Bayreuth/Leipzig

Totschlag im Affekt oder Mord mit Vorsatz? Auf der Zielgeraden der Zeugenvernehmung im Mordprozess Sophia ging es am Montag am Landgericht Bayreuth vor allem um die Motivation des Täters. Die ist bedeutsam für die Verurteilung und letztlich das Strafmaß, lässt sich aber nur schwer mit Fakten aus Ermittlungsarbeit und Leichenschau nachweisen. Richter Bernhard Heim hatte deshalb zwei Psychologen geladen, die das Unbewusste ins Licht der Verhandlung heben sollten und die dabei auch tiefe Einblicke in die Psyche des Angeklagten gaben.

„Er war als Kind ungewollt und übrig“, sagte Thomas Wenske zu Beginn eines biografischen Exkurses durch das Leben des Gewalttäters. Der Chefarzt der forensischen Psychiatrie Erlangen hatte im Vorfeld bei Boujemaa L. sogenannte Explorationen durchgeführt – befragte den Angeklagten und hörte seinen „bildhaften und detailreichen“ Ausführungen zu. Kindheit in ärmlichsten Verhältnissen, die eigene Mutter als Schwester verkannt, Vater gar nicht existent, Schulbildung nur rudimentär. Und immer wieder Gewalterfahrungen, Schläge vom Onkel, psychischer Druck. Später gelang ihm trotzdem eine Karriere als Trucker bis hin nach Europa, „mit einem für marokkanische Verhältnisse üppigen Gehalt“, so Wenske weiter.

Veruntreuung, Gefängnis, häusliche Gewalt

In den sozialen Aufstieg mischten sich zunehmend aber auch dunkle Flecken – veruntreute Ware, Gefängnisstrafe, vor allem auch brutale Attacken gegen seine Frau. Im Streit habe er „mehrfach unkontrolliert und ohne Gefühl auf sie eingeschlagen“, berichtet der Psychologe. Zum Teil erfolgten die Attacken auch mit Gegenständen, mit einem Teller voller Essen, dann ein kräftiger Stich mit einem Messer ins Brustbein. Warum? Zuviel Facebook, vernachlässigte häusliche Pflichten, angeblich zu teurer Lebensstil seiner Ehegattin, gab der 42-Jährige schon vergangene Woche zu Protokoll.

Der am Montag geladene Psychologe erklärte: „Er sieht den Problembereich immer bei den anderen.“ Wenske sprach von allgemein hoher Aggressionsbereitschaft beim Angeklagten, die spontan nach Streit und narzistischen Kränkungen einsetze und häufig unkontrollierbar sei. Zum selben Ergebnis kam auch seine unabhängig untersuchende Kollegin Andrea Leonhardt, die einen mehrstufigen Persönlichkeitstest durchgeführt hatte. Der ergab einerseits unterdurchschnittliche Intelligenzwerte, soziale Isolation und viele Selbstzweifel – außer bei der sexuellen Selbstwahrnehmung. Leonhardt diagnostizierte beim introvertiert und freundlich wirkenden 42-Jährigen andererseits auch ein hohes Maß an „nach außen gerichtete Aggressivität und eine erhöhte Bereitschaft, verbale und körperliche Gewalt einzusetzen.“

Verteidigung vermutet Kurzschlusshandlung

Aber wie kam es zum Gewaltexzess im Fall Sophia? Genau weiß das nur noch der Angeklagte selbst. In seinem Geständnis behauptet der Lkw-Fahrer, Sophia habe ihn bei einer Rast – etwa 30 Kilometer vor dem Ziel – plötzlich mit Vorwürfen konfrontiert und ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der angeblich verdutzte Trucker schlug danach mehrfach mit einem Metallrohr auf ihren Kopf. Für Verteidiger Karsten Schieseck war dies eine Kurzschlusshandlung, eine Affekttat, ein Moment, in dem man nicht mehr ganz bei Sinnen ist.

Laut Psychologe Wenske sind solche Affekthandlungen regelrechte Ausnahmezustände wie in Trance, bei dem anschwellender Groll plötzlich zum maximalen Ausbruch kommt und es anschließend häufig Schockzuständen bei den Tätern gibt. Auf Nachfrage sagt er: Es könnte durchaus auch sein, dass der Angriff auf Sophia auch affektiven Charakter hatte. „Falls Sophia ihm tatsächlich ins Gesicht geschlagen hat, könnte das eine kontrollierte Situation zum Kippen gebracht haben“, so der Erlangener Chef-Psychologe. Allerdings gebe es da einen Haken: Die Attacke war nachweislich nicht in einem Zug abgeschlossen.

Psychologe: Der Affekt war entschärft

Wie der Angeklagte in seinem Geständnis zum Prozessauftakt erklärt hatte, schlug er erst mehrfach auf die am Boden seines Lkws liegende Studentin ein, verließ dann das Fahrzeug, rauchte eine Zigarette auf dem Parkplatz, kam wieder zurück: Um festzustellen, dass sich die Studentin noch bewegt. Danach erfolgten wieder Schläge auf den Kopf der 28-Jährigen. „Es wurde ein zwei-zeitiges Tatgeschehen geschildert“, argumentierte Wenske gegenüber dem Gericht. Und: Im zweiten Teil, nach der Zigarettenpause, war der Affekt spätestens entschärft.

Ob Richter Heim diesen Annahmen folgen wird, ist noch unklar. Die Zeugenvernehmung und Befragung von Sachverständigen ist nun abgeschlossen. Am 10. September werden die Plädoyers von Verteidigung und Anklage erwartet. Der Urteilsspruch soll am 18. September fallen.

Von Matthias Puppe