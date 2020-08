Urnshausen

Zwölf Uhr mittags. Vielleicht auch ein wenig später. Die Sonne knallt gnadenlos vom Himmel herab. 34 Grad im Schatten! Feiner Sand schleicht um die Häuserecken. Überall sind die Fensterläden geschlossen. Wer irgendwie konnte, hat heute den Ort verlassen. War da die Melodie einer Mundharmonika?

Zwei glorreiche Halunken reiten am Saloon vorbei. Der Vordere mit dem breiten Hut heißt Markus und wurde in Osnabrück geboren. Das Greenhorn dahinter bin ich, wenn ich mich nicht recht irre. Da bleibt hinter der Ortschaft mein Wallach Jack unvermittelt stehen. Lauern da vorn Rothäute? Instinktiv kneife ich die Augen zusammen, gefasst auf das Schlimmste. „Der muss nur kacken“, sagt Markus und rückt seinen breitkrempigen Hut gerade. Hinter mir ertönen Geräusche wie aus einem getunten Sportwagenauspuff. Zwiebel-Jack räumt auf.

„Haste schon ma aufm Pferd gesessen?“

Begonnen hat unser Abenteuer vor einer halben Stunde, als wir von der Stockborn-Ranch aufgebrochen sind. Nicht in Texas oder Arizona, sondern in der Thüringer Rhön. In Urnshausen, Ortsteil der Gemeinde Dermbach, 30 Kilometer von Ruhla entfernt, etwa 700 Einwohner.

Westernreiten – auch für Anfänger. 25 Pferde stehen auf der Stockborn-Ranch. Sie heißen Big Joe, Little Beauty Ann oder auch Cheyenne. „Haste schon ma aufm Pferd gesessen?“ will Markus wissen, der die niederschmetternde Antwort vermutlich lange schon kennt, bevor sie gegeben wird. Bei ihm haben sie es alle gelernt.

Ich steige über eine kleine Treppe in den linken Bügel, nehme Schwung - und falle auf der anderen Seite von Jack fast wieder herunter. Markus hebt die Zügel an. „So zeigst Du dem Pferd, dass es anhalten soll. Es ist gut, wenn man das hinkriegt“, meint er vielsagend. Linksabbiegen? Arm mit Zügel raus und rechtes Bein andrücken, Rechtsabbiegen umgekehrt. Zügel locker, aber kurz halten. „Ansonsten alles Automatik wie beim Auto“, sagt Markus. Vier Hufe für ein Halleluja.

Es geht um die Macht

Ganz wichtig sei es, die Machtfrage zu klären. Wie auf Kommando trottet Jack los, während ich noch die Bremse suche. Das renitente Pferd, ein Quarter Horse Mix, steuert einen Wassereimer an, den er mit wenigen Zügen hinterkippt als wäre es Whisky. Später lese ich auf der Internetseite, dass Jack ein angenehmer Charakter und Nervenstärke attestiert wird. Letzteres habe ich gerade erlebt. Hier auf dem Hof, mit Kulissen eines Saloons, einer Poststation und eines Sheriffbüros.

Nachdem wir die Machtfrage in seinem Sinne geklärt haben, scheint Jack zufrieden und ich bemühe mich, mir die Erniedrigung nicht anmerken zu lassen, während Markus erzählt. Die Kundschaft reiche vom Piloten über das Männermodell bis zur Studentin. 14 oder 15 Jahre alt sollte man mindestens sein bei diesen Touren, die drei vier Stunden plus Pause durchs Gelände gehen. Die ältesten Reiter sind 77. „Uns geht es darum, dass die Leute das den Pferden gegenüber ordentlich machen. Das gehört zum Reiten auch dazu“, erläutert Markus, der sich auch um Problempferde kümmert.

„Das Pferd hat immer Recht“

Wie man Pferdeflüsterer wird? „Indem man jahrelang an sich arbeitet“, sagt Markus, während wir durch die Felder reiten. Lektion 1: „Das Pferd ist und bleibt nun mal ein Fluchttier.“ Man müsse lernen wie ein Pferd zu denken. Denn das Problem sitze immer im Sattel und nicht darunter. Lektion 2: „Das Pferd hat immer Recht.“ Aufregen bringt gar nichts.

Irgendwann sind wir wieder am Saloon angelangt. „Willkommen im Cowboy-Club“, sagt Markus als ich wieder festen Boden unter den Füßen habe und jeden Muskel spüre. No Country for Old Men. „Kannst den Sattel abnehmen und in den Stall tragen“, fügt er hinzu. „Danach riechst Du wie ein Pferd. Das mögen die Frauen.“

„Den Kopf nicht in den Sand stecken“

Betrieben wird die Stockborn-Ranch – benannt nach einer nahen Quelle – von der Familie Heidinger. Lutz und Gundi Heidinger betreiben in fünfter Generation das „Landhaus zur Grünen Kutte“, das seinen Namen einem nahe gelegenen See verdankt. Unterstützt werden sie von Tochter Mandy Heidinger-Peter, die lange Zeit in der Tourismusbranche gearbeitet hat. Ihr Bruder betreibt nebenan ein Hotel mit Campingplatz. Eine Ferienwohnung gibt es auch noch und einen zum Sternenhotel umgebauten Bauwagen.

Und seit 2000 eben die Stockborn-Ranch, die von ihrem vormaligen Betreiber aufgegeben wurde. Bei einem Urlaub in der Dominikanischen Republik entschied Vater Lutz, eigene Pferde zu kaufen. Seither können völlige Greenhorns oder auch Fortgeschrittene entweder ein Wochenende oder auch eine Woche Reiturlaub.

Die Corona-Zwangspause hat die Familie nicht umgeworfen. „In der Zeit haben wir eben die Zimmer modernisiert“, sagt Heidinger-Peter. „Den Kopf in den Sand stecken bringt ja nichts.“ Mittlerweile brummt es längst wieder.

Nacht über der Hohen Geba

Vom Sheriff-Stern zum Sternenpark: Über dem Gipfel der knapp 40 Kilometer entfernten und 751 Meter Hohen Geba bricht der Abend herein. Der höchste Punkt der vorderen Rhön ist ein Geheimtipp für Hobby-Astronomen und Sternfreunde. Heute allerdings schleppt sich ein ganzer Tross Autos den Feldweg hoch. Zur Sternennacht im Sternenpark Rhön. So finster wie hier wird es kaum irgendwo in Deutschland.

Die dunkle Seite der Nacht In Deutschland sind vier Gebiete von der amerikanischen Nichtregierungsorganisation International Dark-Sky Association (IDA) als Sternenparks ausgewiesen. Damit sind Parks im Dreiländereck Thüringen-Hessen-Bayern, in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern als Regionen mit einem dunklen Nachthimmel und Angeboten zum Sternegucken zertifiziert. Ein Überblick. Sternenpark Biosphärenreservat Rhön: Im Sternenpark Biosphärenreservat Rhön öffnet sich das Fenster ins Universum. Die versprengten Dörfer im Dreiländereck Thüringen-Hessen-Bayern liegen in Tälern, deshalb bieten nicht nur die sechs ausgewiesenen Sterneguckplätze in der Hügellandschaft einen guten Blick ins Firmament.Im vergangenen Herbst wurden die ersten von neun Himmelsschauplätzen eingeweiht, die selbstständige Sternerkundungen mit Liege, Infotafel und beweglicher Sternenkarte unterstützen. Offizielle Führungen sind das ganze Jahr lang bei der Volkshochschule Fulda buchbar. biosphaerenreservat-rhoen.de/ sternenpark Sternenpark Westhavelland: Deutschlands erster Sternenpark liegt etwa 70 Kilometer westlich von Berlin in Brandenburg zwischen der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und Friesack. Er umfasst den gesamten, 1315 Quadratkilometer großen Naturpark. In der etwa 40 Quadratkilometer großen Kernzone zwischen Gülpe und Nennhausen kann man im Herbst tagsüber Kraniche und Wildgänse am Himmel fliegen sehen. Nach Sonnenuntergang ziehen dort dann Sterne, Kometen oder sogar die Raumstation ISS ihre Bahnen. Der Sternenpark hat auf seiner Website neun Beobachtungsplätze ausgewiesen. Informationen zu Führungen und Fotokursen sind auf der Naturparkwebsite zu finden. www.sternenpark-westhavelland.de www.westhavelland-naturpark.de Sternenpark Nationalpark Eifel : Eine „Insel der Dunkelheit“ nennt der Astronom Harald Bardenhagen den 110 Quadratkilometer großen Sternenpark Nationalpark Eifel. Denn der Sternenpark im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen ist von hellen Städten und sogar einem Flughafen umgeben. Besonders am Südrand des Gebiets um das Dorf Hellenthal-Udenbreth hat der auf Sternenhimmel spezialisierte Fotograf Bernd Pröschold aber sehr gute Plätze für die ganzjährige Sternenbeobachtung ausgemacht. Eine halbe Stunde davon entfernt betreibt Bardenhagen eine Sternwarte und die Astronomiewerkstatt Sterne ohne Grenzen. Sie bietet geführte Sternenwanderungen an. Bardenhagen hat fünf Beobachtungsplätze ausgewiesen, denen im Rahmen der Initiative „Unterm Sternenzelt − Eifel bei Nacht“ weitere folgen sollen. www.nationalpark-eifel.de/de/ nationalpark-erleben/ sternenpark/ Sternenpark Winklmoosalm: Mit 3000 bis zu 6000 sichtbaren Sternen punktet der Sternenpark Winklmoosalm bei Reit im Winkl als deutscher Hotspot der Himmelsbeobachtung. Im Sommer und im Herbst ist die Milchstraße detailreich erkennbar. Das Almgebiet in den Chiemgauer Alpen bietet zudem ein beeindruckendes Gebirgspanorama. Dort führt der Astronom und Physiker Manuel Philipp zwischen Mai und November in die Welt der Sterne ein. Eine Alternative sind die Führungen fürs bloße Auge auf dem 40 Kilometer entfernten Höhenrücken Ratzinger Höhe am Chiemsee. Auf der Alm bieten drei Sternenliegen und ein Rundweg tagsüber einen guten Gebirgsblick und nachts beste Plätze sowie eine bequeme Position fürs Sternegucken. www.abenteuer-sterne.de/ sternenpark-winklmoosalm/

Aus dem scheinbaren Nachteil haben die Gemeinden ein Alleinstellungsmerkmal gemacht, blendende Beleuchtung reduziert und Sternfreunde aus der ganzen Republik geködert. Manch einer, der am Anfang gegrinst hat, beteiligt sich nun an den Sternenparkwochen bis zum Wochenende. „Sternzeichen-Dinner“, „Sternenpark-Picknick“ oder „ Sternschnuppen im Weinberg“ sollen Besucher locken.

An diesem Abend sind es rund 300, die den Rundblick bis nach Hessen und Bayern, aber vor allem die Sternschnuppen genießen wollen. „540 Grad Rundblick im Freilichtplanetarium“, verspricht Christoph Friedrich, Bürgermeister (Freie Wähler) der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. „360 Grad Breite und insgesamt 180 Grad Höhe.“

Sternschnuppen mit Prosecco

In kleinen mit Kreidestrichen abgetrennten Parzellen liegen Familien und Pärchen wie Maikäfer auf dem Rücken und hoffen auf den alljährlichen Meteoritenstrom der Perseiden. Picknick-Stimmung auf der Iso-Matte, begleitet von sphärischen Klängen. Manche haben kleine Teleskope mit.

Sternenführer Wolfgang Fiedler geht durch die Reihen, erklärt Sternbilder und zeigt Milchstraße und Planeten.Währenddessen klart es tatsächlich auf. Und gegen 22.30 Uhr rast der erste sichtbare Meteorit über den Himmel, begleitet von lautem Jubel. Anlass für Gunda und Heinz aus Fulda den Prosecco zu köpfen. Derweil beschwert sich auf der anderen Seite eine Mädchen bei seinen Eltern, weil es immer noch nicht die richtige Sternen-App hat.

Nachts im Sternenwagen

Nach einer Stunde sind es schon 14 Meteoriten. Der Mond geht auf und hinter ihm der Mars. Zeit für die vielen Kinder, ins Bett zu gehen. Die ganz Harten kriechen in den Schlafsack. Wer mehr Glück hat, kann den Abend in Urnhausen im Rhöner Sternenwagen neben der Stockborn-Ranch beschließen, unterm Glasdach mit direktem Ausblick auf die Sternschnuppen. Da wiehert es draußen im Stall. Vermutlich mein Pferd Jack. Entweder er hat eine Sternschnuppe gesehen oder er kommt vor Lachen noch immer nicht in den Schlaf.

Von Roland Herold