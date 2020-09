Die Schallplatte wurde in Eilenburg erfunden

Eilenburg

Dass im Eilenburger Chemiewerk (ECW) unter anderem die gute alte Vinyl-Schallplatte ihren Ursprung hat, wissen nur wenige. Was Museumsleiter Andreas Flegel und Gerd Sachert vom Eilenburger Geschichts- und Museumsvereins auch dank einiger ECW-Leute, die unter der Regie von Gunter Born während der Abwicklung gezielt Material für das Museum sammelten, noch so entdeckten, davon berichten sie hier.

Plattencover aus den 1940-er Jahren und ein Werbeprodukt von PCW Compound, das an alte ECW-Traditionen anknüpft und wieder den Rohstoff für die Schallplatten herstellt. Quelle: Wolfgang Sens

Eigentlich sollte die Sonderausstellung „Decelith aus Eilenburg“ schon im September und damit zu den Tagen der Industriekultur im Museum diese und viele andere Facetten des Werkes, in dem zu DDR-Zeiten über 2000 Beschäftigte arbeiteten, zeigen. Doch Corona verschiebt diese ins nächste Jahr.

Die Ausstellung dürfte viele Eilenburger ansprechen, denn das Chemie-Werk bedeutete für mehrere Generationen Eilenburger Lohn und Brot. Nicht wenige waren von jüngsten Kindesbeinen an bis ins hohe Alter mit dem Unternehmen in irgendeiner Form verbunden. Begonnen hat alles vor mehr als 130 Jahren.

Am 12. Mai 1887 stellte der Leipziger Unternehmer Ernst Mey an den Magistrat der Stadt den Antrag zum Erwerb der in Kültzschau gelegenen Mühlinsel, um dort eine Fabrik zur Herstellung von „Lithoid“ zu errichten. Mit diesem neuartigen Kunststoff beabsichtigte er in seiner Fabrik in Plagwitz Hemdkragen und Manschetten, die bis dahin aus Papier hergestellt wurden, durch den wieder verwendbaren Kunststoff Celluloid zu ersetzen. Ein günstiger Kaufpreis, die Nähe zum Wasser und benachbarte Ziegeleien waren wesentliche Gründe für Mey, sich in Eilenburg anzusiedeln. Selbst Elon Musk würde heute blass werden, mit welcher Geschwindigkeit damals gehandelt und gebaut wurde. Rund um die Uhr wurde in Zwölf-Stunden-Schichten das Werk in nur wenigen Wochen aus dem Boden gestampft.

Nur ein Jahr nach der Antragstellung lief die Produktion bereits auf Hochtouren. Durch die jüngsten Forschungen konnte so manches Geheimnis der Anfangszeit des Unternehmens gelüftet werden, unter anderem weshalb einer der bedeutendsten Pioniere der deutschen Chemieindustrie, Friedrich Engelhorn (unter anderem Gründer der BASF), sich an der Firma Mey & Edlich in Eilenburg beteiligte. Seine Kapitalkraft zwang Mey sehr bald, aus dem von ihm gegründeten Unternehmen wieder auszusteigen. Sein Leipziger Textilunternehmen Mey & Edlich besteht aber bis heute.

Amerikanische Ingenieure bringen Know-how mit

Geblieben sind aber zwei amerikanische Ingenieure, die das modernste Know-how zur Celluloid-Herstellung mit nach Eilenburg brachten. Sie waren auch der Grund des Engagements von Engelhorn in Eilenburg. Mit dem Einstieg in das Eilenburger Unternehmen hatte Engelhorn Zugriff auf ein Verfahren zur Herstellung von besonders reinem Celluloid. Celluloid wurde damals zu einem gefragten Grundstoff für zahllose Alltags- und Schmuckgegenstände. 1889 wandelte der Mannheimer Engelhorn das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um. Während des Ersten Weltkrieges wurde das Unternehmen dann zu einem Rüstungsproduzenten und dadurch zum Großbetrieb. Damals wurde mittels nur einer Zugabe aus dem Grundstoff für Celluloid die sogenannte Schießbaumwolle hergestellt, ein Ausgangsprodukt für Sprengstoffe.

Nach dem Krieg erweiterte das Unternehmen sein Betätigungsfeld. Unter anderem wurden Pferde und andere Tiere für eine großangelegte Serumproduktion gehalten. Außerdem kaufte man die Eisengießerei im Dorf Hainichen.

1923 übernahm die Köln-Rottweil AG die DCF-AG und verkaufte sie 1926 an den I.G.-Farben-Konzern. Als die Nachfrage nach Celluloid sank, erwog die I.G. Farben, die Deutsche Celluloid-Fabrik „abzuwickeln“. Doch die innovativen Eilenburger konnten sich aufgrund ihrer Erfahrungen mit Celluloid innerhalb des Konzerns für die Produktionsaufnahme einer neuen Kunststoffgruppe, des PVC, durchsetzen. Der Markenname Decelith – (Deutsche-Celluloid-Fabrik) bleibt für immer mit dem Eilenburger Unternehmen verbunden.

Erfindungsreiche Eilenburger Forscher

Werbung zu DDR-Zeiten: Dieses von Karl-Heinz Müller aufgenommene Mädchen präsentiert ECW-Produkte einmal anders. Quelle: Karl-Heinz Müller

Die Auswertung der geborgenen Patentschriften belegt den Erfindungsreichtum der Eilenburger Forscher. So entwickelten sie die PVC-Mikroscheider für Batterien, bis heute weltweit fester Bestandteil der Starterbatterien von Fahrzeugen aller Art. Für militärische Zwecke erfanden die Eilenburger Klarscheiben für Gasmasken, Ballonstoffe für Wetterballons, selbstdichtende Auskleidungen für Flugzeugtanks, Schutzkleidung gegen Kampfstoff … Es gab aber auch Schattenseiten. Mit DCF-Technologie wurden zahllose Betriebsausweise „fälschungssicher“ eingeschweißt, darunter tausende für die sogenannten Ost- und Zwangsarbeiter. In Eilenburg kreiertes Sohlenmaterial von immenser Haltbarkeit wurde auf der „Prüfstrecke“ des „Schuhläuferkommandos“ im KZ Sachsenhausen mit zumeist tödlichem Ausgang auf seine Beständigkeit „getestet“.

Die größte Überraschung

Die Patenturkunde D.R.P. 725 712 belegt, dass die Schallplatte in unserem heutigen Sinne eine Erfindung aus Eilenburg ist. Quelle: Wolfgang Sens

Diese Werbung, die über der damals noch am ECW vorbeigehenden heutigen B 87 hing, haben täglich Tausende gesehen. Mit diesem 1987 entstandenen Foto wird nun im nächsten Jahr für die Ausstellung geworben. Quelle: Karl-Heinz Müller

Eine der größten Überraschungen für das Forscherteam am Museum barg aber das Reichspatent D.R.P. 725 712. Es belegt, dass die Schallplatte in unserem heutigen Sinne eine Erfindung aus Eilenburg ist. Was wir heute als LP oder „ Vinyl“ bezeichnen, gehörte 1936 auf der Berliner Funkausstellung zu den bedeutenden Neuvorstellungen. Sie war beschreibbar und wurde zu Tausenden an den Reichsrundfunk, die Wehrmacht und andere geliefert.

1945 wurde das Chemiewerk auf Umwegen eine Sowjetische Aktiengesellschaft. Nach sowjetischem Vorbild wurden eine Vielzahl an Sport, Kultur- und Sozialeinrichtungen geschaffen, die bis 1989 Bestand hatten. Schließlich musste zu DDR-Zeiten das Werk in Ermangelung von Investitionsmitteln auf Verschleiß gefahren werden und wurde nach mehreren gescheiterten Privatisierungsversuchen in den 1990er-Jahren abgewickelt. 2006 übernahm die Polyplast Müller Gruppe das Restwerk, das Eilenburger Compound Werk.

Werbeprodukt von PCW Compound, das an alte ECW-Traditionen anknüpft und wieder den Rohstoff für die Schallplatten herstellt. Quelle: Wolfgang Sens

Das Verwaltungsgebäude des ECW in Eilenburg mit dem Wasserturm im Hintergrund. Die Stadt sucht nach wie vor einen Nachnutzer. Quelle: Wolfgang Sens

Der Müller-Gruppe ist es gelungen, an die erfolgreichen Kapitel des Eilenburger Chemiewerkes wieder anzuknüpfen. Heute kommen wieder die Grundstoffe der wiederbelebten Schallplatte aus Eilenburg. Der Kreis hat sich geschlossen.

Von Andreas Flegel und Gerd Sachert