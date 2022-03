Leipzig

Werner Beinert ist ein freundlicher und fröhlicher Mann. Er lächelt verschmitzt unter seiner Schiebermütze hervor, er erzählt aus seiner Kindheit und von seiner Familie. Aber die vergangenen Wochen haben ihn aufgewühlt. Das, was gerade in der Ukraine passiert, trifft den 92-Jährigen anders und direkter als Menschen der Nachkriegsgeneration. „Die Scheiße geht wieder los“ – das waren seine ersten Gedanken, als Putin vor vier Wochen seine Truppen in Bewegung setzte, um ein friedliches Land zu zerstören. LVZ-Reporter Björn Meine hat Beinert und zwei weitere Zeitzeuginnen besucht. Hier ist seine Reportage zum Anhören.

