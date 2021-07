Die Sachsen-SPD im Krisenmodus – das sind die vier Baustellen

Dresden

Von Leipzig soll – mal wieder – ein Signal ausgehen: Die sächsische SPD will sich auf ihrem Landesparteitag am Wochenende runderneuern. Satte zwei Tage soll über Inhalte debattiert und der Partei wieder eine klare Kontur verpasst werden. Doch die Sozialdemokraten leiden nicht nur unter einer programmatischen Blässe – die Partei befindet sich auch allgemein im Krisenmodus, zumal bei der Bundestagswahl ein weiterer Absturz in Sachsen droht.

Der Vorsitz

Vor drei Wochen hat SPD-Landeschef Martin Dulig viele in seiner Partei überrascht. Selbst seine Kritiker hatten nicht erwartet, dass er freiwillig seinen Rücktritt erklären würde. Im Herbst soll nun eine neue Spitze gewählt werden – genauer: ein Spitzenduo. Seitdem macht sich die Partei Gedanken. Erste Kandidaten wie der Leipziger Holger Mann wurden zwar bereits gehandelt, gelten aber nicht als aussichtsreich. Überhaupt ist die Suche diffizil: Vor allem die Frage, wer Co-Vorsitzende werden könnte, treibt die Sozialdemokraten um. Viele Funktionsträgerinnen, die sich dafür aufdrängen, gibt es nicht. In der Partei wird deswegen schon nach Kandidatinnen Ausschau gehalten, die vielleicht keine klingenden Namen haben, aber dafür im Kommunalen aktiv sind und für die Einbindung der Basis stehen. Eine allzu ausufernde Debatte über die neuen Vorsitzenden scheuen die SPD-Spitzenkräfte momentan sowieso. Die SPD will sich am Wochenende schließlich inhaltlich neu aufstellen. Personalquerelen stören da nur.

Die Ausrichtung

Gesucht wird die Antwort auf die alles entscheidende Frage: Wofür braucht es die SPD heute eigentlich noch? Nicht wenige altgediente Genossen hadern seit Langem damit, dass die SPD zunehmend als Akademikerpartei wahrgenommen wird – inklusive eher großstädtischer Problemlagen. Selbst Noch-Landeschef Dulig hatte zuletzt mehrfach gemahnt, dass die Sozialdemokraten „für alle Arbeitenden“ da sein müssten. Beim Leipziger Parteitag ist nun eine inhaltliche Neuaufstellung avisiert: Soziales, Klimaschutz und Wirtschaft soll als Dreiklang „zusammengedacht“ werden, was den Unterschied zu allen Konkurrenten ausmachen soll. Zentrale Themen sind außerdem Bildung, Wohnen und nachhaltige Mobilität. Stolze 356 Seiten umfasst das Antragsbuch für den Landesparteitag, wovon allein 22 Seiten auf den Leitantrag „Zukunft gestalten, Sicherheit geben, Gerechtigkeit schaffen“ entfallen. Letztlich geht es um Alleinstellungsmerkmale. Die Erwartung ist klar: Tiefes sozialdemokratisches Rot statt inhaltlicher Blässe.

Die Kenia-Koalition

Die SPD kann dünnhäutig sein – und sie hat es zuletzt gezeigt. Über die gescheiterte Kofinanzierung für ein Glasfaser-Internetanschlüsse verkrachte man sich regelrecht mit den Koalitionspartnern, gegenseitige Vorhaltungen inklusive. Auch bei der Bewältigung der Coronakrise hatten die Sozialdemokraten lange das Gefühl, Sozialministerin Petra Köpping (SPD) müsste für alle Probleme geradestehen, während CDU und Grüne sich bewusst im Hintergrund halten. Oder um es mit den Worten eines Parteimitglieds zu sagen: „Wir waren in der Koalition lange konstruktiv – und es hat uns nichts gebracht.“ Die SPD möchte nun ihr eigenes Profil schärfen, um als kleinster Koalitionspartner auch wahrgenommen zu werden. Das schwarz-grün-rote Miteinander wird dadurch nicht einfacher. Die SPD will versuchen, CDU und Grüne in der Sache durchaus aggressiv und hart zu attackieren, die Stimmung aber gleichzeitig nicht so sehr zu verschlechtern, dass das Regierungsbündnis scheitert. Eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe.

Das Umfragetief

Die SPD steckt knapp drei Monate vor der Bundestagswahl in einer gewaltigen Misere: Die Sozialdemokraten drohen zwischen CDU und Grünen zerrieben zu werden, auf die sich die Entscheidung ums Kanzleramt zu fokussieren scheint – selbst wenn die Sozialdemokraten immer wieder ihren eigenen Kandidaten, den aktuellen Vizekanzler Olaf Scholz, herausheben. In den jüngsten Umfragen liegt die sächsische SPD nur noch bei sechs bis sieben Prozent. Damit rückt die gefürchtete Fünf-Prozent-Hürde, die für Parteien über Wohl und Wehe bestimmt, in eine bedrohliche Nähe. Bleibt die SPD bei der Bundestagswahl im September sachsenweit darunter, wäre es ein Genickschlag für die einstige Volkspartei SPD. Unter Duligs Führung haben es die Sozialdemokraten zwar geschafft, seit 2014 im Freistaat mitzuregieren, seither aber zusehends in der Wählergunst verloren. Zuletzt reichte es bei der Landtagswahl 2019 zu 7,7 Prozent. Das erklärte Ziel zur Bundestagswahl am 26. September lautet: Zweistelligkeit, doch die gilt momentan als nahezu unerreichbar.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg