Zusätzlicher Aufwand für Hygiene

Etliche Friseursalons haben bereits nach dem ersten Lockdown im Vorjahr zusätzliche Aufwendungen – etwa für Trennwände, Luftreiniger, Desinfektionsmittel und andere Hygienemaßnahmen – weitergegeben. „Viele Friseure, die im ersten Lockdown keinen Zuschlag genommen haben, tun das jetzt“, sagt Obermeisterin Sylvia Reimann-Richter von der Friseur-Innung Leipzig. Ob sie es als Hygiene-Zuschlag deklarieren, sei dahingestellt. Fakt sei aber, dass sich die Ausgaben für die Salons drastisch erhöht haben. Ein Beispiel: Während das Paket Handschuhe 3,50 Euro kostete, verlange der Hersteller jetzt 19,50 Euro. „Wenn wir nur die Hälfte der Plätze besetzen dürfen, sind auch nur die Hälfte der Kunden im Laden.“ Viele Vorschriften und Verordnungen seien für die Betriebe „finanziell der Wahnsinn“, so die Innungsobermeisterin.

Kosten für Material sind gestiegen

Einen Corona-Zuschlag gebe es nicht, sagt Andrea Wolter, die Sprecherin der Handwerkskammer zu Leipzig. „Es ist aber davon auszugehen, dass die eine oder andere Firma ihre Preise anheben muss, um den zusätzlichen Aufwand umzulegen.“ Ein Grund seien die „sehr intensiven Hygieneleistungen durch Corona“, die nicht nur von Bäckern, Friseuren oder Fleischern zu erbringen seien. „Auch die Gebäudereiniger haben einen deutlich höheren Materialeinsatz.“

Allerdings: Konkrete Beispiele für höhere Verbraucherpreise kann die Handwerkskammer derzeit nicht belegen. „Bäcker tun sich schwer, die Preise zu erhöhen. Denn das merken die Kunden schnell“, nennt Andrea Wolter ein Beispiel. „Die Preise werden aber steigen“, ist sich Jens Herzog, der Obermeister der Bäcker-Innung Leipzig, nahezu sicher „Doch an Corona liegt das nicht.“ In der Branche waren die Einbußen keineswegs so groß wie beispielsweise in der Gastronomie. Doch die Bäcker müssten wie viele andere Handwerksbetriebe unter explodierenden Materialkosten leiden. Wie berichtet, betrifft dies beispielsweise Holz, Stahlprodukte, Dämmstoffe, Farben und Lacke. Aber eben auch Mehl, das die Bäcker dringend benötigen.

Bäcker erwarten höhere Rohstoffpreise

„Die Rohstoffe werden knapp“, konstatiert Herzog, der sein Geschäft in Markkleeberg betreibt. „Es wird zwar eine gute Ernte erwartet. Doch die Flächen sind kleiner geworden, weil mehr Mais für die Bioanlagen angebaut wird, um Strom zu erzeugen“, so der Innungsobermeister. Jene Felder würden dann für die Nahrungsmittelproduktion fehlen. Bei Rohstoffen, die aus dem Ausland importiert werden, erwarte er in diesem Jahr eine Steigerung der Kosten in Höhe von zehn bis 15 Prozent.

Ob die Bierpreise steigen, ist offen. Die Brauereien müssen ebenfalls höhere Ausgaben, etwa für Rohstoffe, schultern. Quelle: Ralf Hirschberger

Auch Brauereien haben zu kämpfen

Wie wirkt sich die Situation denn auf die Bierpreise aus? „Dazu müssten wir einen Blick in die Glaskugel werfen können, gerade wenn man die weiteren Entwicklungen in der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche abschätzen wollte“, sagt Ines Zekert, die Sprecherin der Krostitzer Brauerei, die zur Radeberger Gruppe gehört. Der deutsche Biermarkt kämpfe seit Jahren mit gestiegenen Kosten in den Bereichen Rohstoffe, Energie, Verpackungsmittel, Transport und Arbeit. „Insofern hat Corona zwar einige Voraussetzungen weiter verschärft, aber keine grundsätzlich neuen Bedingungen geschaffen“, betont Ines Zekert. Die konkrete Preisgestaltung liege letztendlich aber bei den Gastronomie- und Handelspartnern.

Von Mathias Orbeck